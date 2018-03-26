Меняйло пообещал проверить сообщения что родственников погибших заставляют подписывать неразглашение перед опознанием

Полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло пообещал проверить сообщения о том, что родственников погибших в Кемерове заставляют подписывать документы о неразглашении перед опознанием. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Меняйло подчеркнул, что у него такой информации нет. О том, что родителей погибших детей не пускают на опознание без предварительной подписки о неразглашении, ранее рассказали источники нашей радиостанции.