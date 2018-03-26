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17:35, 26 марта 2018

Радиостанция «Эхо Москвы» объявила Днём траура 28 марта –день, когда в Кемерове начнутся похороны погибших при пожаре

Радиостанция «Эхо Москвы» объявила Днём траура 28 марта – день, когда в Кемерове начнутся похороны погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В среду в  эфире «Эхо Москвы» не будет рекламы.
Трёхдневный траур по погибшим завтра начнется в Кемеровской области. Общероссийский траур власти объявлять не стали.
Жертвами трагедии, по последним данным, стали 64 человека, пострадали более 40.

Комментарии

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sandro_007 26 марта 2018 | 17:42

Присоединяюсь и скорблю вместе со всеми.

russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 17:43

sandro_007: Я инспектор пожарной охраны,
Продавец детских жизней за взятки,
Мне начальство по мзде ставит планы,
А проценты со взяток так сладки…

Ну и что, что сгорели люди?
Ведь страна себе может позволить
Загубить пару сотен судеб,
А меня могут шефы уволить!

А мне надо платить кредиты,
Избегать долгового плена,
Как не брать-то?! Ты шутишь? Иди ты!
Так устроена наша система!

Скажу больше: Брать точно надо!
Если я отпущу «клиента»,
То там будут стоять базы НАТО,
Силы вражеского контингента!

А врагов, чтобы им стало пусто,
Победим мощью наших традиций!
Так что, люди, несите «капусту»,
Для пожарных, врачей и полиций.

И ведь я не при чем. Понимаешь:
Повелось это с древней Руси!
Если должность у нас занимаешь -
То бери!! И наверх заноси…

evgolius7 26 марта 2018 | 17:59

Охрана торгового центра в Кемерове отключила сигнализацию после возгорания - следствие // Рейтер

А тебя сутки напролёт пугают войсками НАТО.
Бояться надо своих.

evgolius7 26 марта 2018 | 18:05

В среду в эфире «Эхо Москвы» не будет рекламы.

Я уже наелся вашей рекламой выше крыши...
Каждый клик мышки и она всплывает...

cypher 26 марта 2018 | 18:23

evgolius7:
Адблок поставьте... объяснить, как?

evgolius7 26 марта 2018 | 18:48

cypher:
А не забанят?

kobylamay_sosetutrampa 26 марта 2018 | 18:04

"Радиостанция «Эхо Москвы» объявила Днём траура 28 марта . В среду в эфире «Эхо Москвы» не будет рекламы. "------------- Таки йэховскому либербыдлу не жалко своих денюшков ради самопиара? "Сильный ход", ничего не скажешь. Всё равно деньги за невыданную рекламу возвращать не придётся, а в чём тут заключается "траур" - ХЗ.

vlabumur 26 марта 2018 | 17:46

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих трагически погибших в торговом центре.

Господи , дай силы пережить горе родным и близким.
+++++++++++++++++++++++++++

Скорбим вместе с вами.

nikitin43 26 марта 2018 | 17:52

Важно быть с народом ........

equus 26 марта 2018 | 17:54

nikitin43:
Важно самому быть человеком.

rips3 26 марта 2018 | 17:54

Хах! Омерзительные йховские лицемеры, сначала отоптались на погибших все, что бы попиариться и поругать Путина, а теперь виш траур они объявили... Мерзкие людишки!

leomosk16 26 марта 2018 | 18:02


rips3
///Хах! Омерзительные йховские лицемеры, сначала отоптались на погибших все, что бы попиариться и поругать Путина, а теперь виш траур они объявили... Мерзкие людишки! ///

А чего удивляться?
Это стандартное поведение глумливых либероидных антироссийских СМИ и либерально-фашистских политиканов при всех катастрофах и несчастьях в России...(((

chnch 26 марта 2018 | 18:11

leomosk16: В игнор. К прочим тварям.

vv61 26 марта 2018 | 18:07

А траур на ЭМ это что? Врать перестанут не надолго?)))

inna2101 26 марта 2018 | 18:10

Спасибо. Хоть как-то быть с ними...

mamiluk 26 марта 2018 | 18:12

Нужное мероприятие...властям в Москве...такой траур не нужен...поэтому всероссийский траур объявлять не будут...(может статься что он может стать бессрочным)...поэтому ограничатся Кемеровской областью и постараются забыть...хотя, уже новые события в ближайшее время,возможно, более хлесткие и так заслонят эту трагедию...
Похоже для РФ...начинается время великих потрясений....

provincial49 26 марта 2018 | 18:13

Это сколько надо уморить детей, чтобы плешивый объявил всероссийский траур? Да хотя бы выполз на экраны со словами соболезнования. Трус и Мразь.

leninec30 26 марта 2018 | 18:13

А где ВВП и безрукобезногий губернатор Тулеев,экс коммунист и соратник Г.А.Зюганова,давно это было когда Кемеровская область была "красным поясом".

cypher 26 марта 2018 | 18:17

К сожалению, видимо количество погибших все-таки больше чем 64 человека.
Это следует из того, что есть пофамильный список из 70 человек, опубликованный на сайте vashgorod.ru/kemerovo в 07:53 статье "Опубликован список пропавших без вести в кемеровском ТЦ.
Однако он неполный - что следует из статьи на Медузе "Наши дети горели, а мы просто наблюдали". Там упомянуто трое пропавших девочек из семьи Лиллевяли: двум было по 11 лет, младшей — пять. А в списке из 70 человек числится только одна 5-летняя Валерия, старшие девочки в нём отсутствуют.
Также могут быть и другие погибшие. кто не попал в список.

И пожарные/мчс работу еще в ТЦ не закончили; кто хочет - может найти любой стрим-канал и послушать переговоры спасателей в режиме онлайн.

Вопрос в том, объявят ли про новые трупы по федеральным СМИ....

cypher 26 марта 2018 | 18:19

cypher: 18:18 - только что обнаружили останки еще одного человека .
Мои соболезнования всем.

jetsam 26 марта 2018 | 18:18

##Радиостанция «Эхо Москвы» объявила Днём траура 28 марта##
очень правильное решение.
траур не может быть "спущен сверху" или "так полагается".

траур - когда ты лично выражаешь сочувствие. когда ты сопричастен и скорбишь.
скорбь нельзя объявить - она либо есть либо ее у тебя нет. каждый решает сам.

protiv777 26 марта 2018 | 18:29

То есть белоленточным прокладкам дадут еще день поглумится, а 28 запретят?

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