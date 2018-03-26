Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России
По некоторым данным, этот человек работал в одной из государственных структур и передавал российской стороне информацию об инвестиционных проектах, важную для национальной безопасности.
В частности, подозреваемый имел доступ к материалам об энергетической инфраструктуре и проектам по снижению зависимости Польши от поставок росийсокго газа.
Официально рсоийская сторона пока не прокомментировала сообщение о задержании шпиона.
Комментарии2
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kinnlade 26 марта 2018 | 18:29
У нас тоже парочку нужно
russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 18:31
kinnlade: Бугага))))) Кадры плешьфюрера обсираются по всем фронтам)))))))