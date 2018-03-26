С минуты молчания в память о погибших в Кемерово начали тренировку в Петербурге футболисты сборной России

После неприятного поражения от бразильцев команда получила крайне негативную прессу. Журналисты писали, что россияне не готовы к чемпионату мира и особых перспектив у тех, кто вышел на поле в Лужниках нет. Еще один подобный результат вполне может психологически добить команду, у которой и без того множество проблем. Травмы ведущих защитников Виктора Васина и Георгия Джикии были не последними. Накануне игры с французами Станислав Черчесов потерял еще двух футболистов — полузащитников Романа Зобнина из Спартака и Зенитовца Далера Кузяев. Они уехали в свои команды и сыграть не смогут. Место в воротах займет голкипер Зенита Андрей Лунев, а капитанскую повязку, в отсутствии Акинфеева, получит нападающий Федор Смолов, который сказал о своих товарищах после матча с Бразилией «А никто и не играл». И нападающему Краснодара и всем прочим, пожалуй, кроме Акнифеева изрядно досталось от журналистов, однако Черчесов видит в этом и положительный момент. Равнодушных среди болельщиков и специалистов нет. Естественно в таких случаях начинают искать хоть какое-то усиление. В Петербурге главного тренера не могли не спросить об Андрее Аршавине, который последние годы играет в Казахстане, но тренер ответил, что 10 лет назад конечно пригласил бы его в состав. Предлагали вернуть и братьев Березуцких в свете проблем в обороне, но Черчесов сослался на их решение.

Матч между сборными России и Франции начнется в 19 часов по московскому времени. Трансляция на Первом канале.