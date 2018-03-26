Около 90 человек пострадали входе столкновений между сторонниками бывшего главы Каталонии Пучдемона и полицейскими
Около 90 человек пострадали входе столкновений между сторонниками бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и полицейскими. Вчера Пучдемон был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанскими властями.
Десятки тысяч человек вышли на акции протеста. Они скандировали «Свободу политзаключенным» и «Позор Европе». Митинги прошли во многих городах Каталонии.
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