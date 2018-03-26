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17:00, 26 марта 2018

США и ряд европейских стран высылают российских дипломатов

Это ответные действия на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Командировку в США раньше срока прекратят 60 дипломатов и сотрудников российского представительства в ООН. По версии Вашингтона, они были причастны к деятельности разведслужб и злоупотребляли своими привилегиями. Им дается неделя, чтобы покинуть Соединенные штаты. Также Белый дом решил закрыть российское консульство в Сиэтле.

Похожие шаги сегодня вслед за Великобританией предприняли Германия, Франция, Чехия, Нидерланды, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Украина. Президент Петр Порошенко заявил в этой связи о солидарности с британскими партнерами после покушения на Скрипаля. Глава государства выдворяет 13 российских дипломатов и напомнил, что отношения с Москвой де-факто заморожены. В Берлине свои действия объяснили тем, что Россия не способствует прояснению инцидента с отравлением.
В Кремле ранее заявили о готовности действовать по принципу взаимности в случае высылки дипломатов.

Комментарии

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rqoswen 26 марта 2018 | 17:07

ща с этими ахтунгами нац-дилер по традиции "заболеет" на две недели. за него усатая мразь и машка-наркомашка будут врать и истерить

пора чм-2018 валить и личинок (всяких лизок письковых) - на родину. мордор должен быть наказан

sirwalterscott 26 марта 2018 | 17:10

давыёживались
машка & Со

krok_us 26 марта 2018 | 17:13

sirwalterscott:

Не зря РУССКИЙ НАРОД АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ выбрал наше Красно Солнышко Императором!

Отношения с Западом РАЗОРВАНЫ НАВСЕГДА!

Русский Народ счастлив! ☻☻☻

russkie_za_sverjenie 26 марта 2018 | 17:14

krok_us: Весь мир должен прекратить любые отношения с говном,которое регулярно переназначает себя президентом.

alehan11174 26 марта 2018 | 17:19

Верю в путирашу, застрявшую в коленно-локтевой! Надо ответить ассиметрично и прикупить ещё гособлигаций резервного фонда США.! На фоне падения деревянного г****но рубля это видимо и происходит:)))

yamur 26 марта 2018 | 17:10

rqoswen:

Вот она так называемая западная "демократия"
во всей своей красе.

Доказательства = 0, а истерика = 200%.

Видимо дела у этих западных "демократий" совсем плОхи :)

platonnekafrin 26 марта 2018 | 17:17

yamur: Это, друг мой Кошка, обратная симметрия (полная).

ivan444 26 марта 2018 | 17:19

yamur: Ой, мразь пригожинская обиделась на реакцию цивилизованного мира. Благодари своего Путина, за то что загнал страну в пропасть.

vlad_kondrat 26 марта 2018 | 17:22

yamur: А при че м здесь демократия, демократия в Великобритании, они избрали Терезу Мей и они доверяют своим ученым которые доказали им что полоний, извиняюсь, новичок из России. Тем паче, МИР доверяет Терезе, многие из них высылают наших коксовых деятелей домой.
Демократия как раз работает, и если бы Тереза не предприняла ничего, ее бы вынесли из парламента с потрохами.

А давайте посмотрим если бы такая ситуация сложилась бы в России. Если бы Чапмен траванули английским "полонием", можно ли себе представить что Путин слегонца так "Тереза все Окей, не переживай"- нет конечно.

В первую очередь дугинцы, прохановцы и иная фашисткая шваль бы разразилась идеей бомбить ядерным оружием британцев, другие бы призывали отключить газ, другие подвести подводные лодки к берегам Британии и ждать, десятые бы советовали наступать на Запад, на Берлин! ну и так далее.....Никто бы не сидел и не ждал с моря погоды.

sedoff 26 марта 2018 | 17:10

Получила пинка под зад путинская сволочь. Пусть теперь истерит и воет. Приятно послушать!

doorin 26 марта 2018 | 17:12

Breaking news !
==============

ВСЕ страны ЕС, в знак европейской солидарности, объявили
о ПОЛНОМ прекращении дипотношений с русскими. Самое ативное
участие за разрыв дипотношений принимала Германия
и Франция для которых русские являются давним историческим
восточным врагом - достаточно вспомнить 1945г и 1812г.

evgolius7 26 марта 2018 | 17:15

Это вам не кокс по карманам тырить...
Сколько живу...а такого не помню....видно патриоты совсем с катушек съехали и оторвались от действительности....
Интересно, а чем эти дармоеды тут будут заниматься?
В госдурке все места заняты...
Пойдут Швондерами работать?

ivan444 26 марта 2018 | 17:21

evgolius7: Распределят по осетиям и абхазиям.

rsilk 26 марта 2018 | 17:11

rqoswen: Для трудоустройства высланных российских дипломатов в 20 российских городах будут открыты посольства Москвы.

rqoswen 26 марта 2018 | 17:13

rsilk:

ага. будут крепостным визы в маськву выдавать. пошлина - $200

rsilk 26 марта 2018 | 17:16

rqoswen: ==ага. будут крепостным визы в маськву выдавать. пошлина - $200==
Боюсь, что у крепостных и паспорта скоро отберут.

serhio_25__ 26 марта 2018 | 17:13

rqoswen: Только половина стран ЕС повелись на англо-американский шантаж. Это полный провал Англии и США.

