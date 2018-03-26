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17:02, 26 марта 2018

Кемеровское региональное отделение партии «Яблоко» требует отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева

Там считают, что власти несут ответственность за случившееся в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом Эху рассказал председатель отделения партии Николай Ковальчук

По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. Более 40 пострадали.
Жертв может оказаться больше  — еще во время тушения пожара спасатели говорили о десятках погибших,  — сказал Эху местный житель, ставший очевидцем трагедии, Сергей Буряк

Полная версия рассказа очевидца доступна на сайте Эха Москвы.
Отметим, что один из жителей Кемерово на условиях анонимности рассказал нашей радиостанции, что по домам и офисам, расположенным в районе сгоревшего торгового центра, сейчас ходят сотрудники силовых структур. Они заставляют людей подписывать некие бумаги о неразглашении и изымают носители, на которых могут быть записи вчерашних событий. Никаких официальных комментариев на этот счет нет.
Из двух источников нашей радиостанции также стало известно, что родителей погибших детей не пускают на опознание без предварительной подписки о неразглашении.
Добавим, что радиостанция «Эхо Москвы» решила полностью отказаться от рекламы в эфире в предстоящую среду, когда в Кемерово начнутся похороны погибших. 28-го марта на «Эхе» будет объявлен траур.

Комментарии

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kindman_a 26 марта 2018 | 17:06

И главу МЧС РФ - пинком под зад вместе со всем местным противопожарным кублом.

vlasta64 26 марта 2018 | 17:09

Гнилое Яблоко еще чего то требует.

sharukin 26 марта 2018 | 17:12

Рты позатыкать - вот о чём они беспокоятся в первую очередь. Скоты.

alo0000 26 марта 2018 | 17:15

А что, у кого-то есть сомнения, что власти несут ответственность? Искренние соболезнования...

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