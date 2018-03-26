Великобритания выдала ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения
Это сообщил британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Министр отказался комментировать дальнейшие шаги Лондона в отношении России – он подчеркнул, что это прерогатива Терезы Мей.
Комментарии59
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testmeter 26 марта 2018 | 16:07
А что, бывает российское имущество не сомнительного происхождения?
danko_klisma 26 марта 2018 | 16:09
testmeter: теперь коклотроллям скакать до утра! Где старуха данко1 из маями? Спец по имуществу???
kindman_a 26 марта 2018 | 16:18
Премьер-министр Лахта-2 danko_klisma отменила это решение британского правительства.
oldpartizan 26 марта 2018 | 16:20
это видать только начало.
дело идёт к табакерке.
xoxlbizombi 26 марта 2018 | 17:17
И шо, сынков кучерявого Гриши тоже без домов и без портков оставят? Или "своих" не тронут.
pulalala 26 марта 2018 | 16:42
danko_klisma:
И шо? И виолончели теперь изымут?
Батюшки-свет!!!!!
shplint_04 26 марта 2018 | 16:55
Надо больше "Посейдонов" и "Буревестников", и всё скоро придёт в норму. Да, и про газ не забыть.
kinnlade 26 марта 2018 | 16:12
testmeter: Хохлам слова не давали!
oldpartizan 26 марта 2018 | 16:22
kinnlade: тебя сзади часом не хохол шпарит, что ты так пасть раскрыл и глаза вывалил?
kinnlade 26 марта 2018 | 16:31
oldpartizan: Все либеры и пиндосы пидарасты, только про это и пишут
ostapbey 26 марта 2018 | 16:43
kinnlade: а разве федерасты не в Федерации выживают??
В тундре!!!
Даже..
vlad_kondrat 26 марта 2018 | 17:10
kinnlade: Глупости пишите, пи80расы как раз создали повод для всего этого бедлама. Обещания пи80расов и голосования в Думе пи80расов привели к этому. Гибнут дети и люди не от НАТО а от пи80расов в правительстве и путинорасов на местах.
Вообще можно было бы назвать президента презипи80ром и думцев депупи80рами, для большей ясности о характере их натуры..
clandestino 26 марта 2018 | 17:15
kinnlade: Нет, пригожинские холопы об этом пишут гораздо больше. Здесь на Эхе их ещё не так много - ты, да ещё десяток, а ты зайди на киселёвский сайт РИА Новости. Они там вообще не разбавлены. Кишат как опарыши. Такое несут!
zor 26 марта 2018 | 17:15
testmeter: конечно бывает. Все это имущество несомненно краденое и потому оно -несомнительного происхождения.
scull 26 марта 2018 | 16:08
Вот это горе.
Граждане, представляете у воров деньги отнимут, как жить то дальше?
detul 26 марта 2018 | 16:18
scull: Вы немного не верно расставили акценты. Деньги у воров отнимают барыги, которые уже сотни лет промышляют подобными операциями. И каждый раз им удается удачно обвести воров вокруг пальца.
kindman_a 26 марта 2018 | 16:20
scull:
А вот если у тебя пайку 11=80 отнять, как жить дальше-то будешь, а? :-)))
pulalala 26 марта 2018 | 16:45
scull:
Граждане!
Россию по миру пускают.
Доколе?!!!
alo0000 26 марта 2018 | 16:51
scull: Арабские шейхи в казну деньги вернули. Чьи шейхи следующие?
sneer1 26 марта 2018 | 17:19
scull: Так они ж Вам платить-то не смогут, - нечем будет. Вы промахнулись, Акелла. Почитайте, что более хитропопые Ваши коллеги по пригожинской кормушке пишут.
glotov 26 марта 2018 | 16:09
Двадцать лет думали.
democ 26 марта 2018 | 16:16
glotov: Это тактика. Выжидали, когда больше свезут.
detul 26 марта 2018 | 16:21
glotov: Не думали, а ждали, ждали пока в их досягаемости окажется достаточно привлекательная для отжима куча денег. Так было и с африканскими ворами и с ворами из Азии, теперь в ту же ловушку барыг попали воры из России.
caesar_prost 26 марта 2018 | 16:44
detul:
Помню, тут хто то из портянок кричал, што Тереза Мэй ни на што не способна.......)))
