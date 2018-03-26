В ЧОПе, который занимался охраной торгового центра Зимняя вишня, утверждают, что не отключали сигнализацию
В ЧОПе «Центр защиты», который занимался охраной торгового центра Зимняя вишня, утверждают, что не отключали сигнализацию после срабатывания сигнала тревоги. Об этом сообщает телеграм-канал Мash.
Ранее в Следственном комитете заявили, что решается вопрос о задержании охранника, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.
Комментарии5
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peresvet73 26 марта 2018 | 18:44
Охранник свой - из бывших, поэтому его отмажут в любом случае. Путин своих не сдаёт!
lacosta1969 26 марта 2018 | 18:47
peresvet73: Не удивлюсь если так:
- этот «охранник» сначала разрешил ввод в эксплуатацию здания с практически гарантированным отступлением от норм на момент ввода;
- потом он продолжил отступать от уже действующих и вновь вводимых нормах, высоковероятно подписал СТУ и прочую индульгенцию;
- срезал наружные лестничные клетки и заложил окна;
- снес противопожарные преграды в нужных местах;
- он же запретил проводить проверки;
- далее натащил кучу горючих дымящих материалов;
- отключил АУПС, заглушил АУПТ, вылил всю воду из водопровода, отрезал дымоудаление и оповещение;
- скорее всего поснимал указатели путей эвакуации и таблички «выход», а оставшиеся поставил с недопустимо низкой яркостью ив неправильных местах;
- заблокировал/закрыл эвакуационные выходы, возможно запер несколько кинозалов
- написал неверные инструкции в части действий при пожаре для охраны, вахтеров и прочих работников и лично их пинал, чтобы они не помогали никому;
- а в конце погиб в пламени вместе с документами, удостоверяющими личность
Прошу прощения за сарказм
sjuzanna 26 марта 2018 | 18:47
Я тоже не думаю, что охранник отключил сигнализацию и не выпускал детей в коридор. Тогда это выглядит как намеренное убийство.
cattt 26 марта 2018 | 18:52
sjuzanna: Возможно и включили сигнализацию, когда вся проводка перегорела.
kryymsdyk 26 марта 2018 | 18:53
sjuzanna: его одного просто не хватило бы на всё.