В подмосковном Волоколамске, где местные жители продолжают жаловаться на резкий запах с мусорного полигона, еще 19 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя главного врача Центральной районной больницы.

По словам Елены Савченко, всего за неделю к медикам обратились более 300 человек. Результатов анализов пока нет. Врачи отмечают, что явной связи с выбросами газа на свалке, не видят.