США и ряд европейских стран высылают российских дипломатов
Это ответные действия на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Командировку в США раньше срока прекратят 60 дипломатов и сотрудников российского представительства в ООН. По версии Вашингтона, они были причастны к деятельности разведслужб и злоупотребляли своими привилегиями. Им дается неделя, чтобы покинуть Соединенные штаты. Также Белый дом решил закрыть российское консульство в Сиэтле.
Похожие шаги сегодня вслед за Великобританией предприняли Германия, Франция, Чехия, Нидерланды, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Украина. Президент Петр Порошенко заявил в этой связи о солидарности с британскими партнерами после покушения на Скрипаля. Глава государства выдворяет 13 российских дипломатов и напомнил, что отношения с Москвой де-факто заморожены. В Берлине свои действия объяснили тем, что Россия не способствует прояснению инцидента с отравлением.
В Кремле ранее заявили о готовности действовать по принципу взаимности в случае высылки дипломатов.
Комментарии43
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rqoswen 26 марта 2018 | 17:07
ща с этими ахтунгами нац-дилер по традиции "заболеет" на две недели. за него усатая мразь и машка-наркомашка будут врать и истерить
пора чм-2018 валить и личинок (всяких лизок письковых) - на родину. мордор должен быть наказан
sirwalterscott 26 марта 2018 | 17:10
давыёживались
машка & Со
krok_us 26 марта 2018 | 17:13
sirwalterscott:
Не зря РУССКИЙ НАРОД АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ выбрал наше Красно Солнышко Императором!
Отношения с Западом РАЗОРВАНЫ НАВСЕГДА!
Русский Народ счастлив! ☻☻☻
russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 17:14
krok_us: Весь мир должен прекратить любые отношения с говном,которое регулярно переназначает себя президентом.
alehan11174 26 марта 2018 | 17:19
Верю в путирашу, застрявшую в коленно-локтевой! Надо ответить ассиметрично и прикупить ещё гособлигаций резервного фонда США.! На фоне падения деревянного г****но рубля это видимо и происходит:)))
yamur 26 марта 2018 | 17:10
rqoswen:
Вот она так называемая западная "демократия"
во всей своей красе.
Доказательства = 0, а истерика = 200%.
Видимо дела у этих западных "демократий" совсем плОхи :)
platonnekafrin 26 марта 2018 | 17:17
yamur: Это, друг мой Кошка, обратная симметрия (полная).
ivan444 26 марта 2018 | 17:19
yamur: Ой, мразь пригожинская обиделась на реакцию цивилизованного мира. Благодари своего Путина, за то что загнал страну в пропасть.
vlad_kondrat 26 марта 2018 | 17:22
yamur: А при че м здесь демократия, демократия в Великобритании, они избрали Терезу Мей и они доверяют своим ученым которые доказали им что полоний, извиняюсь, новичок из России. Тем паче, МИР доверяет Терезе, многие из них высылают наших коксовых деятелей домой.
Демократия как раз работает, и если бы Тереза не предприняла ничего, ее бы вынесли из парламента с потрохами.
А давайте посмотрим если бы такая ситуация сложилась бы в России. Если бы Чапмен траванули английским "полонием", можно ли себе представить что Путин слегонца так "Тереза все Окей, не переживай"- нет конечно.
В первую очередь дугинцы, прохановцы и иная фашисткая шваль бы разразилась идеей бомбить ядерным оружием британцев, другие бы призывали отключить газ, другие подвести подводные лодки к берегам Британии и ждать, десятые бы советовали наступать на Запад, на Берлин! ну и так далее.....Никто бы не сидел и не ждал с моря погоды.
sedoff 26 марта 2018 | 17:10
Получила пинка под зад путинская сволочь. Пусть теперь истерит и воет. Приятно послушать!
doorin 26 марта 2018 | 17:12
Breaking news !
==============
ВСЕ страны ЕС, в знак европейской солидарности, объявили
о ПОЛНОМ прекращении дипотношений с русскими. Самое ативное
участие за разрыв дипотношений принимала Германия
и Франция для которых русские являются давним историческим
восточным врагом - достаточно вспомнить 1945г и 1812г.
evgolius7 26 марта 2018 | 17:15
Это вам не кокс по карманам тырить...
Сколько живу...а такого не помню....видно патриоты совсем с катушек съехали и оторвались от действительности....
Интересно, а чем эти дармоеды тут будут заниматься?
В госдурке все места заняты...
