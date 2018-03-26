Более ста российских дипломатов должны будут в ближайшие дни покинуть США, Канады и ряд европейских стран

Это связано с делом об отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

На беспрецедентный характер этих мер сегодня обратили внимание даже в посольства США в Москве. Белый дом высылает 60 человек – это в три раза больше, чем недавно выдворила Великобритания, солидарность с властями которой теперь демонстрируют другие державы. Дипломатов и сотрудников российского постпредства в ООН возвращают домой за то, что они занимались разведкой и злоупотребляли привилегиями. На сборы им дается неделя. Кроме того, американские власти закрывают консульство в Сиэтле.

Аналогичным образом поступили полтора десятка стран ЕС. Их позицию озвучил глава Евросовета Дональд Туск.

В Праге высылаемых дипломатов назвали незадекларированными разведчиками. Причем по словам премьера Чехии Андрея Бабиша, в республике их больше всего в Европе. В числе тех, кто поддержал антироссийские меры – Франция, Латвия, Литва, Италия, Польша. В МИД Германии заметили, что идут на эти шаги, поскольку Россия не способствует прояснению инцидента в Солсбери, где отравили Скрипаля и его дочь. Поддержали идею с выдворением и украинские власти. Британское правительство приветствовало решение своих партнеров.

Решение об ответных мерах Кремль примет после анализа ситуации, сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 14 европейских стран выслали российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Англии. Это беспрецедентный случай, — сказал «Эху» глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Он подчеркнул, что у такого решения было несколько причин. Федор Лукьянов добавил, что для начала Россия вышлет симметричное количество дипломатов из каждой страны, но она на этом не остановится