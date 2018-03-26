Ирландия вышлет российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией

Об этом сообщила лондонская The Times. Ранее ирландские власти проверяли информацию о том, что на территории страны действуют сотрудники российских спецслужб. Результаты этой проверки должны быть сегодня переданы премьер-министру, министрам иностранных дел и юстиции. Чехия объявила о том, что в связи с делом Скрипаля вышлет из страны не дипломатов, а «российских незадекларированных разведчиков». По некоторым данным, в Чехии их больше всего среди европейских стран. Сегодня же послов России вызвали в МИДы Латвии. Литвы. Эстонии и Польши.