В Кремле сожалеют о решении США и целого ряда европейских стран выслать российских дипломатов

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва будет руководствовать принципом взаимности.

Сегодня стало известно, что США решили выслать 60 российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Целый ряд европейских стран объявили, что вышлют нескольких сотрудников российских посольств.