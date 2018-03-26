Кемеровское региональное отделение партии Яблоко потребовало отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева
Об этом Эху рассказали представители политической партии. В заявлении «Яблока» говорится, что трагедия в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» не случайность, а закономерный итог системы власти, которая сложилась в регионе. Там подчеркивают, что коррупция в Кемеровской области «приобрела беспрецедентный размах».
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
piter_ug 26 марта 2018 | 16:37
//потребовало отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева//
Коммунисты не сдаются!
Особенно, конченные негодяи.
ur_sus 26 марта 2018 | 16:39
piter_ug:
//Кемеровское региональное отделение партии Яблоко потребовало отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева//
Этот старый мешок с костями "тухлеев" смердит, как подмосковная помойка. Но не следует радоваться: крысёныш в короне назначит "губернатора" похлеще, шоб "преемственность" не нарушать...
edyatel 26 марта 2018 | 16:43
ur_sus: Кто бы сомневался, что либералы спляшут на костях.
piter_ug 26 марта 2018 | 16:45
edyatel: //Кто бы сомневался, что либералы спляшут на костях.//
А не спляшешь на гнилых-вороватых костях - будут другие, молодые.
xoxlbizombi 26 марта 2018 | 16:53
Надо же как то яблоку выбираться из политической ямы. Почему бы и не за счет народного горя?
alexander25101977 26 марта 2018 | 17:07
xoxlbizombi: Слушай, ватнопут, вы чего все заладили-то? На чужом горе, на крови детишек. Ваш лидер любимый на крови детишек вертикаль построил. Это нормально? Впрочем... у кого я спрашиваю! У зомби-идиота.
benga_medok 26 марта 2018 | 16:37
Полностью поддерживаю ! Тулеева в отставку !
hata_c_krau 26 марта 2018 | 16:43
Тулеева под суд а не в отставку....
vsehporvem 26 марта 2018 | 16:46
hata_c_krau: За что? За то что барыги совсем совесть потеряли?
alexander25101977 26 марта 2018 | 16:43
Ну кто отправит эту старую послужную клячу в отставку, если он даже с койки больничной "правит"? Ну эту середюка - ещё может быть. А тулееву-то кто отправит? Лилипутину он всегда нравился. А если нравится лилипутину, то в отставку не отправят, сгори там хоть десять ТЦ.
gvs 26 марта 2018 | 16:44
Этому если кто отставку и выпишет, то только сам Господь Бог ))) Такие живыми не уходят )))
vsehporvem 26 марта 2018 | 16:44
Думал что в яблоке только Гриша умом тронутый, а оказывается они все такие!!!
kinnlade 26 марта 2018 | 16:44
Тулеев один из лучших губернаторов России, руки прочь вонючее и гнилое яблоко, на горе делающую себе рекламу
vlad_sabbath 26 марта 2018 | 16:58
kinnlade: Аа, портянки все-таки на месте! А то мы уже забеспокоились, что вас нет. Понадеялись, что вы получите новые указания к методичкам - не испражняться на всеобщем горе, тем более на погибших детях. Но ваша вонь не знает границ.. ни совести, ни сострадания, ни хотя бы просто приличия.
СКОТЫ.
kinnlade 26 марта 2018 | 17:04
vlad_sabbath: Ты просто глупый человек , мне жаль
alexander25101977 26 марта 2018 | 17:04
vlad_sabbath: А они и впрямь, как по методичкам. Как попугаи глупые заладили на один лад - на чужом горе, на крови детишек. Вот уж где поверишь в целенаправленное зомбирование!
nikchimzwet886 26 марта 2018 | 16:44
Как же? У него же там 90% поддержки когда-то было.
bozk 26 марта 2018 | 16:45
Логичное требование
askol2016 26 марта 2018 | 16:47
Это полумертвое существо, под названием тулеев, будет воровать и хапать деньги, пока не сдохнет. Впрочем, как и его босс.
abuvgrobu 26 марта 2018 | 16:53
Кстати..кортеж Тулеева не приехал, "чтобы не затруднять подъезд спасательных служб к торговому центру".
Об этом главу Кузбасса попросил предусмотрительный глава МЧС Владимир Пучков.
(Пучков наверно не в курсе, что глава Кузбасса передвигается в инвалидном кресле)
pavlovsky 26 марта 2018 | 17:00
Как только из комы выйдет - сразу в отставку.