Родственники 13 жителей Башкирии, арестованных по обвинениям в терроризме, утверждают: к их близким применяют пытки

Матери и жены подозреваемых написали письмо на имя российского президента.

Есть основания полагать, что подсудимых по делу о терроризме подвергают физическому и моральному давлению, а также избивают – об этом говорится в заявлении родственников, которое стало доступно изданию «Idel.Реалии». По словам близких, с арестованными давно не проводили никаких следственных действий, а во время психиатрической экспертизы пытали током. В управлении администрации президента родственникам порекомендовали обратиться в ФСБ. Жалоба в Генпрокуратуру также оказалась безуспешной.

Подозреваемые отказываются свидетельствовать против себя и уже проводили голодовку. Все они обвиняются в причастности к партии «Хизб ут-Тахрир», а также в попытке захвата власти в России. Правозащитная организация «Мемориал» признала их политическими заключенными.

В 2003 году исламистская партия «Хизб ут-Тахрир» была признана террористической организацией.