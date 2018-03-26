Литва закрыла въезд для 44 граждан России

В понедельник главы министерства внутренних дел и Департамента миграции Литвы подписали указы, согласно

которым в Литву запрещен въезд 44 гражданам России.

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас дополнил литовский «список Магнитского» 21 фамилией,

сейчас в нем 70 человек. Еще 23 человека с понедельника не смогут

въезжать в Литву в связи с тем, что представляют угрозу национальной

безопасности, заявила в понедельник агентству BNS глава Департамента

миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, фамилии дополнительно вносимых лиц публично оглашаться не будут.

Литовский сейм принял

«закон Магнитского» в ноябре прошлого года. В нем 49 граждан России,

которым запрещен въезд в Литву. Фамилии этих 49 россиян были преданы

гласности, между тем, имена вновь вносимых лиц не будут предаваться

огласке, отмечает агентство.

Ранее в понедельник глава МИД Литвы Линас

Линкявичюс сообщил, что Литва решила выслать из страны трех российских

дипломатов, а также дополнила «список Магнитского».