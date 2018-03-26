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18:19, 26 марта 2018

Более ста российских дипломатов должны будут в ближайшие дни покинуть США, Канады и ряд европейских стран

Это связано с делом об отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

На беспрецедентный характер этих мер сегодня обратили внимание даже в посольства США в Москве. Белый дом высылает 60 человек – это в три раза больше, чем недавно выдворила Великобритания, солидарность с властями которой теперь демонстрируют другие державы. Дипломатов и сотрудников российского постпредства в ООН возвращают домой за то, что они занимались разведкой и злоупотребляли привилегиями. На сборы им дается неделя. Кроме того, американские власти закрывают консульство в Сиэтле.

Аналогичным образом поступили полтора десятка стран ЕС. Их позицию озвучил глава Евросовета Дональд Туск.
В Праге высылаемых дипломатов назвали незадекларированными разведчиками. Причем по словам премьера Чехии Андрея Бабиша, в республике их больше всего в Европе. В числе тех, кто поддержал антироссийские меры – Франция, Латвия, Литва, Италия, Польша. В МИД Германии заметили, что идут на эти шаги, поскольку Россия не способствует прояснению инцидента в Солсбери, где отравили Скрипаля и его дочь. Поддержали идею с выдворением и украинские власти. Британское правительство приветствовало решение своих партнеров.
Решение об ответных мерах Кремль примет после анализа ситуации, сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 14 европейских стран выслали российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Англии. Это беспрецедентный случай, — сказал «Эху» глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Он подчеркнул, что у такого решения было несколько причин. Федор Лукьянов добавил, что для начала Россия вышлет симметричное количество дипломатов из каждой страны, но она на этом не остановится

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 18:20

Сосать, ублюдки кремлевские, вашим ворованным активам кизда)))) Карлик в истерике и панике!!

Браво, США)))) Чем ответит плешьфюрер? Уничтожением Воронежа?)))) Очередным антисиротским законом?
А если вышлет американских дипломатов, то сделает им подарок))) Они-то из российского дерьма в американское благополучие вернутся. Не то, что российские - наоборот)))))

meister_luvin 26 марта 2018 | 18:21

russkie_za_sverjenie:

изгои ...

lavsvet 26 марта 2018 | 18:27

Нечего им там делать.пусть в рашке спляшут ,плетут лапти ,пьют самогон и едят брюкву, наслаждаясь видом вождя.

haldey 26 марта 2018 | 18:36

lavsvet: Это слабые потуги ваших западных хозяев, с целью остановить Россию! Хренушки))) Нам на эти потуги смотреть не интересно))) Это ваши проблемы, вы туда съе...ехать не успеете, если еще не съе...ехали, поторопитесь)))
А вот, кто в истерике, тот и мечется, как вошь на гребешке)))

nikitin43 26 марта 2018 | 18:28

meister_luvin: и внутри расеяне как прокажённые , их интересы учитываются в последнюю очередь пример - блокада вчера информации по кемерово , уж что там о оффшорах путена и его друзей.

sokal123 26 марта 2018 | 18:31

nikitin43:На родине пускай шпионят в пользу иностранных государств -им же все равно,кому служить.

vv61 26 марта 2018 | 18:33

russkie_za_sverjenie: Более ста уедут, потом более ста других, но таких же приедут, и аналогично точно столько же штук уедет из РФ и снова вернётся, но других. И, что, что изменится то?)))

edyatel 26 марта 2018 | 18:49

vv61: Правильно, чтобы что изменилось надо из всех стран выдворить всех россиян обратно домой, и никаких замен дипломатов.
Нечего им там делать.
Они тоже потенциальные

nikitin43 26 марта 2018 | 18:21

ситуация может поправиться только после радикального удаления путена.

nikitin43 26 марта 2018 | 18:23

nikitin43: обычно на похороны лидера приезжают высокопоставленные делегации , с этого начиналась новая страница истории не только в ссср , россии , но и других неразвитых странах.

nikolashin2017 26 марта 2018 | 18:29

nikitin43: развеять прах его в горах,
чтоб позабыть и стыд,и страх...

vv61 26 марта 2018 | 18:42

nikitin43: you mental break. Или куришь чего то такого!!! Поделись секретом)))

testmeter 26 марта 2018 | 18:22

Еду я на родину,
Пусть кричат - уродина,
А она нам нравится,
Хоть и не красавица,
К сволочи доверчива,
Ну, а к нам - тра-ля-ля-ля...

georgij65 26 марта 2018 | 18:23

Это очень тревожный сигнал. По теории прописано - следующий шаг - война.

dpichugin 26 марта 2018 | 18:27

georgij65: сидите тихо, не пугайте, за вами наблюдают доктора.

vv61 26 марта 2018 | 18:52

georgij65: нет, по теории, ранее, в 19 веке, ну и немного в 20-м, после именно отзыва послов, может быть, и война. А сегодня, высылка кучи бездельников с возможной их заменой на других, ровным счётом ничего за собой не влечёт. Пример, совсем пендосы и Путин уже менялись толпой т.н. дипломатов, и что? Да, ничего, никакой войны)))

kinnlade 26 марта 2018 | 18:23

Я надеюсь пинком под зад вышлют столько же и канадцев и особенно пиндосов?

idruker 26 марта 2018 | 18:28

kinnlade: Несомненно. Если тебя вышвырнули из приличного общества, не оставaйся в долгу - закрой вход приличному обществу в свою вонючую берлогу.

kinnlade 26 марта 2018 | 18:31

idruker: А ты предлагаешь не высылать?

alehan11174 26 марта 2018 | 18:34

kinnlade: предлагаю ответить ассиметрично и прикупить ещё гособлигаций резервного фонда США.! На фоне падения деревянного г****но рубля это видимо и происходит:)))

kinnlade 26 марта 2018 | 18:41

alehan11174: а кому интересны твои предложения,ты свои предложения засунь себе же в зад

mercer57 26 марта 2018 | 18:27

после КРЫМНАШ как-то всё пошло не так и не туда....
А ведь какие крики и визги по-началу были у слопатоедов.....))))

kinnlade 26 марта 2018 | 18:33

mercer57: Все идет в правильном направлении, не бзди либер прорвемся

nitsahon 26 марта 2018 | 18:27

Спешка хороша при ловле блох...
куда торопятся брит.власти(и солидарные с ними члены ЕС и НАТО) - непонятно(расследование дела об отравлении до конца не доведено)..

rusich7 26 марта 2018 | 18:48

nitsahon: дружок, вы знаешь, что такое репутация России? Нет?. Это то, что скукожилось после Крыма, Донбасса, Сирии и мельдония до неприличия. Поэтому, блин, какие расследования....

klegg 26 марта 2018 | 18:28

дипломаты то как рады наконец то вернуться в родную гавань из вражеского стана

(комментарий скрыт)

killbalafre 26 марта 2018 | 18:31

Какой Володя везунчик однако. Не успел снова залезть на трон а уже высылка дипломатов и Кемерово
Лиха беда начало

us101 26 марта 2018 | 18:33

"...но она на этом не остановится..." - ОНА (!) на этом не остановится! Не вы, толпа потенциальных сокамерников, а ОНА- Россия!

aviator69 26 марта 2018 | 18:38

Суки путинские, живите в России! (Чтоб ты жил на одну зарплату!) (с)

(комментарий скрыт)

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