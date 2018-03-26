Великобритания в ответ на хими атаку в Солсбери примут меры в отношении капитала сомнительного происхождения из России
Великобритания в ответ на химическую атаку в Солсбери намерена принять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения. Уже выданы ордера на арест, объявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его мнению, цель президента России – раскол между Лондоном и его союзниками, но многие страны показали, что это невозможно.
Комментарии18
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a_111111 26 марта 2018 | 18:24
Чичваркин ответит:)
haldey 26 марта 2018 | 18:39
a_111111: И иже с ним, все предатели ответят))) Кого отравят, кого удавят, а кого и ограбят, демократия, есть выбор))) Вам как, сразу кончить, или желаете помучится)))
georgij65 26 марта 2018 | 18:27
А что мы будем предпринимать? Будем елку в Кремле ждать, чтобы всех их детей пригласить?
naivnyk 26 марта 2018 | 18:28
Смешные они бриты, як дети )
prade 26 марта 2018 | 18:35
naivnyk: "Смешные они бриты"
Британцы всерьез разозлились. Смешно не будет. Кремль поступил подло, когда сам натворил дела в Лондоне, а обвинил в этом, как всегда, самых британцев.
naivnyk 26 марта 2018 | 18:39
prade: Неправда! Я вот точно знаю , что это Вы лично всё устроили!
tttyyy 26 марта 2018 | 18:30
У Ромки Абрамовича Челси отберут?
naivnyk 26 марта 2018 | 18:33
tttyyy: А почему Вы думаете, что Челси принадлежит Роме, не какому нибудь порядочному лорду? )
mercer57 26 марта 2018 | 18:32
нацлидеру остаётся одно. Опустить "железный занавес" и продолжать
с новой силой зомбировать доверчивый русский народ...)))
kaplan911 26 марта 2018 | 18:41
mercer57: \\ нацлидеру остаётся одно. Опустить "железный занавес" и продолжать
с новой силой зомбировать доверчивый русский народ...))) \\
Не смешите......русский народ. Где он этот народ ?
От него мало что осталось. Так, биомасса одна.
sasha2011 26 марта 2018 | 18:44
mercer57:
Ну зачем ему опускать "железный занавес"?
Он уже саму РФ "опустил".
Помните в "Куклах" его первую брачную ночь с Россией?
Шендерович и НТВ-шники ещё тогда, в самом начале, предупреждали.
stoned_fox 26 марта 2018 | 18:33
Дык ради этого всё и затевалось.
vsveter 26 марта 2018 | 18:36
Как были пиратами, так сволочами и остались. Пригрели у себя российских воров, но их деньги скорее всего трогать не будут. Бриты веками грабили другие страны, поэтому и российские воры для них свои, сомнения не вызывают.
akrayzler 26 марта 2018 | 18:50
vsveter: Испании СССР денежки вернул? Может территории прихваченные после ВОВ вернут? Но то ТАМ. Сколько раз в новой истории нимножко имели своих при денежных реформах? Денежные реформы в СССР
2.1 1922—1924 годы
2.2 1947 год
2.3 1961 год
2.4 1991 год, Павловская реформа
Денежные реформы в Российской Федерации
3.1 1993 год
3.2 Деноминация 1998 года
aleksei123m 26 марта 2018 | 18:38
"меры в отношении капитала сомнительного происхождения из России"
Это давно надо было сделать!
И начать с недвижимости вице-премьеров, их детей и всех родственников.
marder888 26 марта 2018 | 18:39
По всему миру пора начать обезжиривать путинских виолончелистов
piccoru 26 марта 2018 | 18:40
А за Великобританией и другие начнут проверять и конфисковывать....
kaplan911 26 марта 2018 | 18:44
А ведь там капиталы не хилые.....наворованные.
Теперь, выходит, что этой нашей вороэлите - бери шинель и пошли домой ?!
Вместе с семьями.