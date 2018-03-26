В Кремле призывают не спешить с выдвижением версий о причинах пожара в Кемерове
Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну а сам глава государства Владимир Путин после трагедии не появился на публике и до сих пор лично не выступил с какими-либо заявлениями на этот счёт.
Комментарии17
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evgolius7 26 марта 2018 | 17:09
Что то мне подсказывает, что это будет обычный стрелочник.
А после того как его хорошенько отпинают, он вообще признается, что работал на британцев и украинцев
sedoff 26 марта 2018 | 17:13
А главная кремлёвская крыса теперь выползет, когда ей новых мультиков про вундерфафли наснимают.
semia 26 марта 2018 | 17:16
Путина сейчас волнуют угроза арестов активов сомнительного происхождения в Великобритании. Плевать ему на Кемерово. Да и Кабаева опять беременна.Хватает ему своих забот!
uhovostro 26 марта 2018 | 17:14
evgolius7: Визитку Яроша там найдут, как пить дать...
danko1 26 марта 2018 | 17:09
Путин- не глава государства и не президент россиян, если после такой трагедии, как и прошлых, никогда не приносит даже соболезнования в первые дни.
Просто вор и мафиози планетарного масштаба, захвативший в стране власть.
arye_11 26 марта 2018 | 17:10
Вчера, когда дети задыхались в дыму и заживо сгорали, все каналы крутили фильм Соловьева о Великом Путине.
Ну и как он теперь появится на люди?
ostanovka 26 марта 2018 | 17:17
arye_11: как появится?- элементарно, арье! " Где дети? "- "они... "
И ни один мускул на пластиковом лице не шевельнется.
alexander25101977 26 марта 2018 | 17:10
Сам глава сейчас занят другими делами ,поважнее, между прочим. Тут вскрылись его преступные делишки в Великобритании. Надо как-то выкручиваться, ведь уже не нулевые. Вот о чём у него думы, наверное. А ещё сейчас повалят друганы, у которых, возможно, счета арестуют, и начнут требовать в качестве компенсации отмены всех налоговых обложений в России... А как это требование дружбанов выполнить? Опять за счет народа.
askol2016 26 марта 2018 | 17:10
Путин действует по примеру Сталина. Тот, когда война началась, тоже сидел на даче, обосравшись, и придумывал, чтобы соврать населению...
dedmoroz 26 марта 2018 | 17:10
Пурга
w49 26 марта 2018 | 17:14
Ну да... всё понятно. Само загорелось.
tks 26 марта 2018 | 17:14
Когда погибал Курск, ботоксное чувырло 10 дней молчало, в то время как норги сразу же предложили помощь!
И группу Колесникова можно было спасти, пожертвуй эта Моль своими ложными представлениями о "престиже", "секретности", и прочей шелухи!
tks 26 марта 2018 | 17:16
Это, россияне, всё, что вам нужно знать о вашем Вожде, но вы всё стесняйтесь спросить...
allasc 26 марта 2018 | 17:16
Путин мальчишка
cypher 26 марта 2018 | 17:17
Ну а вот что пишут в инете насчет закрытых дверей:
= Все так удивляются, что в кемеровском торговом центре были заблокированы пожарные выходы, как будто сами каждый день не стоят в единственную открытую дверь на вокзал, в торговый центр, концертный зал или аэропорт. Если там случится пожар, вы думаете у вас будет больше шансом спастись, чем у кемеровских школьников?
А знаете, кто их закрыл? Их закрыло ФСБ. Есть у них такая замечательная программа, антитеррор. И плевать они хотели на пожарную безопасность, “не их проблемы”. И хоть тысячу дверей построй, разрешается она только взяткой либо подонкам с корочкой, либо мразям в погонах. И всем хорошо. Театр безопасности работает, взятки собираются. А что дети сгорели, так в этом никто не виноват. У всех есть оправдание.
Поэтому в следующий раз, когда будете стоять в очереди в единственную открытую дверь куда-нибудь, держите в уме, что когда там случится пожар, или в этой очереди взорвётся очередной террорист, вы там сдохните. Государство об этом позаботилось.=
Если это правда, то понятно, почему не спешат с разбором полётов. Сложно будет все свалить в таком случае на пожарных..
ihtamnet 26 марта 2018 | 17:17
Естественно, это же не перестрелка в США.
pabolo 26 марта 2018 | 17:18
Не появился!!! Так он никогда не появляется, он то тут причем? Он лично проектирует новую ракету из говна и палок.