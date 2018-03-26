Жители Кемерова проводят памятную акцию у торгового центра Зимняя вишня, где в результате пожара по последним данным погибли 64 человека. Люди приносят свечи, детские игрушки и цветы. Они собрались в сквере, недалеко от торгового центра. Подъезд к самому зданию закрыт, он разрешен только экстренным службам и спецтехнике, необходимой для разбора завалов, — отмечает РБК.