За сутки с момента пожара и гибели десятков людей в Кемерове президент Владимир Путин не появился на публике
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что в графике Путина посещение Кемерова пока не значится.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что в графике Путина посещение Кемерова пока не значится.
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Комментарии85
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white_bird 26 марта 2018 | 18:14
А когда он появлялся на публике во время трагедий? За 18 лет не было такого.Заляжет на дно бревном и мирно пережидает.
ladyirina 26 марта 2018 | 18:17
У Путина ушах ещё не отгремели фанфары "выигранных" выборов, а тут вдруг верные избиратели предали: в Волоколамске чуть губернатора не убили. Не успел опомниться - полыхнуло в Кемерово, да ещё намного страшнее, чем в Волоколамске. Путин не в состоянии нести ответственность за содеянное. У него во всех российских бедах всегда виноваты кто угодно, но только не он. В основном, это Америка и наша 5-я колонна. Наверное, ищет сейчас стрелочника, чтобы объявить виноватым.
darvag2 26 марта 2018 | 18:19
никогда такого не было, и вот опять
persona_non_grata 26 марта 2018 | 18:19
Или ещё не президент, или уже не президент. Хромой гусь.
al101_2 26 марта 2018 | 18:20
Не любит пересидент , чтобы народ его ассоциировал с несчастьями.
Победы- это его заслуга.
А несчастье- так "она утонула", и всё!
fmsf FMSF 26 марта 2018 | 18:22
А зачем ему это?
ВыборА окончены, ЗАБУДЬТЕ!
kharkov_city 26 марта 2018 | 18:24
Не вовремя начал курс ботокса.... да что поделать теперь
provincial49 26 марта 2018 | 18:24
Мразь трусливая. У неё в графике посещение бассейна, тренажерного зала, массаж, прием лекарств, виагры, закачка ботокса и т.д.. Где уж тут найти время выразить соболезнование и объявить траур, тем более в дни всенародного ликования по итогам голосования...
apels 26 марта 2018 | 18:24
Он жив или слава Богу?
fedor_v_glaz 26 марта 2018 | 18:26
А его это просто не е..., ммм, не волнует. Он уже давно в другой реальности. Радуется даже. Что накидают ему страны соболезнований. Путин - Сатана. И каждый день его правления - ад на земле. И венчанием - ядерная война.
rtov 26 марта 2018 | 18:33
Ну не сука ли эта крыса помешивая...
volkov_25 26 марта 2018 | 18:34
А вдруг он тоже там мультики смотрел.
i_one_off 26 марта 2018 | 18:35
Ждёт, пока ему речь напишут.
ed10075 26 марта 2018 | 18:35
Не царское дело соболезновать.
Власть живет параллельно с народом, соприкасаясь лишь на выборах, при сборе налогов и на демонстрациях через посредников из ОМОНа.
gvzdk 26 марта 2018 | 18:37
".... а все, что не по графику - нафик, нафик, нафик"Группа "Несчастный случай"
drtomsky 26 марта 2018 | 18:44
У него человеческие реакции атрофированы.
kaplan911 26 марта 2018 | 18:52
Неужели......в отставку ушёл !!!???