Меняйло пообещал проверить сообщения что родственников погибших заставляют подписывать неразглашение перед опознанием
Полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло пообещал проверить сообщения о том, что родственников погибших в Кемерове заставляют подписывать документы о неразглашении перед опознанием. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Меняйло подчеркнул, что у него такой информации нет. О том, что родителей погибших детей не пускают на опознание без предварительной подписки о неразглашении, ранее рассказали источники нашей радиостанции.
Комментарии5
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ajsenev 26 марта 2018 | 18:38
Ну разумеется, информация не должна распространяться. Имидж власти пострадать не должен. Ищут стрелочника.
ur_sus 26 марта 2018 | 18:41
ajsenev:
//Меняйло пообещал проверить ...//
"меняйлы" ... этим всё и сказано.
kryymsdyk 26 марта 2018 | 18:51
Как от Меняйлы страшно выл Севастополь, его туда назначили губернатором после оккупации. Как выл... Правда, они теперь и от нынешнего губера воют.
hihi2raza 26 марта 2018 | 18:44
Мерзкая страна, страна вертухаев.
andre_klimov 26 марта 2018 | 18:50
Торопятся. Обычно о неразглашении "советуют" подписать во время соглашения о выплатах....