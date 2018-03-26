В подмосковном Волоколамске, где местные жители продолжают жаловаться на резкий запах с мусорного полигона
В подмосковном Волоколамске, где местные жители продолжают жаловаться на резкий запах с мусорного полигона, еще 19 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя главного врача Центральной районной больницы.
По словам Елены Савченко, всего за неделю к медикам обратились более 300 человек. Результатов анализов пока нет. Врачи отмечают, что явной связи с выбросами газа на свалке, не видят.
Комментарии7
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ur_sus 26 марта 2018 | 16:41
Эта вонь не "с полигона" - это воняет из Кремля. Россияне, вам ещё не понятно?
semia 26 марта 2018 | 17:03
Как у высоцкого в песне : Скажи еще спасибо,что живой(с)(В свете последней трагедии. Так и живем: кого отравят,кого убьют,кого в Сирию отправят)
post_v 26 марта 2018 | 17:13
ur_sus:
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Отходы с полигона "Ядрово" в Волоколамске сливаются в канаву, идущую к реке, впадающей в Волгу. Местные активисты показали как выглядит фильтрат. Независимая экспертиза обнаружила в жидкости из канавы ртуть, мышьяк и соли тяжелых металлов,...
lenin3 26 марта 2018 | 16:44
Ну, что, мля,за электорат такой непонятливый:это до перевыборов им воняло, а после должно сразу перестать,табло им установили с успокаивающими цифрами,вот и врачи на голубом глазу утверждают, что связи нет, а они всё ходють,вынюхивають,на здоровье жалуются.Даже санатории им веры не прибавляют...
krs_sk 26 марта 2018 | 17:04
Может это нормальный запах столицы коррупции? Гниет ведь
alo0000 26 марта 2018 | 17:06
Злобный враг идет на нас! А они - какой-то газ! Вот народ!Не хочет знать Тяжело нам устоять! Надо нам сплотить себя Вокруг главного царя! Газу плотненько вдохнуть И вражине в морду дуть! А они не хочут слышать, Детки этим газом дышуть! Нет сознания в народе Вот как, Ваше благородье! Вслед снежки тебе летять, Нет, народу не понять: "Я ж в Германии лечусь, Непонятливая Русь! Чтобы местному народу Не стоять в больничку годы! А на кладбище у нас Мы отключим ентот газ!
karabay 26 марта 2018 | 17:14
А слабо, аборигенам Волоколамска, сдать анализы не в ЦРБ, а в частной клинике, желательно не российской? Тут связь с выбросами все и увидят, однако...