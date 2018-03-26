Великобритания в ответ на хими атаку в Солсбери примут меры в отношении капитала сомнительного происхождения из России

Великобритания в ответ на химическую атаку в Солсбери намерена принять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения. Уже выданы ордера на арест, объявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его мнению, цель президента России – раскол между Лондоном и его союзниками, но многие страны показали, что это невозможно.