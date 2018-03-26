Четырнадцать европейских стран вышлют в ближайшее время российских дипломатов

Это связано с делом об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

Среди стран, которые приняли такое решение Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония.

Чуть ранее было объявлено, что 60 российских дипломатов высылает Вашингтон. Соединенные Штаты также закрывают генконсульство в Сиэтле. По данным российского посольства, оно завершит свою работу 30 марта.

На этом фоне приходят сообщения о падении рубля.

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в МИДе сообщает, что в ближайшее время Москва ответит каждой стране, выславшей российских дипломатов.