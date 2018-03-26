Более ста российских дипломатов должны будут в ближайшие дни покинуть США, Канады и ряд европейских стран
Это связано с делом об отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
На беспрецедентный характер этих мер сегодня обратили внимание даже в посольства США в Москве. Белый дом высылает 60 человек – это в три раза больше, чем недавно выдворила Великобритания, солидарность с властями которой теперь демонстрируют другие державы. Дипломатов и сотрудников российского постпредства в ООН возвращают домой за то, что они занимались разведкой и злоупотребляли привилегиями. На сборы им дается неделя. Кроме того, американские власти закрывают консульство в Сиэтле.
Аналогичным образом поступили полтора десятка стран ЕС. Их позицию озвучил глава Евросовета Дональд Туск.
В Праге высылаемых дипломатов назвали незадекларированными разведчиками. Причем по словам премьера Чехии Андрея Бабиша, в республике их больше всего в Европе. В числе тех, кто поддержал антироссийские меры – Франция, Латвия, Литва, Италия, Польша. В МИД Германии заметили, что идут на эти шаги, поскольку Россия не способствует прояснению инцидента в Солсбери, где отравили Скрипаля и его дочь. Поддержали идею с выдворением и украинские власти. Британское правительство приветствовало решение своих партнеров.
Решение об ответных мерах Кремль примет после анализа ситуации, сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 14 европейских стран выслали российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Англии. Это беспрецедентный случай, — сказал «Эху» глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Он подчеркнул, что у такого решения было несколько причин. Федор Лукьянов добавил, что для начала Россия вышлет симметричное количество дипломатов из каждой страны, но она на этом не остановится
Комментарии29
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russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 18:20
Сосать, ублюдки кремлевские, вашим ворованным активам кизда)))) Карлик в истерике и панике!!
Браво, США)))) Чем ответит плешьфюрер? Уничтожением Воронежа?)))) Очередным антисиротским законом?
А если вышлет американских дипломатов, то сделает им подарок))) Они-то из российского дерьма в американское благополучие вернутся. Не то, что российские - наоборот)))))
meister_luvin 26 марта 2018 | 18:21
russkie_za_sverjenie:
изгои ...
lavsvet 26 марта 2018 | 18:27
Нечего им там делать.пусть в рашке спляшут ,плетут лапти ,пьют самогон и едят брюкву, наслаждаясь видом вождя.
haldey 26 марта 2018 | 18:36
lavsvet: Это слабые потуги ваших западных хозяев, с целью остановить Россию! Хренушки))) Нам на эти потуги смотреть не интересно))) Это ваши проблемы, вы туда съе...ехать не успеете, если еще не съе...ехали, поторопитесь)))
А вот, кто в истерике, тот и мечется, как вошь на гребешке)))
nikitin43 26 марта 2018 | 18:28
meister_luvin: и внутри расеяне как прокажённые , их интересы учитываются в последнюю очередь пример - блокада вчера информации по кемерово , уж что там о оффшорах путена и его друзей.
sokal123 26 марта 2018 | 18:31
nikitin43:На родине пускай шпионят в пользу иностранных государств -им же все равно,кому служить.
vv61 26 марта 2018 | 18:33
russkie_za_sverjenie: Более ста уедут, потом более ста других, но таких же приедут, и аналогично точно столько же штук уедет из РФ и снова вернётся, но других. И, что, что изменится то?)))
edyatel 26 марта 2018 | 18:49
vv61: Правильно, чтобы что изменилось надо из всех стран выдворить всех россиян обратно домой, и никаких замен дипломатов.
Нечего им там делать.
Они тоже потенциальные
nikitin43 26 марта 2018 | 18:21
ситуация может поправиться только после радикального удаления путена.
nikitin43 26 марта 2018 | 18:23
nikitin43: обычно на похороны лидера приезжают высокопоставленные делегации , с этого начиналась новая страница истории не только в ссср , россии , но и других неразвитых странах.
nikolashin2017 26 марта 2018 | 18:29
nikitin43: развеять прах его в горах,
чтоб позабыть и стыд,и страх...
vv61 26 марта 2018 | 18:42
nikitin43: you mental break. Или куришь чего то такого!!! Поделись секретом)))
testmeter 26 марта 2018 | 18:22
Еду я на родину,
Пусть кричат - уродина,
А она нам нравится,
Хоть и не красавица,
К сволочи доверчива,
Ну, а к нам - тра-ля-ля-ля...
georgij65 26 марта 2018 | 18:23
Это очень тревожный сигнал. По теории прописано - следующий шаг - война.
dpichugin 26 марта 2018 | 18:27
georgij65: сидите тихо, не пугайте, за вами наблюдают доктора.
vv61 26 марта 2018 | 18:52
georgij65: нет, по теории, ранее, в 19 веке, ну и немного в 20-м, после именно отзыва послов, может быть, и война. А сегодня, высылка кучи бездельников с возможной их заменой на других, ровным счётом ничего за собой не влечёт. Пример, совсем пендосы и Путин уже менялись толпой т.н. дипломатов, и что? Да, ничего, никакой войны)))
kinnlade 26 марта 2018 | 18:23
Я надеюсь пинком под зад вышлют столько же и канадцев и особенно пиндосов?
idruker 26 марта 2018 | 18:28
kinnlade: Несомненно. Если тебя вышвырнули из приличного общества, не оставaйся в долгу - закрой вход приличному обществу в свою вонючую берлогу.
kinnlade 26 марта 2018 | 18:31
idruker: А ты предлагаешь не высылать?
alehan11174 26 марта 2018 | 18:34
kinnlade: предлагаю ответить ассиметрично и прикупить ещё гособлигаций резервного фонда США.! На фоне падения деревянного г****но рубля это видимо и происходит:)))
kinnlade 26 марта 2018 | 18:41
alehan11174: а кому интересны твои предложения,ты свои предложения засунь себе же в зад
mercer57 26 марта 2018 | 18:27
после КРЫМНАШ как-то всё пошло не так и не туда....
А ведь какие крики и визги по-началу были у слопатоедов.....))))
kinnlade 26 марта 2018 | 18:33
mercer57: Все идет в правильном направлении, не бзди либер прорвемся
nitsahon 26 марта 2018 | 18:27
Спешка хороша при ловле блох...
куда торопятся брит.власти(и солидарные с ними члены ЕС и НАТО) - непонятно(расследование дела об отравлении до конца не доведено)..
rusich7 26 марта 2018 | 18:48
nitsahon: дружок, вы знаешь, что такое репутация России? Нет?. Это то, что скукожилось после Крыма, Донбасса, Сирии и мельдония до неприличия. Поэтому, блин, какие расследования....
klegg 26 марта 2018 | 18:28
дипломаты то как рады наконец то вернуться в родную гавань из вражеского стана
killbalafre 26 марта 2018 | 18:31
Какой Володя везунчик однако. Не успел снова залезть на трон а уже высылка дипломатов и Кемерово
Лиха беда начало
us101 26 марта 2018 | 18:33
"...но она на этом не остановится..." - ОНА (!) на этом не остановится! Не вы, толпа потенциальных сокамерников, а ОНА- Россия!
aviator69 26 марта 2018 | 18:38
Суки путинские, живите в России! (Чтоб ты жил на одну зарплату!) (с)