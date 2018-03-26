В Кемеровской области объявлен трехдневный траур после пожара в торговом центре
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур после пожара в торговом центре. На данный момент известно о 64 погибших. Спасатели извлекли из-под завалов 58 тел.
Погибших намного больше, чем рассказывают в новостях, — утверждает очевидец пожара Сергей Буряк. Он ссылается на пожарных.
Полностью рассказ очевидца пожара в торговом центре — на сайте Эха Москвы. Система оповещения во время пожара в торговом центре не работала, — рассказал в эфире Первого канала другой очевидец, Дмитрий
По данным Следственного комитета пожарную сигнализацию отключил сотрудник ЧОПа, который работал в торговом центре. Где он сейчас находится, в СК не уточнили.
Хоронить погибших на пожаре начнут в среду. Оплачивать похороны будут власти, — сказал в эфире РБК глава региона Аман Тулеев. Тулеев сообщил, что на пожаре погибла его дальняя родственница. В то же время в областной администрации Новой газете подтвердили, что губернатор не приезжал на место трагедии. Как сказали в пресс-службе – чтобы губернаторский кортеж не мешал работе спасателей.
Комментарии16
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putler_vova2 26 марта 2018 | 16:02
Самое циничное вчера было вечером, уже известно о более 70 погибши детях целые семьи там сгорели , а по центральному ТВ показывают фильм В. Соловьева о путине какой он великий вождь . тьфу на вас бандиты и сволочи.
(часть списка погибших)
Востриков Артем, 5 лет
Востриков Роман, 2 года
Вострикова Анна, 7 лет
Вострикова Елена
Баранов Артем, 12 лет
Баранова Арина, 8 лет
Баранова Марина, 60 лет
Москаленко Евгений, 35 лет
Москаленко Ксюша, 4 года
Москаленко Алеся,
Сидорова Арина
Сидоров Егор, 15 лет
Сидоров Денис, 39 лет
Устинова Наталья, 35 лет
Устинова Ульяна, 4-5 лет
Устинов Арсений.
danko1 26 марта 2018 | 16:09
putler_vova2: А без кортежа Тулеев не мог приехать?
Пешком должен был прийти и на коленях прощения вымаливат у родных погибших.
Вот до чего доводит несменяемость власти и полная безответственность сверху донизу.
vsehporvem 26 марта 2018 | 16:14
danko1: Вымаливать прощение должен не губернатор, а вся барыжье-хомячковая братия, которая в погоне за бабло совсем совесть потеряла!
danko1 26 марта 2018 | 16:26
vsehporvem: Да нет им вообще прощения за их многочисления преступления.
clingerwinger 26 марта 2018 | 16:02
Когда поднялся шум из-за убитых в Сирии 300 вагнеровцев - то неожиданно упал ан-148. Теперь когда поднялся шум вокруг свалки - неожиданно случилась трагедия в ТЦ. Уже наводит на размышления. Похоже на то что протестное настроение тупо кроют террактами или диверсиями. Если и третий раз протестное настроение или сильный инфо-повод перекроется какой-либо трагедией, то значит это будет закономерность. И заметим еще деталь между событиями в Сирии и ан-148 - 4 дня, между событиями в Волоколамске и Кемерово - тоже 4 дня. Опять же деталь - как раз время замутить дело, добраться до места и провернуть.
snaker 26 марта 2018 | 16:12
clingerwinger: Что еще наводит на мысль. Это не первая трагедия и как и в прошлые трагедии главстерх исчезает. Наверное что бы его имя не находилось рядом с трагедией. Такая вот паскудная трусость или расчетливость. Выйти потом, когда все уляжется и во всем белом наказать невиновных и наградить причастных.
kottigr1 26 марта 2018 | 16:03
Почему же путинисты не решаются рассказать, что причиной пожара был взрыв ?
el_borz 26 марта 2018 | 16:08
Тулеев сообщил, что на пожаре погибла его дальняя родственница.
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А вот слово" дальняя "мог бы и не писать.
Отмазывается от расходов и помощи.
abuvgrobu 26 марта 2018 | 16:05
А что Обман Тулеев-то и носа не высунет ? В невменяемом состоянии ввиду глубокой старости областью управляет, что ли ?..
zavlabor 26 марта 2018 | 16:13
...чтобы губернаторский кортеж не мешал работе спасателей.
А без кортежа приехать заccало?
evgeny_biolog 26 марта 2018 | 16:17
Траур по пожарной безопасности?
rash 26 марта 2018 | 16:19
Или кортежем или никак!!! А зачем, ему что - к крыльцу надо?
alexander25101977 26 марта 2018 | 16:24
Без кортежей эти путинские холуи и проститутки себя уже не видят. Им вообще претят встречи с этим всё время чем-то недовольным, всё время ноющим народным быдлом. Им неинтересно на самом деле знать, как и в каком количестве это быдло вымирает.
galinapet 26 марта 2018 | 16:26
Скорбит вся Россия и траур должен быть по всей стране!
piter_ug 26 марта 2018 | 16:29
Без кортежа его бы засунули туда же.
И были бы правы.
hagana 26 марта 2018 | 16:30
Почему только в Кемеровской области ? Почему не всероссийский траур ? После Норд-Оста не было такой массовой гибели детей в стране !!! Перенести это невозможно !!!