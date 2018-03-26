В сгоревшем в Кемерове торговом центре «Зимняя вишня» не было огнетушителей
Об этом интернет-изданию Лента.ру рассказал один из сотрудников комплекса. Он также добавил, что месяц назад была тренировочная эвакуация, включали пожарную тревогу, которая тогда сработала очень хорошо. При этом все покидали здание через центральный вход, остальные двери были закрыты на замок и ими никто никогда не пользовался, — добавил собеседник издания.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 26 марта 2018 | 18:38
Ну вот, власти и не причем совсем. Ждем извинений от либерастни.
hz6691 26 марта 2018 | 18:52
max3446: Огнетушителей нет, эвакуационные двери закрыты! И при чем здесь власть в лице проверяющих от МЧС?
kryymsdyk 26 марта 2018 | 18:38
Пока еще эвакуационные выходы из России не закрыты, надо пользоваться. Это быдло погубит и себя и всех.
post_v 26 марта 2018 | 18:38
chubuk писал 26 марта 2018 | 16:52
Бред. Если сигнализация не подавала сигнал - зачем ее отключать? Если она сработала и он ее отключил, то должен был доложить на пост ВДПО о ложном срабатывании с указанием времени, места и своего ф.и.о., т.к. сигнал тревоги там тоже прозвучал. Затем обязан был вновь поставить на сигнализацию.
sjuzanna 26 марта 2018 | 18:51
Скорее всего провели пожарное показательное учение и потом все отключили и закрыли на замок.