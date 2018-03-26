США и ряд европейских стран высылают российских дипломатов

Это ответные действия на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Командировку в США раньше срока прекратят 60 дипломатов и сотрудников российского представительства в ООН. По версии Вашингтона, они были причастны к деятельности разведслужб и злоупотребляли своими привилегиями. Им дается неделя, чтобы покинуть Соединенные штаты. Также Белый дом решил закрыть российское консульство в Сиэтле.

Похожие шаги сегодня вслед за Великобританией предприняли Германия, Франция, Чехия, Нидерланды, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Украина. Президент Петр Порошенко заявил в этой связи о солидарности с британскими партнерами после покушения на Скрипаля. Глава государства выдворяет 13 российских дипломатов и напомнил, что отношения с Москвой де-факто заморожены. В Берлине свои действия объяснили тем, что Россия не способствует прояснению инцидента с отравлением.

В Кремле ранее заявили о готовности действовать по принципу взаимности в случае высылки дипломатов.