Ау, дебилы - готовьтесь к урезанию пайки, придется стучать по клаве в 2 раза больше, да и боярышник подскочит в цене, т.к. ваши бригадиры берут его в долг под проценты.
detul 26 марта 2018 | 17:01
caesar_prost: Тереза Мэй ничем не отличается от своих предшественников, лихо грабивших доверившихся им раджей и африканских царьков.
Ваши проблемы с пайками и боярышником не надо раздувать до больших масштабов. Это только Ваши проблемы.
kinnlade 26 марта 2018 | 16:10
Ай ай как же все это ЕС расхлебывать будет? Думаю не расхлебает!
caesar_prost 26 марта 2018 | 16:53
kinnlade: /Думаю не расхлебает!/
Ты бы свое хлебало поберег - уж больно корчишься смотрю, будто хохлы тебя поимели...)
ЕС на тебя не возбудится, не мечтай понапрасну.....
bozman1944 26 марта 2018 | 16:54
kinnlade: Чтобы не айкать, смажь своё очко вазелином.
vpu2011 26 марта 2018 | 16:16
Начинается. Так, руками санкций в ответ на грязное покушение, путин избавился от зависимых от своих западных денег олигархов.
Только у палки 2 конца. Они однажды могут решить избавиться от путина.
polba 26 марта 2018 | 16:23
vpu2011: Да бросьте, какой нафиг Путин? Британцы провернули свою ОБЫЧНУЮ операцию по изъятию свезённых к ним денег.
alexx2101 26 марта 2018 | 16:28
polba: Какой смысл в изъятии? Деньги и так работали на Великобританию. Зачем резать курицу несущую золотые яйца? Это называется достали.
glotov 26 марта 2018 | 16:39
alexx2101: Смысл в том, чтобы не дать курице вывести золотые яйца.
andreyoo 26 марта 2018 | 16:39
alexx2101: Это называется достали.
---
Это называется истерика
vpu2011 26 марта 2018 | 16:43
polba: За эти деньги можно всё путинское окружение взять как за яйца. И Путин боится, что в этом случае они могут расстроиться настолько, что сдадут его за возврат своих миллиардов. Он публично предупреждал, чтобы олигархи стали выводить деньги. Его не послушали.
Потом пошли списки, и персональные иски в суд США; ребята стали невыездными.
Тут же происходит покушение на Скрипаля; такая грязная работа, и случайные жертвы, и единственное возможное происхождение яда (а ведь ничто не мешало его до этого убить, и более аккуратным способом). Чекисты не могли бы оставить больше улик даже если бы захотели.
Потом в интервью каналу DW глава британского МИДа сообщает:
"У нас есть масса законов, которые позволяют нам жестко обходиться с деньгами, которые были получены… " - Это не провал, это успех задания. Этого с лихвой хватило на ту реакцию Англии, которой путин добивался.
Ребята станут лихорадочно выводить деньги, чтобы не лишиться. Но, как я и написал, у палки 2 конца.
alis_kirs 26 марта 2018 | 16:53
vpu2011: ===И Путин боится, что в этом случае они могут расстроиться настолько, что сдадут его за возврат своих миллиардов.===
Не сдадут. Так как в этом случае существует не меньшая вероятность того, что потом всё произошедшее с их моральными предками в октябре 1917-го года будет звучать счастливой сказкой, по сравнению с их собственной дальнейшей судьбой...
Русские могут многое простить, но предательства они не прощают! Именно поэтому те же Горбачёв, Ельцин, Гайдар и прочая продажная шелупонь останутся в народной памяти, как абсолютно презренные личности.
vpu2011 26 марта 2018 | 17:08
alis_kirs: 11.80
прыгай дальше, шавка пригожинская, отрабатывай
sermiaggio 26 марта 2018 | 16:21
Вот это подстава для всех "либеральных предпринимателей". Как дальше-то жить? Где наворованное держать?
