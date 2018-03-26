В ЧОПе, который занимался охраной торгового центра Зимняя вишня, утверждают, что не отключали сигнализацию

В ЧОПе «Центр защиты», который занимался охраной торгового центра Зимняя вишня, утверждают, что не отключали сигнализацию после срабатывания сигнала тревоги. Об этом сообщает телеграм-канал Мash.

Ранее в Следственном комитете заявили, что решается вопрос о задержании охранника, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.