В Кремле сожалеют о решении США и целого ряда европейских стран выслать российских дипломатов
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва будет руководствовать принципом взаимности.
Сегодня стало известно, что США решили выслать 60 российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Целый ряд европейских стран объявили, что вышлют нескольких сотрудников российских посольств.
Комментарии29
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sokal123 26 марта 2018 | 17:48
Изгой есть изгой - никуда не денешься .
russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 17:50
sokal123: Браво, США)))) Чем ответит плешьфюрер? Уничтожением Воронежа?)))) Очередным антисиротским законом?
А если вышлет американских дипломатов, то сделает им подарок))) Они-то из российского дерьма в американское благополучие вернутся. Не то, что российские - наоборот)))))
tvitov66 26 марта 2018 | 17:54
Радость то какая - сколько еще достойных сыновей и дочерей могучей углеводородной сверхдержавы вернется на Родину ПУ!
edyatel 26 марта 2018 | 18:11
russkie_za_sverjenie: Самое правильное решение это полный запрет выезда всех россиян на ЗАПАД и ограничение въезда иностранцев в Россию.
Свести до минимума посольское общение.
Война так война!
Есть прекрасные кадры из фильма, где князь отрубает руку вражеского посла, который
пытается вручить ему ноту
navsegda 26 марта 2018 | 18:27
edyatel: сами отключитесь от SWIFT , обрежте себе интернет , сами выйдете из ВТО , перекройте газовые и нефтяные трубы , введите выездные визы .... а потом останется намылить верёвку и повесится ))))))))
Нечем России ответить , совсем
nic55 26 марта 2018 | 18:54
russkie_za_sverjenie:
Кстати, да. Немцы, в своё время, когда строили литейку в заводе полиграфического оборудования, присылали своих балбесов. В режиме: или увольнение, или в СССР, на работу.
post_v 26 марта 2018 | 17:51
sokal123:
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об этом сообщил Песков - он, может, и сожалеет
главный пургонос пытается походить на афериста Милославского из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" - вместо царя со всеми разговаривать
"А царь-то ненастоящий!"
tvitov66 26 марта 2018 | 18:07
«С нами никто не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас» ... ну пожалуйста ... аэтонемы ... авыдокажите ... эточехи или шведы или сами себя
kinnlade 26 марта 2018 | 17:49
И совершенно напрасно сожалеют
vaka257 26 марта 2018 | 17:49
Сам напрашивлся всё последнее время,а теперь сожалеет...Будучи изгоем проще руководить стадом-всегда найдётся враг под рукой...
glotov 26 марта 2018 | 17:53
vaka257: Про сожаление - это реплика по этикету. А смысл послания - в предупреждении о принципе взаимности. Хотя и это само-собой разумеется. Сколько оттуда с вещами на выход, столько и туда с вещами на выход.
russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 18:01
glotov: Бугага))) Только их дипломаты вернутся в благополучие Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, а наши в грязь и беспросветность Москвы, Питера и Саратова)))))))
edyatel 26 марта 2018 | 18:15
russkie_za_sverjenie: Вот и надо, чтобы из наших никто не мог попасть в это благополучное место, а оставался в этой грязи.
За попытку пересечь границу - расстрел, как в доброе Советское время.
место
alexander25101977 26 марта 2018 | 17:50
Так покажите им очередной мультик, в котором Путин теперь уже бомбит, например, Калифорнию. Вмиг всех дипломатов обратно вернут... Или... нет? Не прокатит? Идеи кончились у аниматоров? Так пусть Шойгу что-нибудь в инете накачает.
vpu2011 26 марта 2018 | 17:55
Так наконец на родину вернутся, радоваться надо. Щас ещё Маша выступит. Для комплекта.
oneoretwo 26 марта 2018 | 17:58
В Кремле сожалеют...
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планета начинает реально сторониться плешивых как реально прокаженных...
edyatel 26 марта 2018 | 18:35
oneoretwo: Раз прокажённые, значит надо вообще никого не пускать в другие страны.
Народ ничем не отличается от своей власти, такой же больной.
ruthenocene 26 марта 2018 | 18:01
Интересно, а где все эти толпы высланных будут теперь трудоустраивать? Ведь высланных из Ирландии - хрен в США пристроишь! А в Африку народ, небось, не захочет... :)
testmeter 26 марта 2018 | 18:02
Оно уже "сожалеет", а не "пургу гонит", как раньше...
mamiluk 26 марта 2018 | 18:03
Сожалеют...и уже не ёрничают...Может Захарова или Лавров нам что нибудь "споют" дуэтом или спляшут?...
prade 26 марта 2018 | 18:10
В Кремле должны сожалеть о том, что они устроили химическую атаку в Лондоне. А реакция ЕС не более чем ответ на действия Кремля.
peresvet73 26 марта 2018 | 18:10
Искренние сожаления, ещё впереди!
georgij65 26 марта 2018 | 18:15
Это прелюдия войны. Читайте учебники - там все это прописано.
shalunok 26 марта 2018 | 18:17
Также, основываясь на принципе взаимности, мы им не будем поставлять наши новейшие технологии и высокотехнологичную продукцию.
akrayzler 26 марта 2018 | 18:33
shalunok: Самое главное: биоматериалы, пургу, скрепы, хромосомы.
cockeyed 26 марта 2018 | 18:19
Россиянам от этого не холодно не жарко, я бы совсем бы разогнал весь российский дипкорпус и выгнал бы все иностранные посольства из России - меньше шпионов станет, а также всех либералов ссаными тряпками выгнал из России - пускай в гейропе и пиндостане драят сортиры, на большее их тупые мозги не способны.
alien_3 26 марта 2018 | 18:25
cockeyed: Еще Лахтинцев надо разогнать. Россиянам будет не холодно не жарко.
raffal 26 марта 2018 | 18:34
cockeyed: Россиянам от этого не холодно не жарко...
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Это верно. Жарко или холодно это зависит от погоды и счетов за ЖКХ;) А вот тоскливо, уныло и бедно будет точно. Резервный фонд отощал, кредитов нет, нет инвестиций, значит, нет развития. Нет технологий. Бегут не "сортиры" драить, а в Кремниевую долину, где русская речь уже не редка. Там "тупые мозги" не нужны. Вот, Google придумал москвич Серёга Брин. Apple после смерти Джобса возглавил хохол Степан (Стив) Возняк. Много бывших наших двигают науку, увы, уже не в России. Единственные за много лет нобелевские лауреаты в физике, выходцы из России, Костя Новосёлов из Нижнего Тагила и его приятель Анрей Гейм из Сочи, тоже не "сортирами" заняты, а уже при жизни стали великими учёными. Но не в России.
Много, очень много негатива от от одного гопника из питерской подворотни.
krysodav2 26 марта 2018 | 18:28
Продолжайте пить шампанское господа госдуровцы !