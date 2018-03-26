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16:07, 26 марта 2018

США высылают 60 российских дипломатов и  закрывают генконсульство в Сиэтле

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из  страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, сообщает агентство «Ассошиэйтед пресс».

Эти меры приняты в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Отмечается, что высылаемые дипломаты должны в течение недели покинуть территорию США.

Комментарии

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b522 26 марта 2018 | 16:37

Лавров выдаст это за очередную победу российской дипломатии. А что старику с вонючей никотиновой палочкой во рту остаётся делать!

gonduras_on_kolima 26 марта 2018 | 16:41

Пора при МИДе делать общежитие на 500 коек для вытуренных в шею высокодуховных дипломатов.

xoxlbizombi 26 марта 2018 | 16:45

Куда же белоленточные крысы будут ходить за печеньками, когда закроют консульство пендостана в Екатеринбурге.

gonduras_on_kolima 26 марта 2018 | 16:58

xoxlbizombi: А куда ватные петухи будут ходить за стекломоем?

xoxlbizombi 26 марта 2018 | 17:03

А тем временем здобутки майдана:

Солдат почетного караула упал в оборок во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Инцидент произошел в Киевской области на праздновании годовщины Национальной гвардии.
Это далеко не первый такой случай. Хунта катит страну в пропасть, армию кормить нечем, солдаты падают в голодные обмороки.

fekoff 26 марта 2018 | 17:11

xoxlbizombi: так это плохо или хорошо?

ts 26 марта 2018 | 17:20

gonduras_on_kolima: Предлагаю выслать 120 американских дипломатов!

tks 26 марта 2018 | 17:07

b522: Он уже падает, вот, намедни споткнулся, ему ой как непросто!

an23 26 марта 2018 | 16:37

Ну и .ули?

testmeter 26 марта 2018 | 16:39

an23: Да, ни уля... На цену бояры это не повлияет. Не сразу...

bun777 26 марта 2018 | 16:40

Нам нужен рывок говорил карлик 1 марта.Это-рывок.

lew_usow 26 марта 2018 | 16:40

Процесс набирает обороты. Рассориться со всеми легко, доверие заслужить - нужны годы.

old44 26 марта 2018 | 16:40

говорят, что место в посольстве мидовским больших денег (взяток) стоило и что , всё коту под хвост ?

physik 26 марта 2018 | 16:55

old44: Ничего страшного, увеличат штат в Науру, Венесуэле и Гондурасе.

old44 26 марта 2018 | 16:59

physik: чтоб взятки не вертать , курящая лошадь и не на такое способна перед отставкой

vlasta64 26 марта 2018 | 17:17

old44: Уже все сранные жопы полякам помыл. падаль.

old44 26 марта 2018 | 17:18

vlasta64: эк тебя батенька от правды корёжит !

ztr Cергей Запорожский 26 марта 2018 | 16:42

Давить и додавить!

belovnikita 26 марта 2018 | 17:04

ztr: и это надо было еще в 1991 году делать!

clandestino 26 марта 2018 | 16:43

Ну русофобы! Не любят русских, вот и высылают их в РФ. Так и норовят в самое больное место ударить.

(комментарий скрыт)

venmud 26 марта 2018 | 16:47

Значит Поклонскую, просившую Трампа спровадить Маккейна на пенсию президент послал ... да именно туда, куда вы все подумали - еще ниже лобкового места. Сегодня большинство у сторонников жесткой линии по отношению к России или, по крайней мере, Трамп пошел у них на поводу, хотя еще совсем недавно проигнорировал их рекомендацию "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ". А дальше будем наблюдать.

bozman1944 26 марта 2018 | 16:51

Травят повсюду рассеянцев, как крыс, клопов и тараканов. И поделом!

sasha2011 26 марта 2018 | 16:52

Никогда не было, и вот опять...

1999 - взрывы домов.
2008 - война против Грузии.
2014 - война против Украины.
2018 - химическая спецоперация в Англии
Интервалы между "акциями" угрожающе сокращаются...

Не видать ВВП ни Нобеля, ни главных постов в ООН или хотя бы МОК.
Не удастся провести остаток дней, нежась где-нибудь на Канарах.
Теперь не до жиру - как бы не угодить на о. Св. Елены...

Э-э-эх! А счастье было так близко, так возможно - всего лишь десять лет тому назад....

kolchak12 26 марта 2018 | 16:52

А.С.Пушкин ''Пиковая Дама''.....тройка, семерка, туз. Фарт закончился у пацанов такое бывает иногда.

sborisych 26 марта 2018 | 16:58

А ни фера себе...

aviator69 26 марта 2018 | 16:59

Вот это правильно!

plennik_illuziy 26 марта 2018 | 17:02

И хрен с ними — с соединеееыми штатами!

barssuk 26 марта 2018 | 17:06

ссаными тряпками по козлячьим мордам...молодца!

tks 26 марта 2018 | 17:09

60 дипчекистов на сундук Скрипаля... Йо-хо-хо... и бутылку... в ж...

andreykochnev 26 марта 2018 | 17:12

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Путин 2018

vlasta64 26 марта 2018 | 17:14

Ну вышлют 60 их гавнюков, и закроют консульство в Екатеренбурге, как теперь Ройзману перед ними отчет держать.

plennik_illuziy 26 марта 2018 | 17:19

Кемерово... Дипломаты... — на майдане сегодня — танцы

karabay 26 марта 2018 | 17:20

Чо то дохера выслали... А консульство в Сиэтле правильно закрыли, нехер наших бездельников кормить, и меньше коксу в чемоданах вывезут, однако!

deviant44 26 марта 2018 | 17:20

Россию Путина международной общественности следует изолировать по всему периметру как больную проказой путинизма страну. Разорвать с ней все отношения и только самые неотложные вопросы решать через нейтраьную 3-ю страну, например, Швейцарию. Путина и его ОПГ в Кремле объявить международными преступниками и выписать на их арест ордера. Отключить страну от всех внешних коммуникаторов и заставить Путина и его Хунту в Кремле выполнить все подписанные ранее международные договоры, восстановить территориальную целостность прежде всего Украины вместе с Крымом, вывести из всех сран свои Ихтамнету, выдать Путина и его окружение международному трибуналу в Гааге. Вот тогда и можно рассмотреть в ООН исключение путинской России из этой авторитетной международной организации до момента выполнения всех без всякого исключения международных обязательств.

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