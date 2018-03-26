Родственники 13 жителей Башкирии, арестованных по обвинениям в терроризме, утверждают: к их близким применяют пытки
Матери и жены подозреваемых написали письмо на имя российского президента.
Есть основания полагать, что подсудимых по делу о терроризме подвергают физическому и моральному давлению, а также избивают – об этом говорится в заявлении родственников, которое стало доступно изданию «Idel.Реалии». По словам близких, с арестованными давно не проводили никаких следственных действий, а во время психиатрической экспертизы пытали током. В управлении администрации президента родственникам порекомендовали обратиться в ФСБ. Жалоба в Генпрокуратуру также оказалась безуспешной.
Подозреваемые отказываются свидетельствовать против себя и уже проводили голодовку. Все они обвиняются в причастности к партии «Хизб ут-Тахрир», а также в попытке захвата власти в России. Правозащитная организация «Мемориал» признала их политическими заключенными.
В 2003 году исламистская партия «Хизб ут-Тахрир» была признана террористической организацией.
Комментарии3
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ostanovka 26 марта 2018 | 17:14
Чо за письмо? "Путин ввиди вайска!"?
И как, чо Путин им ответил?
kinnlade 26 марта 2018 | 17:20
Где раньше были и о чем думали эти матери и жены?
tks 26 марта 2018 | 17:22
Чем ниже квалификация, тем выше беспредел.