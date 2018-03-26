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18:22, 26 марта 2018

Великобритания в ответ на хими атаку в Солсбери примут меры в отношении капитала сомнительного происхождения из России

Великобритания в ответ на химическую атаку в Солсбери намерена принять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения. Уже выданы ордера на арест, объявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его мнению, цель президента России – раскол между Лондоном и его союзниками, но  многие страны показали, что это невозможно.

Комментарии

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a_111111 26 марта 2018 | 18:24

Чичваркин ответит:)

haldey 26 марта 2018 | 18:39

a_111111: И иже с ним, все предатели ответят))) Кого отравят, кого удавят, а кого и ограбят, демократия, есть выбор))) Вам как, сразу кончить, или желаете помучится)))

georgij65 26 марта 2018 | 18:27

А что мы будем предпринимать? Будем елку в Кремле ждать, чтобы всех их детей пригласить?

naivnyk 26 марта 2018 | 18:28

Смешные они бриты, як дети )

prade 26 марта 2018 | 18:35

naivnyk: "Смешные они бриты"
Британцы всерьез разозлились. Смешно не будет. Кремль поступил подло, когда сам натворил дела в Лондоне, а обвинил в этом, как всегда, самых британцев.

naivnyk 26 марта 2018 | 18:39

prade: Неправда! Я вот точно знаю , что это Вы лично всё устроили!

(комментарий скрыт)

tttyyy 26 марта 2018 | 18:30

У Ромки Абрамовича Челси отберут?

naivnyk 26 марта 2018 | 18:33

tttyyy: А почему Вы думаете, что Челси принадлежит Роме, не какому нибудь порядочному лорду? )

mercer57 26 марта 2018 | 18:32

нацлидеру остаётся одно. Опустить "железный занавес" и продолжать
с новой силой зомбировать доверчивый русский народ...)))

kaplan911 26 марта 2018 | 18:41

mercer57: \\ нацлидеру остаётся одно. Опустить "железный занавес" и продолжать
с новой силой зомбировать доверчивый русский народ...))) \\

Не смешите......русский народ. Где он этот народ ?
От него мало что осталось. Так, биомасса одна.

sasha2011 26 марта 2018 | 18:44

mercer57:
Ну зачем ему опускать "железный занавес"?
Он уже саму РФ "опустил".
Помните в "Куклах" его первую брачную ночь с Россией?
Шендерович и НТВ-шники ещё тогда, в самом начале, предупреждали.

stoned_fox 26 марта 2018 | 18:33

Дык ради этого всё и затевалось.

vsveter 26 марта 2018 | 18:36

Как были пиратами, так сволочами и остались. Пригрели у себя российских воров, но их деньги скорее всего трогать не будут. Бриты веками грабили другие страны, поэтому и российские воры для них свои, сомнения не вызывают.

akrayzler 26 марта 2018 | 18:50

vsveter: Испании СССР денежки вернул? Может территории прихваченные после ВОВ вернут? Но то ТАМ. Сколько раз в новой истории нимножко имели своих при денежных реформах? Денежные реформы в СССР

2.1 1922—1924 годы
2.2 1947 год
2.3 1961 год
2.4 1991 год, Павловская реформа

Денежные реформы в Российской Федерации

3.1 1993 год
3.2 Деноминация 1998 года

aleksei123m 26 марта 2018 | 18:38

"меры в отношении капитала сомнительного происхождения из России"
Это давно надо было сделать!
И начать с недвижимости вице-премьеров, их детей и всех родственников.

marder888 26 марта 2018 | 18:39

По всему миру пора начать обезжиривать путинских виолончелистов

piccoru 26 марта 2018 | 18:40

А за Великобританией и другие начнут проверять и конфисковывать....

(комментарий скрыт)

kaplan911 26 марта 2018 | 18:44

А ведь там капиталы не хилые.....наворованные.
Теперь, выходит, что этой нашей вороэлите - бери шинель и пошли домой ?!
Вместе с семьями.

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