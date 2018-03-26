Ирландия вышлет российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией
Об этом сообщила лондонская The Times. Ранее ирландские власти проверяли информацию о том, что на территории страны действуют сотрудники российских спецслужб. Результаты этой проверки должны быть сегодня переданы премьер-министру, министрам иностранных дел и юстиции. Чехия объявила о том, что в связи с делом Скрипаля вышлет из страны не дипломатов, а «российских незадекларированных разведчиков». По некоторым данным, в Чехии их больше всего среди европейских стран. Сегодня же послов России вызвали в МИДы Латвии. Литвы. Эстонии и Польши.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
chubuk 26 марта 2018 | 15:40
Эдак Рен-Тв всех не вместит - надо еще один ТВ-канал.
varangian2011 26 марта 2018 | 15:48
chubuk: На СПАС пущай идут, грехи замаливать.
detul 26 марта 2018 | 15:41
Интересно, куда Ирландия и Чехия отправят "незадекларированных разведчиков" высланных в ответ ?? У России с этим нет проблем. Кругом враги. А вот где смогут приложить свои умения, скажем, чешские разведчики?
nitsahon 26 марта 2018 | 15:41
и что выявила проверка ирл.властей? сотрудников рос.спецслужб не обнаружено?! детский сад какой-то ... прекрасно они знают, кто в посольстве,торгпредстве, представительствах СМИ имеет отношение к разведке... ну и зачем этот цирк устраивать?
abuvgrobu 26 марта 2018 | 15:44
Политические последствия для Москвы равны нулю. Даже если в Москве останется по два-три дипломата из европейского гадюшника.