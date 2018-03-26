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18:04, 26 марта 2018

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате пожара в торгово-развлекательном центре

Пока известно о 64 погибших — эти цифры называет МЧС. Некоторые очевидцы трагедии считают, что погибших гораздо больше. Тем временем Следственный комитет выяснил, что систему оповещения в  здании отключил сотрудник частного охранного предприятия, а пожарные выходы были заблокированы.

Очевидцы рассказывают, что в момент возгорания пожарная сигнализация не сработала, и организованной эвакуации не было. При пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово погибли 64 человека. Об этом заявляют в МЧС.

Один из жителей Кемерово, на условиях анонимности рассказал Эху, что по домам и офисам в районе сгоревшего торгового центра ходят сотрудники силовых структур и заставляют людей подписывать некие бумаги о неразглашении, а также изымают мобильные телефоны и фото-видеокамеры, где могут быть записи вчерашних событий. Два разных источника подтвердили, что родителей погибших детей не пускают на опознание без предварительной подписки о неразглашении. Официальных комментариев и объяснений представителей МВД и ФСБ пока не последовало.

Посетители, которые пришли вчера в торговый центр, вскоре оказались в огненной ловушке. Выйти на улицу многие не смогли: пожарная сигнализация не сработала, а выходы оказались заблокированы. На четвёртом этаже были в основном дети. Там шёл детский праздник, вдобавок в одном из залов кинотеатра показывали мультфильм. Ничего беды поначалу не предвещало. Сеанс шёл своим чередом. Внезапно помещение начал наполнять едкий чёрный дым, люди бросились к выходу, но двери оказались закрыты. Дети отправляют смски родителям. Со страшными словами о том, что повсюду дым, трудно дышать и возможно они больше не увидятся. На верхних этажах за пределами кинотеатра паника. Давя друг друга, посетители бросаются вниз. Многие пожарные выходы тоже закрыты. Крики, отчаяние, и желание поскорее выбраться из этого кошмара. Люди были очень напуганы, рассказала РБК очевидец Светлана Берлякова.

Людей в трёх залах кинотеатра и на других этажах было много, рассказал Эху очевидец трагедии Сергей Буряк. Он допускает, что погибших возможно гораздо больше, чем по официальным данным. Некоторые в отчаянии прыгают из окон верхних этажей. Видео с подростком, который падает на козырёк над входом в торговый центр, облетело соцсети. Он в тяжелом состоянии в больнице. Многие часы пожарным не удавалось добраться до кинотеатра на верхнем этаже. Мешало сильное задымление. А около двух ночи по Москве возникла угроза обрушения межэтажных перекрытий, пожарным и спасателям пришлось уйти из здания. Огонь тушили уже с улицы. Переговоры пожарных, в которых они признавали серьёзные сложности при тушении огня, транслировались в прямом эфире в интернете. Температура 700 градусов, нулевая видимость, высокое задымление – так описал ситуацию в здании глава МЧС Владимир Пучков. Возле торгового центра толпились люди, были и родители тех, кто оказался в огненной ловушке. Взрослые стояли и ничего не могли сделать. Обстановки ночью и утром была очень напряжённой. Люди пытались узнать судьбу своих близких, рассказала Эху кемеровчанка Галина. Спасатели утром рапортовали о том, что пожар полностью потушен, однако спустя некоторое время произошло новое возгорание. С ним позже удалось справиться.

На третьем этаже торгового центра также находился контактный зоопарк. Около двухсот животных остались внутри и сгорели. По данным следственного комитета, пожарную сигнализацию в здании отключил сотрудник ЧОПа, который работал в торговом центре. Где он сейчас находится, в  СК не уточнили. Следственный комитет возбудил уголовное дело в  связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, — сообщила представитель СК Светлана Петренко По данным следственного комитета, пожарную сигнализацию в здании отключил сотрудник ЧОПа, который работал в торговом центре. Где он сейчас находится, в  СК не уточнили.

