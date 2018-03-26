В Башкирии 13 арестованных по обвинению в терроризме жалуются на пытки в СИЗО

Об этом говорится в письме их родственников президенту Владимиру Путину, — сообщает Радио Свобода.

Согласно этим данным, арестованных подвергают физическому и моральному давлению. Родственники говорят о попытке затянуть следствие. Они также сказали, что пытались передать обращение в управление администрации президента и в Генпрокуратуру, но безуспешно.