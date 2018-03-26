Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России

По некоторым данным, этот человек работал в одной из государственных структур и передавал российской стороне информацию об инвестиционных проектах, важную для национальной безопасности.

В частности, подозреваемый имел доступ к материалам об энергетической инфраструктуре и проектам по снижению зависимости Польши от поставок росийсокго газа.

Официально рсоийская сторона пока не прокомментировала сообщение о задержании шпиона.