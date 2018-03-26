Минпромторг предложил разработать новую версию самолета Сухой-СупрДжет -100 с минимальным количеством импортных комплектующих, — пишет Коммерсант.

По сведениям издания, проект поддержал президент Путин. Он одобрил выделение 85 миллиардов рублей. Лев гулкьо – подробнее о публикации под заголовком «85 миллиардов ставят на крыло»

Как отмечает Коммерсант, 10 новых самолетов готов заказать специальный летный отряд «Россия», который перевозит первых лиц государства.

Новый СуперДжет интересен и министерству обороны, которое нуждается в замене устаревающего парка ТУ-134.

Первый гражданский заказ на 75 самолетов может разместить авиакомпания S-Cевен.