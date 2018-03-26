Российские послы в Польше и Прибалтике были вызваны в местные министерства иностранных дел...

Предположительно в ближайшее время им может быть объявлено о высылке из стран.

Российские послы в Литве, Латвии и Эстонии вызваны в республиканские МИД для консультаций, и сразу после разговора, вероятно, поделятся подробностями. Ранее со встречи с властями вернулся посол в Польше. Однако он от комментариев воздержался. Можно предположить, что речь во всех случаях касалась возможной высылки российских дипломатов. На прошлой неделе стало известно, что это могут сделать сразу два десятка европейских государств. Таким образом ЕС ответят на отравление в Британии бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Власти Соединенного Королевства обвиняют в покушении Москву.

Однако есть шанс, что Евросоюз повременит с этим решением – об этом пишет журналист Константин фон Эггерт. Он отмечает, что из-за трагедии в Кемерове, Брюссель может счесть высылку несвоевременной, так как «в момент трагедии нельзя пинать страну и народ».

По словам Эггерта, в Евросоюзе сейчас обсуждают в как выразить России соболезнования.