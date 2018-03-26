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16:31, 26 марта 2018

В CК утверждают, что охранник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово отключил сигнализацию

В Следственном комитете утверждают, что охранник торгового центра зимняя вишня в Кемерово при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Решается вопрос о задержании этого человека. Его имя не  приводится.
По последним данным, в  результате пожара в торговом центре погибли 64 человека. Более 40 пострадали. В регионе объявлен трехдневный траур.

Комментарии

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tks 26 марта 2018 | 16:36

Нашли стрелочника?

captain_ 26 марта 2018 | 16:41

Русская коррупция убивает!
Теоретически, это нужно было понять еще после трагедии в "Хромой лошади" и "Булгарии", но рабы не внемлют...

nnikolay 26 марта 2018 | 16:53

captain_:

Не с Вашим нерусским нацистским душком об этом судить.

kindman_a 26 марта 2018 | 16:43

tks:
Убежден, что этот же охранник отключил сигнализацию, слил воду из автоматической системы пожаротушения, запер все входы, замуровал несколько залов в кинотеатрах, оббил все стены пластиковыми панелями и поджег.

prutkov100 26 марта 2018 | 17:12

kindman_a: Зная методы следствий СК (противогаз , эл.шокер итд) можно не сомневаться - следствие закончится очень скоро и все "виновные" будут схвачены и наказаны .

shprotik 26 марта 2018 | 16:38

Свали всё на охранника!

natogrek 26 марта 2018 | 16:49

shprotik: Это если он был и все поотключал

sasass 26 марта 2018 | 16:43

Неработающую систему отключить невозможно - там ничего не не работало , даже двери запасного выхода не работали...

sergs_sergs 26 марта 2018 | 16:46

"В CК утверждают, что охранник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово отключил сигнализацию"
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Сам охранник то с этим может и не согласен, и возможно ничего не отключал, но ради партии, чиновников и самогО(!) можно и отсидеть.

profi1962 26 марта 2018 | 16:48

Спасают хозяйку свою.

gvs 26 марта 2018 | 16:48

Ждем сообщений, что охранник отключил сигнализацию по заданию ИГИЛ )))

tks 26 марта 2018 | 17:04

gvs: или в кармане у него найдут визитки Яроша...

(комментарий скрыт)

chubuk 26 марта 2018 | 16:52

Бред. Если сигнализация не подавала сигнал - зачем ее отключать? Если она сработала и он ее отключил, то должен был доложить на пост ВДПО о ложном срабатывании с указанием времени, места и своего ф.и.о., т.к. сигнал тревоги там тоже прозвучал. Затем обязан был вновь поставить на сигнализацию.

alexander25101977 26 марта 2018 | 17:01

И вот эту очередную лапшу навешают на уши наивному народу. И тот всё схавает. И даже не надо будет отчитываться особо по телевидению. (Там киселёвы и соловьёвы будут вешать лапшу подороже - про игил, про Украину, про поганую Америку и развратную Европу...) И поверит. Ведь верит же каждый новый "срок" своему нацлидеру, не исполнившему ни одного из своих обещаний. А уж в то, что глупый охранник отключил пожарную сигнализацию, поверят тем более.

an23 26 марта 2018 | 17:03

Очень похоже на херню....

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askold_rurik 26 марта 2018 | 17:10

Ну, слава богу! Быстро нашли виновника.

(комментарий скрыт)

puteshestvennik 26 марта 2018 | 17:16

Если охранник может отключить сигнализацию совсем то нужно сажать директора торгового центра

vilingrad 26 марта 2018 | 17:20

puteshestvennik: директора торгового центра"... "Российская Федерация":)

balkin 26 марта 2018 | 17:21

Что за ПОЖАРНАЯ сигнализация, которую может отключить ОХРАННИК (да хоть и директор!)?
Интересно, а сигнализацию гражданской обороны вахтер тоже отключает спроста?

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