Ужас!
askol2016 26 марта 2018 | 16:24
Якунины и прочее путинское дерьмо чешут репу: воровали-воровали, и все "нажитое непосильным трудом" пропало. Придется возвращаться жить в свое шубохранилище.
sim 26 марта 2018 | 16:26
Кремлетролли завибрировали. Хозяйский кошелек англичанка прикрывает.
Ищите работу, пока не люстрировали.
А люстрируют обязательно!
alis_kirs 26 марта 2018 | 16:27
===Великобритания выдала ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения.===
Хааарошее дело! Может быть, англичанам ещё кого там у себя из наших беглых предателей травануть чем-нибудь особливо невнятным и дюже опасным? Ну чтобы уж раз и навсегда выгнать и не допущать к себе этих "сомнительных" с их женами, любовницами и отпрысками до седьмого колена... От это будет дело!
gregor 26 марта 2018 | 16:29
Великобритания выдала ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения
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У бабушкикабаевой всё имущество не сомнительное ?
pulalala 26 марта 2018 | 16:48
gregor:
Бабушка все свое надежно держит в подушке.
Там не найдут.
piter_ug 26 марта 2018 | 16:31
В добрый час!
У всех, кто кормился и кормится от режима Жуликов и Воров имущество по сути ворованное.
andreyoo 26 марта 2018 | 16:37
Чисто интересно.
1. Если бы Скрипаль был здоров и бодр, у бритов не было бы претензий к происхождению того имущества?
2. Что имеется ввиду под российским имуществом: госсобственность, собственность российских граждан, собственность бывших российских граждан, собственность лиц, имеющих двойное гражданство, одно из которых российское?
ostapbey 26 марта 2018 | 16:45
andreyoo: спроси у Путина??
Когда он на имущество Скрипаля намекал своим олигархам?? Аж пыль глотать засношались.. Порошок.. Или жидкость даже.
fy_fy_fy_fy 26 марта 2018 | 16:38
Вот это действительно ПО-ХАМСКИ.:-)))
ostapbey 26 марта 2018 | 16:47
fy_fy_fy_fy: думал прокатит?? Как инвалид, готовящийся стать отцом?? Вот и тебе операция "Ы"
Даже.
alexander25101977 26 марта 2018 | 16:39
а ну и пусть. У нас только прицеп. И то здесь зарегистрирован.
rampa 26 марта 2018 | 16:51
alexander25101977: ага. Нам с Путиным хорошо. У меня двушка, у него двушка и все это в России.
Ничего нашего этой злобной Мэехе не достанется.
alo0000 26 марта 2018 | 16:48
Начнут с игроков Челси? В зависимости от их происхождения?
mamiluk 26 марта 2018 | 16:51
Наконец-то процесс пошел...Вслед за выдворением дипломатов и арестом награбленного имущества (непосильным трудом)-ждем список лиц ограбивших Россию...
gorga2 26 марта 2018 | 17:01
Взял попкорн и пиво, интересно посмотреть как верещат пyтиноиды
travmatolog 26 марта 2018 | 17:04
Да, теперь то шоблу воровскую запутинскую прижали всерьез. Надеюсь, доведут дело до конца, не свернут с полдороги. И вернутся всякие шуваловы и абрамовичи домой без штанов.
freediver 26 марта 2018 | 17:05
Если это правда, то это великолепная новость!
clandestino 26 марта 2018 | 17:08
На днях приставы приедут описывать игроков Челси как имущество сомнительного происхождения
prof57 26 марта 2018 | 17:14
Наконец то. Наградить Мэй орденом и выдать ящик водки - самой лучшей...
kaplan911 26 марта 2018 | 17:17
Вау!
А кто у нас в ответе за сей банкет, уж не новостароиспеченный президент!?
Ожидается небывалый шухер.......и передел.
kaplan911 26 марта 2018 | 17:19
А ведь этот крымздец был......ожидаем.
doubleman 26 марта 2018 | 17:20
у Навального лес отберут