Литва закрыла въезд для 44 граждан России
В понедельник главы министерства внутренних дел и Департамента миграции Литвы подписали указы, согласно
которым в Литву запрещен въезд 44 гражданам России.
Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас дополнил литовский «список Магнитского» 21 фамилией,
сейчас в нем 70 человек. Еще 23 человека с понедельника не смогут
въезжать в Литву в связи с тем, что представляют угрозу национальной
безопасности, заявила в понедельник агентству BNS глава Департамента
миграции Эвелина Гудзинскайте.
По ее словам, фамилии дополнительно вносимых лиц публично оглашаться не будут.
Литовский сейм принял
«закон Магнитского» в ноябре прошлого года. В нем 49 граждан России,
которым запрещен въезд в Литву. Фамилии этих 49 россиян были преданы
гласности, между тем, имена вновь вносимых лиц не будут предаваться
огласке, отмечает агентство.
Ранее в понедельник глава МИД Литвы Линас
Линкявичюс сообщил, что Литва решила выслать из страны трех российских
дипломатов, а также дополнила «список Магнитского».
Комментарии3
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cattt 26 марта 2018 | 18:50
Не чего делать рашистам в европах, дым отчества должен им быть сладок и приятен.
kinnlade 26 марта 2018 | 18:51
Литва это сила!
protiv777 26 марта 2018 | 18:52
Ну понятно - Моська смачно лизнула сапог хозяина, радостно виляя хвостом.