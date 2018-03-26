Потепление ожидает москвичей на этой неделе.

Об этом агентству ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Москве температура воздуха максимальная составит +3..+5 градусов, в Подмосковье +1..+6. Но на севере области располагается холодный фронт, который пройдет через столичный регион ночью, и температура понизится на 4-5 градусов. В течение предстоящей недели в дневные часы температура в столице будет повышаться до +1..+3 градуса, в какие-то дни до +5.

Синенков добавил, что по ночам температура будет падать до минус пяти, минус восьми градусов.