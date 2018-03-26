Четырнадцать европейских стран вышлют в ближайшее время российских дипломатов
Это связано с делом об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.
Среди стран, которые приняли такое решение Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония.
Чуть ранее было объявлено, что 60 российских дипломатов высылает Вашингтон. Соединенные Штаты также закрывают генконсульство в Сиэтле. По данным российского посольства, оно завершит свою работу 30 марта.
На этом фоне приходят сообщения о падении рубля.
Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в МИДе сообщает, что в ближайшее время Москва ответит каждой стране, выславшей российских дипломатов.
Комментарии85
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ilyache 26 марта 2018 | 17:01
Рубль за сегодня "упал" на целых 9 копеек!!!
Ну вот зачем привирать и выдавать желаемое за действительное?...
doctorsvet 26 марта 2018 | 17:02
Хулиган в коммуналке наконец то достал всех нормальных соседей. И уже не важен конкретный предлог, потому что запах его дерьма стал невыносим окончательно.
kaplan911 26 марта 2018 | 17:03
И на этом фоне падает рубль \\
При\во\властное жульё свои активы держат в валюте.
Нахрен им деревянный рубль.
jetsam 26 марта 2018 | 17:10
kaplan911: рубль падает, когда валюту скупают. это и есть показатель - избавляются от деревянного.
vv61 26 марта 2018 | 17:21
jetsam: а где он упал то? Очередное бла бла от ЭМ)))
janib 26 марта 2018 | 17:04
Возмутительные порядки! В милицию на них нужно жаловаться.
inventor19 26 марта 2018 | 17:09
Вчера поздравили, сегодня выслали.
nalix 26 марта 2018 | 17:09
Подарок узурпировавшему власть президенту.
riots 26 марта 2018 | 17:09
Веселенькие времена грядут. Озабоченности-озадаченности кончились.
marchuk 26 марта 2018 | 17:12
Вот оно как оборачивается. Прямо кумулятивный еффект наблюдается ) Если плевать на всех по кругу, то однажды все могут "сплюнуться" до кучи. Так и утонуть недолго.
volkov_25 26 марта 2018 | 17:13
Вова ну может хватит уже всех переигрывать.
apels 26 марта 2018 | 17:16
Начало опускания железного занавеса.
dekadik 26 марта 2018 | 17:20
Пока Путин у власти Россия будет виновата во всех смертных грехах, в отравлениях, в убийствах, в наркоторговле, взрывах самолетов...6 лет длительного, изощренного глумления, ждут этувновь избранную власть.
keep_moving 26 марта 2018 | 17:23
Сколько ни ходили стройными рядами голосовать за ВВП - не помогло.) Заграница решила, что, раз такое дело, то надо спокойненько отгородиться от этих чудаков по периметру и подзакрыть входы-выходы, кроме аварийных (сырье). Технологии,торговля и финансы - по минимуму. И ждать. СССР они переждали - переждут и путинскую Россию.