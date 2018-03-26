Жители Кемерова проводят памятную акцию у торгового центра Зимняя вишня
Жители Кемерова проводят памятную акцию у торгового центра Зимняя вишня, где в результате пожара по последним данным погибли 64 человека. Люди приносят свечи, детские игрушки и цветы. Они собрались в сквере, недалеко от торгового центра. Подъезд к самому зданию закрыт, он разрешен только экстренным службам и спецтехнике, необходимой для разбора завалов, — отмечает РБК.
Комментарии5
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vlad_kondrat 26 марта 2018 | 18:38
Главное ребята в Кемерово, не беспокойте Пуйтина по пустякам. Он занят более важными делами.
galinapet 26 марта 2018 | 18:39
Кемеровцы, держитесь, вся Россия с вами! Скорбим и плачем по деткам...
tour 26 марта 2018 | 18:44
galinapet: -/Скорбим и плачем по деткам.../
«Криков через рёв огня не слышно.
Не исправить. Не перенести.
Кровь и пепел – это «Зимней вишни»
На снегу весеннем логотип.
Замерла айфоноглазо площадь,
Вдруг мне показалось, что в дыму
Хрипло заржала Хромая Лошадь,
Что помочь не в силах никому.
Смерть не различает территорий.
Ей смешно и думать о таком,
И в Одессе, в лагере «Виктория»
Дети тоже гибли под замком.
Где источник жуткого кошмара?
Есть завхозы с мордой кирпичом,
Что за три минуты до пожара
Замыкают дверь своим ключом.
Деловитый серый мужичишка,
И обычно, «он не виноват» –
Тот, кто к жизни путь замкнув детишкам,
Сам себе раскрыл ворота в ад.
Он потом расскажет вам немало,
Про огонь и дым, от смерти бег,
А ключи от двери кинозала
Бросит за ненадобностью в снег.
Есть для взрослых СПИД, цунами, войны,
Смерть найдёт нас всех наверняка.
Дети не умеют «спать спокойно»,
Детям снятся жизнь и облака…»
Орлуша
sjuzanna 26 марта 2018 | 18:44
galinapet: А разве не жалко тех здоровых молодых мужчин (на фото,) которые изо всех сил пытались взломать дверь, н о так и не смогли. Задохнулись.
kryymsdyk 26 марта 2018 | 18:50
100 человек спасли. 64 погибло. Всего 164 человека было в четырехэтажном торгово-развлекательном комплексе в воскресенье, вместе с обслуживающим персоналом? не верится. Как же он не разорился?