Пойдут Швондерами работать?
ivan444 26 марта 2018 | 17:21
evgolius7: Распределят по осетиям и абхазиям.
rsilk 26 марта 2018 | 17:11
rqoswen: Для трудоустройства высланных российских дипломатов в 20 российских городах будут открыты посольства Москвы.
rqoswen 26 марта 2018 | 17:13
rsilk:
ага. будут крепостным визы в маськву выдавать. пошлина - $200
rsilk 26 марта 2018 | 17:16
rqoswen: ==ага. будут крепостным визы в маськву выдавать. пошлина - $200==
Боюсь, что у крепостных и паспорта скоро отберут.
serhio_25__ 26 марта 2018 | 17:13
rqoswen: Только половина стран ЕС повелись на англо-американский шантаж. Это полный провал Англии и США.
varangian2011 26 марта 2018 | 17:17
serhio_25__: Если одна лишь Англия арестует все сомнительные счета российских чинуш, то это одно будет стоить всех высылок российских дипломатов.
alehan11174 26 марта 2018 | 17:23
serhio_25__: да:)))??? США, Великобритания, Италия, Франция, Германия - это все ведущие страны мира. И этого достаточно чтобы отпендюрить путинскую бензоколонку и в очередной раз указать ее истинное место на задворках
from_russia_with_boyaryshnik 26 марта 2018 | 17:08
Всё правильно , от паразитов надо максимально избавляться.
captain_ 26 марта 2018 | 17:12
Рабам из РФии:
В 2015 на пожаре в клубе Colectiv в Бухаресте, 64 человека погибли, 186 были ранены. Протесты под лозунгом "Коррупция убивает" захлестнули Бухарест.
По их итогам ряд чиновников были осуждены, Премьер Виктор Понта, Кабмин и шеф Сектора 4 Бухареста Кристиан Предою подали в отставку.
mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 17:08
Наконец-то закончатся мучения бойцов невидимого фронта, которые они испытывали на чужбине, на бездуховном Западе!
Они вернутся к родным берёзкам.
Их встретит нацдилер и, ничего не говоря, затянет "с чего начинается родина, а они подхватят мощным хором.
solonko 26 марта 2018 | 17:08
"Все флаги в гости будут к нам" (с)
Не будут.
vlabumur 26 марта 2018 | 17:09
Последствия будут очень серьезные, изоляция.это очень плохо.
skier64 26 марта 2018 | 17:09
мы к ним кошельком нараспашку... а они... эх, верь людям после этого!
andreykochnev 26 марта 2018 | 17:10
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Путин 2018
hz6691 26 марта 2018 | 17:10
Если б только дипломатов! Там и "виолончели" начали арестовывать. Полная бездуховность.
alo0000 26 марта 2018 | 17:11
"Неспящие в Сиэтле"... Так и чего? Сразу чартером - в Китай - расширять сотрудничество по освоению наших природных ресурсов.
solonko 26 марта 2018 | 17:12
alo0000: А Китай спросили?
alo0000 26 марта 2018 | 17:18
solonko: Настоящий друг всегда первым подставит свой карман!
jetsam 26 марта 2018 | 17:15
alo0000: не "расширять сотрудничество по освоению..", а "ускорить прихватизацию китаем своих исконных ценностей, временно находящихся на территории рф..."
vv61 26 марта 2018 | 17:13
Ну пиндосы молодцы, аж 60 штук. А остальные то чего? По два, по три. Забздели? Одни каклы 13, но эти не ЕС, ничего не значат, подлизалы вечные.
jetsam 26 марта 2018 | 17:13
"Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок - ты мне больше не дружок" (с)
nastawnik_dulo_w 26 марта 2018 | 17:14
На самом деле все совсем не просто. Половина стран Европы отказалась участвовать в этом беспределе. Понятно, что если бы таких было 1-2, они не осмелились бы на такой демарш. И вот половина Евросоюза - это марионетки, бешеные или просто дураки. Но другая половина оставила за собой право сказать после провала провокации: а мы что говорили.
Розовые очки пора положить в сундук. Война уже идет. И никаких правил в ней эта публика соблюдать не собирается.
solonko 26 марта 2018 | 17:19
nastawnik_dulo_w: Ещё не вечер.
Хотя ход ваших мыслей мне нравится - если вас не послали на ... далеко, словом, то это уже почти дружеские отношения. :)
krok_us 26 марта 2018 | 17:16
Ну, НАКОНЕЦ-ТО!!!!
Слава Богу, и Красному Солнышку, Его Пророку!
Не зря Русский Народа проголосовал за Путина -- ОТНОШЕНИЯ С ЗАПАДОМ РАЗОРВАНЫ НАВСЕГДА!!!
УРА!!!!!! Вата счастлива! Русский Народ ОДОБРЯЕТ! ☻☻☻
solonko 26 марта 2018 | 17:16
Канада ещё четверых российских дипломатов отправляет куда подальше, т.е. на Родину.
vse_tam_budem 26 марта 2018 | 17:16
Неделя бешеного шопинга объявляется открытой!!!
Домочадцы послов начнут бешенно обменивать американческие рубли на ненавистные товары фашисо-американо-гейропейцев
Ахахахахахаххахах я плакалъ.
chimp2013 26 марта 2018 | 17:19
Любопытно наблюдать бой между чекистом и бизнесменом. Ставлю на чекиста.
solonko 26 марта 2018 | 17:22
chimp2013: В СССР тоже такую ставку делали.
mercer57 26 марта 2018 | 17:19
хорошая новость... но нельзя останавливаться на этом. Заблокировать нужно проведение ЧМ-2018 в раисе. Провести этот мундиаль нужно в нормальной стране, а не в токсичной стране-агрессоре !
ai65_qi60 26 марта 2018 | 17:21
Многие выбирали Путина за то, что он заставил мир уважать Россию. Странное какое то уважение???
ostapbey 26 марта 2018 | 17:23
Уже дают за рубль в морду?
А предупраждали же..