Минпромторг предложил разработать новую версию самолета Сухой-СупрДжет -100
Минпромторг предложил разработать новую версию самолета Сухой-СупрДжет -100 с минимальным количеством импортных комплектующих, — пишет Коммерсант.
По сведениям издания, проект поддержал президент Путин. Он одобрил выделение 85 миллиардов рублей. Лев гулкьо – подробнее о публикации под заголовком «85 миллиардов ставят на крыло»
Как отмечает Коммерсант, 10 новых самолетов готов заказать специальный летный отряд «Россия», который перевозит первых лиц государства.
Новый СуперДжет интересен и министерству обороны, которое нуждается в замене устаревающего парка ТУ-134.
Первый гражданский заказ на 75 самолетов может разместить авиакомпания S-Cевен.
Комментарии5
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gvs 26 марта 2018 | 18:43
Фамилию поставщика фанеры и гвоздей для суперджет-100 мы уже знаем )))
tvitov66 26 марта 2018 | 18:50
gvs: боюсь что береста и лыко плохие импортозаменители углепластиков
evgolius7 26 марта 2018 | 18:50
И тут хотят сделать самолёт с непредсказуемой траекторией....
navsegda 26 марта 2018 | 18:45
85 миллиардов на распил , молодчаги , и в кризис не унывают
В суперджете всё кроме дюралюминия импортное ))))))))))
xrmosom 26 марта 2018 | 18:49
navsegda: Зачем и для чего говорите неправду?У нас движки собирают на "Сатурне".Тем и живет город.