Великобритания выдала ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения
Об этом сообщил британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Министр отказался комментировать дальнейшие шаги Лондона в отношении России – он подчеркнул, что это прерогатива Терезы Мей.
Комментарии25
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glotov 26 марта 2018 | 15:34
Метод большевиков - экспроприация.
taglit 26 марта 2018 | 15:37
glotov: российский вор-олигарх должен сидеть в тюрьме! - чем Великобритания и заниматся.
danko1 26 марта 2018 | 15:43
taglit: Начинается самое страшное для путинского ворья: отнимут награбленное, да еще и запретят жить в цивилизованных странах.
А ведь они грабят в России, но жизнь свою связывают только с цивилизованными странами.
Да и жизнь в России при нынешнем положениии дел им скоро станет кошмаром.
Обнищавшее население вспомнит о топорах и вилах.
george1 26 марта 2018 | 15:46
Давно пора.
el_borz 26 марта 2018 | 15:48
danko1: Какая огромная страна, от моря до окияна, но не живется им здесь.Почему? Вот же загадка?
gonduras_on_kolima 26 марта 2018 | 15:39
glotov: Удило ватное, не надо свой родной геморрой на чужие здоровые задницы вешать.
У британцев есть закон о борьбе с отмыванием незаконно приобретённых и средств.
Так что берите пример с символа Роисси - сосите лапу.
Кстати, а что ты защищаешь воров, которые тащат сотнями ярдов баксов?
Ты-то явно не в доле, тролль подзаборный.
el_borz 26 марта 2018 | 15:44
Портянки, фас! на защиту недвижимости в Англии.
Терема ваших бояр отбирают по беспределу.
galina6837 26 марта 2018 | 15:44
glotov:
Важнее вторая часть - экспроприаторов
Кстати, это законно по британским правилам.
У них за отмывание не только конфискация, но ещё и статья с посадками полагается.
fig_wam 26 марта 2018 | 15:46
glotov: Вот поэтому у кремлинов и истерика.
Взяли их зав самое больное, зав карман.
И это не эксчпроприавция, это в соответствии с Конвенцией ООН статья 20, задается вопрос: ребятки, откуда у вас деньги взялись на эту собственность, расскажите о доходах и рас ходах.
И как вторые первым соответствуют.
И все.
А пока не расскажете мы вашу собственность арестуем. Для сохранности.
hunterhead 26 марта 2018 | 15:49
glotov: "Метод большевиков - экспроприация."
За что боролись, на то и напоролись. Вы чем-то недовольны, glotov?
ermakda 26 марта 2018 | 15:36
Давно пора всяким там Чичваркиным хвосты поприжать.
alexander25101977 26 марта 2018 | 15:43
ermakda: Да нет. Чичваркин - бизнесмен, за счет которого ты с гаджетами играешься. А вот у друганов нацлидера там счета - это да.
varangian2011 26 марта 2018 | 15:46
ermakda: У Чичваркина кремлевские давно всё отжали в пользу своих олигархов, и не только у Чичваркина, но и у Дурова, Магницкого и многих других бизнесменов.
traviliberalovgazamiudushlivami 26 марта 2018 | 15:38
Ходор уже с ипался.
ha12raz 26 марта 2018 | 15:40
Лаврову дочку прижали.....то то машка сегодня бесится.
alexander25101977 26 марта 2018 | 15:41
Давайте, Абрамовича обратно на Чукотку, у чукчей жизнь налаживать. А нашему нацлидерц вы не страшны. Наш король голый. У него только один прицеп, да и тот не на ходу. А свой запорожец он давным-давно в музей сдал, денег не было.
jetsam 26 марта 2018 | 15:41
вася пупкин просто в шоке.
хотя.... у него же нет активов в UK. у васи и в россии активов нет.
ну, а всяким пехтингам - нехай конфискуют. экологии полегчает.
bozk 26 марта 2018 | 15:41
Упс.
kara 26 марта 2018 | 15:42
на Брексит наскребут?
ulagai 26 марта 2018 | 15:42
Шувалкины корги назвали это грязной политической игрой.
krs_sk 26 марта 2018 | 15:43
"Об этом сообщил британский министр обороны"
- ну что, клептократы, помогли вам ваши ракеты?
rom8883 26 марта 2018 | 15:45
Непосильным трудом... На рудниках... По 10 часов в шахте... Грабя-а-а-ат!!!
platonnekafrin 26 марта 2018 | 15:47
"Бег капиталов" (не Булгаков): "На одной из улиц Лондона пьяный и безденежный Абрамович хочет сделать ставку в кредит в тараканьих бегах. Артур Артурович по кличке Тараканий царь отказывает ему. В итоге изворотливый Абрамович все же ставит на главного фаворита, таракана Владимира. В разгар состязания выясняется, что Артур опоил Владимира".
abuvgrobu 26 марта 2018 | 15:50
А! Так вон оно в чем дело, Петрович! Тугрики отобрать просто надо было.. Аглицкие замашки неискоренимы : Пошла приватизация "непосильно нажитого"
realtor_igor 26 марта 2018 | 15:50
Ну, давайте же уже скорее... Пиво нагревается )))