varangian2011 26 марта 2018 | 17:17

serhio_25__: Если одна лишь Англия арестует все сомнительные счета российских чинуш, то это одно будет стоить всех высылок российских дипломатов.

alehan11174 26 марта 2018 | 17:23

serhio_25__: да:)))??? США, Великобритания, Италия, Франция, Германия - это все ведущие страны мира. И этого достаточно чтобы отпендюрить путинскую бензоколонку и в очередной раз указать ее истинное место на задворках

from_russia_with_boyaryshnik 26 марта 2018 | 17:08

Всё правильно , от паразитов надо максимально избавляться.

captain_ 26 марта 2018 | 17:12

Рабам из РФии:

В 2015 на пожаре в клубе Colectiv в Бухаресте, 64 человека погибли, 186 были ранены. Протесты под лозунгом "Коррупция убивает" захлестнули Бухарест.

По их итогам ряд чиновников были осуждены, Премьер Виктор Понта, Кабмин и шеф Сектора 4 Бухареста Кристиан Предою подали в отставку.

mikhail_spb_ 26 марта 2018 | 17:08


Наконец-то закончатся мучения бойцов невидимого фронта, которые они испытывали на чужбине, на бездуховном Западе!
Они вернутся к родным берёзкам.
Их встретит нацдилер и, ничего не говоря, затянет "с чего начинается родина, а они подхватят мощным хором.

solonko 26 марта 2018 | 17:08

"Все флаги в гости будут к нам" (с)

Не будут.

vlabumur 26 марта 2018 | 17:09

Последствия будут очень серьезные, изоляция.это очень плохо.

skier64 26 марта 2018 | 17:09

мы к ним кошельком нараспашку... а они... эх, верь людям после этого!

andreykochnev 26 марта 2018 | 17:10

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Путин 2018

hz6691 26 марта 2018 | 17:10

Если б только дипломатов! Там и "виолончели" начали арестовывать. Полная бездуховность.

alo0000 26 марта 2018 | 17:11

"Неспящие в Сиэтле"... Так и чего? Сразу чартером - в Китай - расширять сотрудничество по освоению наших природных ресурсов.

solonko 26 марта 2018 | 17:12

alo0000: А Китай спросили?

alo0000 26 марта 2018 | 17:18

solonko: Настоящий друг всегда первым подставит свой карман!

jetsam 26 марта 2018 | 17:15

alo0000: не "расширять сотрудничество по освоению..", а "ускорить прихватизацию китаем своих исконных ценностей, временно находящихся на территории рф..."

vv61 26 марта 2018 | 17:13

Ну пиндосы молодцы, аж 60 штук. А остальные то чего? По два, по три. Забздели? Одни каклы 13, но эти не ЕС, ничего не значат, подлизалы вечные.

jetsam 26 марта 2018 | 17:13

"Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок - ты мне больше не дружок" (с)

nastawnik_dulo_w 26 марта 2018 | 17:14

На самом деле все совсем не просто. Половина стран Европы отказалась участвовать в этом беспределе. Понятно, что если бы таких было 1-2, они не осмелились бы на такой демарш. И вот половина Евросоюза - это марионетки, бешеные или просто дураки. Но другая половина оставила за собой право сказать после провала провокации: а мы что говорили.
Розовые очки пора положить в сундук. Война уже идет. И никаких правил в ней эта публика соблюдать не собирается.

solonko 26 марта 2018 | 17:19

nastawnik_dulo_w: Ещё не вечер.
Хотя ход ваших мыслей мне нравится - если вас не послали на ... далеко, словом, то это уже почти дружеские отношения. :)

krok_us 26 марта 2018 | 17:16

Ну, НАКОНЕЦ-ТО!!!!

Слава Богу, и Красному Солнышку, Его Пророку!

Не зря Русский Народа проголосовал за Путина -- ОТНОШЕНИЯ С ЗАПАДОМ РАЗОРВАНЫ НАВСЕГДА!!!

УРА!!!!!! Вата счастлива! Русский Народ ОДОБРЯЕТ! ☻☻☻

solonko 26 марта 2018 | 17:16

Канада ещё четверых российских дипломатов отправляет куда подальше, т.е. на Родину.

vse_tam_budem 26 марта 2018 | 17:16

Неделя бешеного шопинга объявляется открытой!!!
Домочадцы послов начнут бешенно обменивать американческие рубли на ненавистные товары фашисо-американо-гейропейцев
Ахахахахахаххахах я плакалъ.

chimp2013 26 марта 2018 | 17:19

Любопытно наблюдать бой между чекистом и бизнесменом. Ставлю на чекиста.

solonko 26 марта 2018 | 17:22

chimp2013: В СССР тоже такую ставку делали.

mercer57 26 марта 2018 | 17:19

хорошая новость... но нельзя останавливаться на этом. Заблокировать нужно проведение ЧМ-2018 в раисе. Провести этот мундиаль нужно в нормальной стране, а не в токсичной стране-агрессоре !

ai65_qi60 26 марта 2018 | 17:21

Многие выбирали Путина за то, что он заставил мир уважать Россию. Странное какое то уважение???

ostapbey 26 марта 2018 | 17:23

Уже дают за рубль в морду?
А предупраждали же..

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