Хоронить погибших на пожаре начнут в среду. Оплачивать похороны будут власти, — сказал в эфире РБК глава региона Аман Тулеев. Тулеев сообщил, что на пожаре погибла его дальняя родственница. В то же время в областной администрации Новой газете подтвердили, что губернатор не приезжал на место трагедии. Как сказали в пресс-службе – чтобы губернаторский кортеж не мешал работе спасателей.

Генеральная прокуратура поручила проверить все торговые центры в стране после пожара в Кемерово. Региональным прокурорам предписано обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализаций и пожаротушения. По словам очевидцев, в  Кемерово в здании не сработала пожарная сигнализация. Организованной эвакуации посетителей и сотрудников не было.

Торгово-развлекательный центр это объект, который относится к категории повышенной пожарной опасности из-за массового скопления людей. Такие здания должны быть оборудованы специальной системой, которая в  Кемерово очевидно не сработала, — рассказал Эху профессор московского Государственного Строительного университета Владимир Ройтман. После пожара в Кемерово необходимо усилить требования к противопожарной безопасности, — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
По мнению Матвиенко, пожар в Кемерове рукотворная трагедия, ее можно было избежать. В Кремле советуют «не забегать вперед» с выяснением причин пожара и  поиском виновных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не знает, будет ли объявляться общероссийский траур. Журналисты поинтересовались, почему экстренных новостей о пожаре в Кемерове не было на федеральных канала в воскресенье. «Очевидно, на телевидении не оценили масштабы трагедии», — предположил Песков. Он подчеркнул. что на российском телевидении нет запрета на плохие новости.
Песков добавил, что из-за трагедии президент перенес вручение премии молодым деятелям культуры. Сам Путин за сутки после пожара на публике не появился и лично ничего не сказал. Стоит напомнит , что в декабре 2009 года, после пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми, Путин заявлял, что за подобные ЧП несут ответственность, в  том числе, и представители власти.
В результате пожара в пермском клубе погибли 156 человек.
Виновным в Кемерово, скорее всего, назначат стрелочника, — считает писатель Дмитрий Глуховский. Окажется ли этим стрелочником губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, сказать пока сложно, — полагает Глуховский По мнению Глуховского, ситуация была бы иной, если бы  у власти были избираемые люди.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 18:07

Взяточники во главе с главвором России, и те которые за них агитируют - жизни погибших на ваших душах - горите в аду.

putler_vova2 26 марта 2018 | 18:30

Самое циничное вчера было вечером, уже известно о более 70 погибши детях целые семьи там сгорели , а по центральному ТВ показывают фильм В. Соловьева о путине какой он великий вождь . тьфу на вас бандиты и сволочи.
(часть списка погибших)
Востриков Артем, 5 лет
Востриков Роман, 2 года
Вострикова Анна, 7 лет
Вострикова Елена
Баранов Артем, 12 лет
Баранова Арина, 8 лет
Баранова Марина, 60 лет
Москаленко Евгений, 35 лет
Москаленко Ксюша, 4 года
Москаленко Алеся,
Сидорова Арина
Сидоров Егор, 15 лет
Сидоров Денис, 39 лет
Устинова Наталья, 35 лет
Устинова Ульяна, 4-5 лет
Устинов Арсений
:

post_v 26 марта 2018 | 18:09

сотрудник ЧОПа - брат испанского диспетчера Карлоса?

lacosta1969 26 марта 2018 | 18:25

post_v: Не удивлюсь если так:
- этот «охранник» сначала разрешил ввод в эксплуатацию здания с практически гарантированным отступлением от норм на момент ввода;
- потом он продолжил отступать от уже действующих и вновь вводимых нормах, высоковероятно подписал СТУ и прочую индульгенцию;
- срезал наружные лестничные клетки и заложил окна;
- снес противопожарные преграды в нужных местах;
- он же запретил проводить проверки;
- далее натащил кучу горючих дымящих материалов;
- отключил АУПС, заглушил АУПТ, вылил всю воду из водопровода, отрезал дымоудаление и оповещение;
- скорее всего поснимал указатели путей эвакуации и таблички «выход», а оставшиеся поставил с недопустимо низкой яркостью ив неправильных местах;
- заблокировал/закрыл эвакуационные выходы, возможно запер несколько кинозалов
- написал неверные инструкции в части действий при пожаре для охраны, вахтеров и прочих работников и лично их пинал, чтобы они не помогали никому;
- а в конце погиб в пламени вместе с документами, удостоверяющими личность
Прошу прощения за сарказм

luckig 26 марта 2018 | 18:09

по моему уже уместно спросить "А что Путин?". Может выйдет наконец и скажет с большим чувством "они сгорели"....

