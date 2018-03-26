"В CК утверждают, что охранник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово отключил сигнализацию"

В Следственном комитете утверждают, что охранник торгового центра зимняя вишня в Кемерово при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Решается вопрос о задержании этого человека. Его имя не приводится.

По последним данным, в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека. Более 40 пострадали. В регионе объявлен трехдневный траур.