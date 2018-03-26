В сгоревшем в Кемерове торговом центре «Зимняя вишня» не было огнетушителей

Об этом интернет-изданию Лента.ру рассказал один из сотрудников комплекса. Он также добавил, что месяц назад была тренировочная эвакуация, включали пожарную тревогу, которая тогда сработала очень хорошо. При этом все покидали здание через центральный вход, остальные двери были закрыты на замок и ими никто никогда не пользовался, — добавил собеседник издания.