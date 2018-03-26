В Кемеровской области объявлен трехдневный траур после пожара в торговом центре. На данный момент известно о 64 погибших. Спасатели извлекли из-под завалов 58 тел.

Погибших намного больше, чем рассказывают в новостях, — утверждает очевидец пожара Сергей Буряк. Он ссылается на пожарных.

Полностью рассказ очевидца пожара в торговом центре — на сайте Эха Москвы. Система оповещения во время пожара в торговом центре не работала, — рассказал в эфире Первого канала другой очевидец, Дмитрий

По данным Следственного комитета пожарную сигнализацию отключил сотрудник ЧОПа, который работал в торговом центре. Где он сейчас находится, в СК не уточнили.

Хоронить погибших на пожаре начнут в среду. Оплачивать похороны будут власти, — сказал в эфире РБК глава региона Аман Тулеев. Тулеев сообщил, что на пожаре погибла его дальняя родственница. В то же время в областной администрации Новой газете подтвердили, что губернатор не приезжал на место трагедии. Как сказали в пресс-службе – чтобы губернаторский кортеж не мешал работе спасателей.