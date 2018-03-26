США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, сообщает агентство «Ассошиэйтед пресс».
Эти меры приняты в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Отмечается, что высылаемые дипломаты должны в течение недели покинуть территорию США.
Комментарии166
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b522 26 марта 2018 | 16:37
Лавров выдаст это за очередную победу российской дипломатии. А что старику с вонючей никотиновой палочкой во рту остаётся делать!
gonduras_on_kolima 26 марта 2018 | 16:41
Пора при МИДе делать общежитие на 500 коек для вытуренных в шею высокодуховных дипломатов.
xoxlbizombi 26 марта 2018 | 16:45
Куда же белоленточные крысы будут ходить за печеньками, когда закроют консульство пендостана в Екатеринбурге.
gonduras_on_kolima 26 марта 2018 | 16:58
xoxlbizombi: А куда ватные петухи будут ходить за стекломоем?
xoxlbizombi 26 марта 2018 | 17:03
А тем временем здобутки майдана:
Солдат почетного караула упал в оборок во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Инцидент произошел в Киевской области на праздновании годовщины Национальной гвардии.
Это далеко не первый такой случай. Хунта катит страну в пропасть, армию кормить нечем, солдаты падают в голодные обмороки.
fekoff 26 марта 2018 | 17:11
xoxlbizombi: так это плохо или хорошо?
ts 26 марта 2018 | 17:20
gonduras_on_kolima: Предлагаю выслать 120 американских дипломатов!
tks 26 марта 2018 | 17:07
b522: Он уже падает, вот, намедни споткнулся, ему ой как непросто!
an23 26 марта 2018 | 16:37
Ну и .ули?
testmeter 26 марта 2018 | 16:39
an23: Да, ни уля... На цену бояры это не повлияет. Не сразу...
bun777 26 марта 2018 | 16:40
Нам нужен рывок говорил карлик 1 марта.Это-рывок.
lew_usow 26 марта 2018 | 16:40
Процесс набирает обороты. Рассориться со всеми легко, доверие заслужить - нужны годы.
old44 26 марта 2018 | 16:40
говорят, что место в посольстве мидовским больших денег (взяток) стоило и что , всё коту под хвост ?
physik 26 марта 2018 | 16:55
old44: Ничего страшного, увеличат штат в Науру, Венесуэле и Гондурасе.
old44 26 марта 2018 | 16:59
physik: чтоб взятки не вертать , курящая лошадь и не на такое способна перед отставкой
vlasta64 26 марта 2018 | 17:17
old44: Уже все сранные жопы полякам помыл. падаль.
old44 26 марта 2018 | 17:18
vlasta64: эк тебя батенька от правды корёжит !
ztr Cергей Запорожский 26 марта 2018 | 16:42
Давить и додавить!
belovnikita 26 марта 2018 | 17:04
ztr: и это надо было еще в 1991 году делать!
clandestino 26 марта 2018 | 16:43
Ну русофобы! Не любят русских, вот и высылают их в РФ. Так и норовят в самое больное место ударить.
venmud 26 марта 2018 | 16:47
Значит Поклонскую, просившую Трампа спровадить Маккейна на пенсию президент послал ... да именно туда, куда вы все подумали - еще ниже лобкового места. Сегодня большинство у сторонников жесткой линии по отношению к России или, по крайней мере, Трамп пошел у них на поводу, хотя еще совсем недавно проигнорировал их рекомендацию "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ". А дальше будем наблюдать.
bozman1944 26 марта 2018 | 16:51
Травят повсюду рассеянцев, как крыс, клопов и тараканов. И поделом!
sasha2011 26 марта 2018 | 16:52
Никогда не было, и вот опять...
1999 - взрывы домов.
2008 - война против Грузии.
2014 - война против Украины.
2018 - химическая спецоперация в Англии
Интервалы между "акциями" угрожающе сокращаются...
Не видать ВВП ни Нобеля, ни главных постов в ООН или хотя бы МОК.
Не удастся провести остаток дней, нежась где-нибудь на Канарах.
Теперь не до жиру - как бы не угодить на о. Св. Елены...
Э-э-эх! А счастье было так близко, так возможно - всего лишь десять лет тому назад....
kolchak12 26 марта 2018 | 16:52
А.С.Пушкин ''Пиковая Дама''.....тройка, семерка, туз. Фарт закончился у пацанов такое бывает иногда.
sborisych 26 марта 2018 | 16:58
А ни фера себе...
aviator69 26 марта 2018 | 16:59
Вот это правильно!
plennik_illuziy 26 марта 2018 | 17:02
И хрен с ними — с соединеееыми штатами!
barssuk 26 марта 2018 | 17:06
ссаными тряпками по козлячьим мордам...молодца!
tks 26 марта 2018 | 17:09
60 дипчекистов на сундук Скрипаля... Йо-хо-хо... и бутылку... в ж...
andreykochnev 26 марта 2018 | 17:12
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Путин 2018
vlasta64 26 марта 2018 | 17:14
Ну вышлют 60 их гавнюков, и закроют консульство в Екатеренбурге, как теперь Ройзману перед ними отчет держать.
plennik_illuziy 26 марта 2018 | 17:19
Кемерово... Дипломаты... — на майдане сегодня — танцы
karabay 26 марта 2018 | 17:20
Чо то дохера выслали... А консульство в Сиэтле правильно закрыли, нехер наших бездельников кормить, и меньше коксу в чемоданах вывезут, однако!
deviant44 26 марта 2018 | 17:20
Россию Путина международной общественности следует изолировать по всему периметру как больную проказой путинизма страну. Разорвать с ней все отношения и только самые неотложные вопросы решать через нейтраьную 3-ю страну, например, Швейцарию. Путина и его ОПГ в Кремле объявить международными преступниками и выписать на их арест ордера. Отключить страну от всех внешних коммуникаторов и заставить Путина и его Хунту в Кремле выполнить все подписанные ранее международные договоры, восстановить территориальную целостность прежде всего Украины вместе с Крымом, вывести из всех сран свои Ихтамнету, выдать Путина и его окружение международному трибуналу в Гааге. Вот тогда и можно рассмотреть в ООН исключение путинской России из этой авторитетной международной организации до момента выполнения всех без всякого исключения международных обязательств.