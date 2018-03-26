Умер основатель знаменитой МММ Сергей Мавроди.

О жизни и смерти одной из самых ярких фигур 90-х :

Один из самых известных в стране аферистов умер либо от сердечного приступа, либо потому что замерз на улице, сообщает разные версии «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, Сергей Мавроди был обнаружен рано утром прохожими на одной из троллейбусных остановок неподалеку от Савеловского вокзала. Сергей Мавроди в 1989 году основал акционерное общество МММ, которое стало крупнейшей в истории страны финансовой пирамидой. В начале 90-х, когда многие боролись за выживание, на ТВ постоянно крутили рекламу МММ про сказочно разбогатевшего Леню Голубкова. Пленка

От деятельности МММ пострадали, по разным данным, от 10 до 15 миллионов человек. Летом 1994 года Мавроди арестовали за сокрытие доходов его фирмы, а через несколько месяцев он был избран депутатом Госдумы и получил неприкосновенность. Но через два года Мавроди выгнали из Госдумы за то, что он не появился ни на одном заседании. Он попытался баллотироваться в президенты, но ЦИК забраковал подписи, и Мавроди уехал за границу. По обвинению в мошенничестве его арестовали только в 2003 , а приговор вынесли в 2007 – 4,5 года. В одном из недавних интервью он заявил, что его судили не за что

В 2011 Мавроди попытался возродить МММ. Пенсионерам и инвалидам он пообещал доходность до 30%, а через год объявил, что компания прогорела. Потом он запустил международный проект, который стал популярен почему-то в Нигерии.

ОТВОДКА

Сергею Мавроди было 62.Сообщается, что его многомиллионные долги могут перейти к наследникам.