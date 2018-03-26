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18:33, 26 марта 2018

В общей сложности 18 стран собираются выслать сотрудников российских спецслужб

Об этом заявила премьер Великобритании Тереза Мей. Ее слова приводит агентство Рейтер. Мей добавила, что приветствует решение союзников. По словам премьера, таким образом Евросоюз и НАТО направляют России сигнал о том, что Москва не может продолжать нарушать международное право.

Комментарии

8

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gennadiy_s Геннадий Смолкин 26 марта 2018 | 18:40

"18 стран собираются выслать сотрудников российских спецслужб"
- очень хорошо - пусть займутся наведением порядка и законности в России.

captain_ 26 марта 2018 | 18:41

Смотрите на всех интернет площадках и сми РФ
- Сволочи бессердечные нашли когда высылать наших дипломатов!

yuriyp 26 марта 2018 | 18:45

captain_: - Сволочи бессердечные нашли куда высылать наших дипломатов!

marder888 26 марта 2018 | 18:41

К теткам в глушь, в Саратов

kinnlade 26 марта 2018 | 18:43

Очень надеюсь на адекватный ответ

yuriyp 26 марта 2018 | 18:47

kinnlade: //Очень надеюсь на адекватный ответ//
Я тоже очень надеюсь. Хватит людей травить...

fresh_breeze 26 марта 2018 | 18:45

"По словам премьера, таким образом Евросоюз и НАТО направляют России сигнал о том, что Москва не может продолжать нарушать международное право."
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Очередной бред сивой Терезы.

sandeni 26 марта 2018 | 18:53

Прекратить с этими странами прямое авиационное сообщение! На этом заработают соседние с ними страны, которые не высылали рас минских дипломатов.

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