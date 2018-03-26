В общей сложности 18 стран собираются выслать сотрудников российских спецслужб

Об этом заявила премьер Великобритании Тереза Мей. Ее слова приводит агентство Рейтер. Мей добавила, что приветствует решение союзников. По словам премьера, таким образом Евросоюз и НАТО направляют России сигнал о том, что Москва не может продолжать нарушать международное право.