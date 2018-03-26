Российские послы в Польше и Прибалтике были вызваны в местные министерства иностранных дел
Предположительно в ближайшее время им может быть объявлено о высылке из стран.
Российские послы в Литве, Латвии и Эстонии вызваны в республиканские МИД для консультаций, и сразу после разговора, вероятно, поделятся подробностями. Ранее со встречи с властями вернулся посол в Польше. Однако он от комментариев воздержался. Можно предположить, что речь во всех случаях касалась возможной высылки российских дипломатов. На прошлой неделе стало известно, что это могут сделать сразу два десятка европейских государств. Таким образом ЕС ответят на отравление в Британии бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Власти Соединенного Королевства обвиняют в покушении Москву.
Однако есть шанс, что Евросоюз повременит с этим решением – об этом пишет журналист Константин фон Эггерт. Он отмечает, что из-за трагедии в Кемерове, Брюссель может счесть высылку несвоевременной, так как «в момент трагедии нельзя пинать страну и народ».
По словам Эггерта, в Евросоюзе сейчас обсуждают в как выразить России соболезнования.
Комментарии18
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kinnlade 26 марта 2018 | 16:07
Наконец то ,хоть какая то движуха. Наверное скоро войну обьявят, судя по всему пора
patrik04 26 марта 2018 | 16:12
Российские послы в Польше и Прибалтике были вызваны в местные министерства иностранных дел...
Выдворение российских дипломатов - эта красная черта, переступив которую эти государства объявляют нам войну, а все граждане этих государств - становятся солдатами вражеской армии.
bosen48 26 марта 2018 | 16:22
patrik04:
16:11 Дания вышлет двух российских дипломатов
16:10 Reuters: Литва вышлет трех российских дипломатов из-за дела Скрипаля
16:09 Reuters: Чехия вышлет трех российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
16:07 Польша высылает четырех российских дипломатов
16:06 Reuters: Латвия объявила о высылке одного российского дипломата в связи с делом Скрипаля
16:05 Франция высылает четырех российских дипломатов
Жидковатая поддержка Британии.
patrik04 26 марта 2018 | 16:25
bosen48:
Всё равно надо всех наказать, потому что это подлость, высылать россиян на следующий день после пожара в Кемерово. Хотя бы неделю подождали, невтерпёж было?
bosen48 26 марта 2018 | 16:28
patrik04: AFP: Италия вышлет из страны двух российских дипломатов из-за дела Скрипаля
16:19 Глава МИД Эстонии объявил о высылке военного атташе РФ
taglit 26 марта 2018 | 16:33
bosen48: Евросоюз миндальничает!
"Народ и партия (едросы, путиносы) - едины!"
pulalala 26 марта 2018 | 16:51
patrik04:
Россия должна немедленно вступить в союз с КимЧенЧыном,
и разгромить врага от Владика до Флориды.
Слава Богу, вождь показал, что есть ЧЕМ !!!
kp6ic 26 марта 2018 | 16:08
схаваем? утремся?
bosen48 26 марта 2018 | 16:24
kp6ic:Ответные меры будут зеркальными, а может и более жёсткими, как в случае с Британией.
old44 26 марта 2018 | 16:49
bosen48: неужто недвижимость арестуют ?
pulalala 26 марта 2018 | 16:53
bosen48:
а где наши булавы?
на подлете к флориде?
semper_fidelis 26 марта 2018 | 16:20
> Российские послы в Литве, Латвии и Эстонии вызваны в республиканские МИД
Ай, Моська! Знать, она сильна, коль лает на Слона!
> посол в Польше.
Поляки по собственной вине потеряли всё, что имели исторически, но винят в этом почему-то Россию.
rook76 26 марта 2018 | 16:21
И куда мы такую прорву дармоедов денем?
vebis 26 марта 2018 | 16:44
rook76: И куда мы такую прорву дармоедов денем?
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Тут проблемы нет: так будут работать как бы в МИД - обеспечивать трафик зарубежных наркотиков. А по основной службе - шпионить да помогать террористам всего мира.
old44 26 марта 2018 | 16:53
vebis: на савушкина - со знанием языка примут
vebis 26 марта 2018 | 16:36
США выслали 60 российских дипломатов.
Сообщается также о закрытии российского консульства в Сиэтле. (c)
srk2658lu 26 марта 2018 | 16:38
//нельзя пинать страну и народ». //
В РФ пинание народа властью - обычное дело.
gardaratat 26 марта 2018 | 16:54
пинать рашку всегда приятно).