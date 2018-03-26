В Башкирии 13 арестованных по обвинению в терроризме жалуются на пытки в СИЗО
Об этом говорится в письме их родственников президенту Владимиру Путину, — сообщает Радио Свобода.
Согласно этим данным, арестованных подвергают физическому и моральному давлению. Родственники говорят о попытке затянуть следствие. Они также сказали, что пытались передать обращение в управление администрации президента и в Генпрокуратуру, но безуспешно.
Комментарии4
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kinnlade 26 марта 2018 | 16:37
Пирогов им с повидлом
abuvgrobu 26 марта 2018 | 16:38
Давить падл, пока пищать не перестанут.
mamiluk 26 марта 2018 | 16:49
Пиратский анклав перед всеобщей мобилизацией..."враг у ворот"...на арестованных будут срывать злобу пока режим не рухнет.
kinnlade 26 марта 2018 | 17:17
mamiluk: И ведь это логично, не так ли?