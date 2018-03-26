В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате пожара в торгово-развлекательном центре

Пока известно о 64 погибших — эти цифры называет МЧС. Некоторые очевидцы трагедии считают, что погибших гораздо больше. Тем временем Следственный комитет выяснил, что систему оповещения в здании отключил сотрудник частного охранного предприятия, а пожарные выходы были заблокированы.

Очевидцы рассказывают, что в момент возгорания пожарная сигнализация не сработала, и организованной эвакуации не было. При пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово погибли 64 человека. Об этом заявляют в МЧС.

Один из жителей Кемерово, на условиях анонимности рассказал Эху, что по домам и офисам в районе сгоревшего торгового центра ходят сотрудники силовых структур и заставляют людей подписывать некие бумаги о неразглашении, а также изымают мобильные телефоны и фото-видеокамеры, где могут быть записи вчерашних событий. Два разных источника подтвердили, что родителей погибших детей не пускают на опознание без предварительной подписки о неразглашении. Официальных комментариев и объяснений представителей МВД и ФСБ пока не последовало.

Посетители, которые пришли вчера в торговый центр, вскоре оказались в огненной ловушке. Выйти на улицу многие не смогли: пожарная сигнализация не сработала, а выходы оказались заблокированы. На четвёртом этаже были в основном дети. Там шёл детский праздник, вдобавок в одном из залов кинотеатра показывали мультфильм. Ничего беды поначалу не предвещало. Сеанс шёл своим чередом. Внезапно помещение начал наполнять едкий чёрный дым, люди бросились к выходу, но двери оказались закрыты. Дети отправляют смски родителям. Со страшными словами о том, что повсюду дым, трудно дышать и возможно они больше не увидятся. На верхних этажах за пределами кинотеатра паника. Давя друг друга, посетители бросаются вниз. Многие пожарные выходы тоже закрыты. Крики, отчаяние, и желание поскорее выбраться из этого кошмара. Люди были очень напуганы, рассказала РБК очевидец Светлана Берлякова.

Людей в трёх залах кинотеатра и на других этажах было много, рассказал Эху очевидец трагедии Сергей Буряк. Он допускает, что погибших возможно гораздо больше, чем по официальным данным. Некоторые в отчаянии прыгают из окон верхних этажей. Видео с подростком, который падает на козырёк над входом в торговый центр, облетело соцсети. Он в тяжелом состоянии в больнице. Многие часы пожарным не удавалось добраться до кинотеатра на верхнем этаже. Мешало сильное задымление. А около двух ночи по Москве возникла угроза обрушения межэтажных перекрытий, пожарным и спасателям пришлось уйти из здания. Огонь тушили уже с улицы. Переговоры пожарных, в которых они признавали серьёзные сложности при тушении огня, транслировались в прямом эфире в интернете. Температура 700 градусов, нулевая видимость, высокое задымление – так описал ситуацию в здании глава МЧС Владимир Пучков. Возле торгового центра толпились люди, были и родители тех, кто оказался в огненной ловушке. Взрослые стояли и ничего не могли сделать. Обстановки ночью и утром была очень напряжённой. Люди пытались узнать судьбу своих близких, рассказала Эху кемеровчанка Галина. Спасатели утром рапортовали о том, что пожар полностью потушен, однако спустя некоторое время произошло новое возгорание. С ним позже удалось справиться.

На третьем этаже торгового центра также находился контактный зоопарк. Около двухсот животных остались внутри и сгорели. По данным следственного комитета, пожарную сигнализацию в здании отключил сотрудник ЧОПа, который работал в торговом центре. Где он сейчас находится, в СК не уточнили. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, — сообщила представитель СК Светлана Петренко По данным следственного комитета, пожарную сигнализацию в здании отключил сотрудник ЧОПа, который работал в торговом центре. Где он сейчас находится, в СК не уточнили.

Хоронить погибших на пожаре начнут в среду. Оплачивать похороны будут власти, — сказал в эфире РБК глава региона Аман Тулеев. Тулеев сообщил, что на пожаре погибла его дальняя родственница. В то же время в областной администрации Новой газете подтвердили, что губернатор не приезжал на место трагедии. Как сказали в пресс-службе – чтобы губернаторский кортеж не мешал работе спасателей.

Генеральная прокуратура поручила проверить все торговые центры в стране после пожара в Кемерово. Региональным прокурорам предписано обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализаций и пожаротушения. По словам очевидцев, в Кемерово в здании не сработала пожарная сигнализация. Организованной эвакуации посетителей и сотрудников не было.

Торгово-развлекательный центр это объект, который относится к категории повышенной пожарной опасности из-за массового скопления людей. Такие здания должны быть оборудованы специальной системой, которая в Кемерово очевидно не сработала, — рассказал Эху профессор московского Государственного Строительного университета Владимир Ройтман. После пожара в Кемерово необходимо усилить требования к противопожарной безопасности, — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

По мнению Матвиенко, пожар в Кемерове рукотворная трагедия, ее можно было избежать. В Кремле советуют «не забегать вперед» с выяснением причин пожара и поиском виновных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не знает, будет ли объявляться общероссийский траур. Журналисты поинтересовались, почему экстренных новостей о пожаре в Кемерове не было на федеральных канала в воскресенье. «Очевидно, на телевидении не оценили масштабы трагедии», — предположил Песков. Он подчеркнул. что на российском телевидении нет запрета на плохие новости.

Песков добавил, что из-за трагедии президент перенес вручение премии молодым деятелям культуры. Сам Путин за сутки после пожара на публике не появился и лично ничего не сказал. Стоит напомнит , что в декабре 2009 года, после пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми, Путин заявлял, что за подобные ЧП несут ответственность, в том числе, и представители власти.

В результате пожара в пермском клубе погибли 156 человек.

Виновным в Кемерово, скорее всего, назначат стрелочника, — считает писатель Дмитрий Глуховский. Окажется ли этим стрелочником губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, сказать пока сложно, — полагает Глуховский По мнению Глуховского, ситуация была бы иной, если бы у власти были избираемые люди.