naivnyk 26 марта 2018 | 18:10

Трагедия конечно, что говорить, ужас просто... Нет бы просто молча почтить память, но НЕТ! Либералы дружно ВЗВЫЛИ в скорби , ну а что выборы скоро в думу, а тут такой способ попиарится приплыл (((

kryymsdyk 26 марта 2018 | 18:41

naivnyk: Вот так и сигнализацию отключили, чтобы не ВЗВЫЛА, чтобы было все чинно-благородно. Назови еще матерей сгоревших детей

kryymsdyk 26 марта 2018 | 18:42

Назови еще матерей сгоревших детей трехдолларовыми шлюхами, тупизна. Сигнализацию нам давно отключили - страна гниет и разваливается, а тишина.

vlabumur 26 марта 2018 | 18:41

naivnyk: . Нет бы просто молча почтить память
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ваших детей жгут заживо, а вы молчите не портите вождю праздник..

filosof64 26 марта 2018 | 18:47

naivnyk: тебе и другим идиотам пытаются дать понять главную причину таких бизнес-отношений...напрасно?

vlad_kondrat 26 марта 2018 | 18:13

Может не очень прилично сейчас об этом, но Тулеев бы в Китае получил бы высшую меру наказания, наравне с другими путинцами-миллиардерами.

jblack2 26 марта 2018 | 18:15

Соболезнования родным и близким погибших.

Скорейшего выздоровления пострадавшим.

post_v 26 марта 2018 | 18:15

пожар в "Хромой лошади" в Перми был 5 декабря 2009
Путин приехал в Пермь 9 декабря 2009

Подождем еще три дня… посмотрим

kemyul 26 марта 2018 | 18:18

ну сейчас чоповец во всем виноват будет...вот мра...

neyexo 26 марта 2018 | 18:23

Пусть звонящим Путин говорит, в России нет траура, траур в Кемеровской области, звоните Тулееву

oneoretwo 26 марта 2018 | 18:28

сработала очередная "мина", заложенная воровским режимом самозванца...
а сколько подобных "мин" исчо заложено по всей стране - не счесть...
и подобный срач не только в области пожаробезопасности, но в любой другой области жизни страны, просто - в любой...
на какое будущее для себя и своих бастардов надеется эта озерная свора стервятников-бандюганов-воров? ...непонятно...

white_bird 26 марта 2018 | 18:31

Врачи, МЧСники и все,знающие правду, но согласные молчать, хуже этой власти в тысячу раз и достойны бл*ть такой власти.Ведь вы же такие же люди как те, что сгорели, что же вы жопу властную согласны прикрывать?! Просто позор!

kaplan911 26 марта 2018 | 18:35

Выборы прошли...... на россиянплевать хотели.
Жаль людишек, сирых и убогих которые не понимают этого.

leninec30 26 марта 2018 | 18:43

Слушаю разные станции и гос.тв и нигде кроме Эха не говорят о взаимосвязи ВВП-Выборов и постоянных трагедий.Даже Тулеева обходят стороной государственные радиостанции.В других странах власти давно уже народ снёс,как минимум Тулеева вынес,а у нас вообще тишина как на кладбище. Просто именно какая то вата или желе. Сегодня спрашивал людей говорю дети сгорели,мне в ответ :да ,ну что сделать,беда.А причинно-следственную связь никто не видит не то что в Москве и Петербурге,а даже в Кемерово.С такими вещами Путин может руководить до 2030 года как минимум.

chichanik 26 марта 2018 | 18:50

Думаю, что больше не будет ... цифра утверждена.
неопознанные останки запрут в большом холодильнике и будут выдавать по2 месяц, с подпиской о неразглашении ... а то мильён не дадут с работы уволят
Не первый раз,чать ... вагнеровцев до сих пор хоронят.

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