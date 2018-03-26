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16:34, 26 марта 2018

Кемеровское региональное отделение партии Яблоко потребовало отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева

Об этом Эху рассказали представители политической партии. В заявлении «Яблока» говорится, что трагедия в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» не случайность, а закономерный итог системы власти, которая сложилась в регионе. Там подчеркивают, что коррупция в Кемеровской области «приобрела беспрецедентный размах».

Комментарии

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piter_ug 26 марта 2018 | 16:37

//потребовало отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева//

Коммунисты не сдаются!
Особенно, конченные негодяи.

ur_sus 26 марта 2018 | 16:39

piter_ug:
//Кемеровское региональное отделение партии Яблоко потребовало отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева//
Этот старый мешок с костями "тухлеев" смердит, как подмосковная помойка. Но не следует радоваться: крысёныш в короне назначит "губернатора" похлеще, шоб "преемственность" не нарушать...

edyatel 26 марта 2018 | 16:43

ur_sus: Кто бы сомневался, что либералы спляшут на костях.

piter_ug 26 марта 2018 | 16:45

edyatel: //Кто бы сомневался, что либералы спляшут на костях.//
А не спляшешь на гнилых-вороватых костях - будут другие, молодые.

xoxlbizombi 26 марта 2018 | 16:53

Надо же как то яблоку выбираться из политической ямы. Почему бы и не за счет народного горя?

alexander25101977 26 марта 2018 | 17:07

xoxlbizombi: Слушай, ватнопут, вы чего все заладили-то? На чужом горе, на крови детишек. Ваш лидер любимый на крови детишек вертикаль построил. Это нормально? Впрочем... у кого я спрашиваю! У зомби-идиота.

benga_medok 26 марта 2018 | 16:37

Полностью поддерживаю ! Тулеева в отставку !


hata_c_krau 26 марта 2018 | 16:43

Тулеева под суд а не в отставку....

vsehporvem 26 марта 2018 | 16:46

hata_c_krau: За что? За то что барыги совсем совесть потеряли?

alexander25101977 26 марта 2018 | 16:43

Ну кто отправит эту старую послужную клячу в отставку, если он даже с койки больничной "правит"? Ну эту середюка - ещё может быть. А тулееву-то кто отправит? Лилипутину он всегда нравился. А если нравится лилипутину, то в отставку не отправят, сгори там хоть десять ТЦ.

gvs 26 марта 2018 | 16:44

Этому если кто отставку и выпишет, то только сам Господь Бог ))) Такие живыми не уходят )))

vsehporvem 26 марта 2018 | 16:44

Думал что в яблоке только Гриша умом тронутый, а оказывается они все такие!!!

kinnlade 26 марта 2018 | 16:44

Тулеев один из лучших губернаторов России, руки прочь вонючее и гнилое яблоко, на горе делающую себе рекламу

vlad_sabbath 26 марта 2018 | 16:58

kinnlade: Аа, портянки все-таки на месте! А то мы уже забеспокоились, что вас нет. Понадеялись, что вы получите новые указания к методичкам - не испражняться на всеобщем горе, тем более на погибших детях. Но ваша вонь не знает границ.. ни совести, ни сострадания, ни хотя бы просто приличия.
СКОТЫ.

kinnlade 26 марта 2018 | 17:04

vlad_sabbath: Ты просто глупый человек , мне жаль

alexander25101977 26 марта 2018 | 17:04

vlad_sabbath: А они и впрямь, как по методичкам. Как попугаи глупые заладили на один лад - на чужом горе, на крови детишек. Вот уж где поверишь в целенаправленное зомбирование!

nikchimzwet886 26 марта 2018 | 16:44

Как же? У него же там 90% поддержки когда-то было.

bozk 26 марта 2018 | 16:45

Логичное требование

askol2016 26 марта 2018 | 16:47

Это полумертвое существо, под названием тулеев, будет воровать и хапать деньги, пока не сдохнет. Впрочем, как и его босс.

abuvgrobu 26 марта 2018 | 16:53

Кстати..кортеж Тулеева не приехал, "чтобы не затруднять подъезд спасательных служб к торговому центру".
Об этом главу Кузбасса попросил предусмотрительный глава МЧС Владимир Пучков.
(Пучков наверно не в курсе, что глава Кузбасса передвигается в инвалидном кресле)

pavlovsky 26 марта 2018 | 17:00

Как только из комы выйдет - сразу в отставку.

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