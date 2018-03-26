Радиостанция «Эхо Москвы» объявила Днём траура 28 марта – день, когда в Кемерове начнутся похороны погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В среду в эфире «Эхо Москвы» не будет рекламы.

Трёхдневный траур по погибшим завтра начнется в Кемеровской области. Общероссийский траур власти объявлять не стали.

Жертвами трагедии, по последним данным, стали 64 человека, пострадали более 40.