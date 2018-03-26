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18:26, 26 марта 2018

Экс-президент Каталонии КарлесПучдемон отказался подавать заявление на предоставление убежища в ФРГ

В настоящее время он находится в тюрьме северогерманского города Ноймюнстер.
По всей видимости, экс-президент Каталонии останется под арестом до окончания проверки правомерности выдачи испанским властям. Предполагается, что суд земли Шлезвиг-Гольштейн не издаст приказ об экстрадиции ранее следующей недели, однако проверка может продолжаться в течение двух месяцев. Мадрид предъявил Пучдемону обвинение в подготовке восстания, мятежа и хищении государственных средств. Дляэкстрадиции, по меньшей мере, один состав преступления должен соответствовать Уголовному кодексу ФРГ. Спикер Ангелы Меркель заявил сегодня, что решение об аресте экс-президента Каталонии было правомерным, но правительство ФРГ не имеет прававмешиватьсявюридический процесс. В пятницу высшая судебная палата Испании приняла решение об арестеПучдемона. Однако власти Финляндии, где политик пребывал с визитом,не успели егозадержать. Испанские спецорганы проинформировали все страны о возможном проезде политика,который был арестован вчера полицией ФРГ на автобане недалеко от германско-датской границы. Профсоюз полицейских Германии возмущенно среагировал на бездействие датских коллег.
Районный суд Ноймюнстера до конца дня должен формально установить идентичность Пучдемона и правильность европейского приказа об аресте, а затем принять официальное решение о содержании под стражей.

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