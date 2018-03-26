СК: Сотрудник ЧОПа ТЦ в Кемерово отключил систему оповещения после того, как получил сигнал о пожаре
Об этом сообщил следственный комитет. В ведомстве добавили, что решается вопрос о задержании этого охранника. Где он сейчас находится, в СК не уточнили. Пока по делу задержаны и допрошены директор компании-собственника, арендатор помещения, где предположительно начался пожар, а также сотрудник и руководитель организации, отвечавшей за работу пожарной сигнализации.
На данный момент известно о 64 погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Спасатели извлекли из-под завалов 58 тел. 17 опознаны. Кемеровской области объявлен трехдневный траур.
Пожар в Кемерово стал трагедий для всей страны, — сказал премьер Дмитрий Медведев.
Комментарии13
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rqoswen 26 марта 2018 | 15:34
а хуйло то где?? по традиции спрятался на пару недель? мультики с ракетами рисует?
kottigr1 26 марта 2018 | 15:36
rqoswen: Только, что смотрел видео с рассказами тех кто находился во время пожара в ТЦ и там утверждают, что причиной пожара был ВЗРЫВ....
Поэтому так много погибших ?
Это что так скрывает путинская власть ?.. Теракт..?
gordy 26 марта 2018 | 15:44
"Сотрудник ЧОПа ТЦ в Кемерово отключил систему оповещения после того, как получил сигнал о пожаре"
Сам дурак, или кто-то ему велел ему это сделать по службе?
evgolius7 26 марта 2018 | 15:44
Ну вот....теперь нашли как всегда стрелочника...
Не удивлюсь, что скоро скажут что его заслали из Украины....
vbgolub 26 марта 2018 | 15:48
evgolius7: Ага, стрелочник быстро нашелся! На это у нас мастера.
chubuk 26 марта 2018 | 15:52
rqoswen: Действительно, если какие ракеты запустить, или там со спортсменами сфоткаться, так он тут как тут, а здесь пропал.
post_v 26 марта 2018 | 15:38
в одной из веток комментариев было сказано, что когда компания предложила руководству ТЦ договор на обслуживание противопожарной системы, то выяснилось, что ПРОТИВОПОЖАРКИ в этом ТЦ не было
lacosta1969 26 марта 2018 | 15:48
post_v: Безграмотные либерпидоры раздувают кадило. Представьте себе огромное помещение торгового центра... Если пожар начался в помещении большой площади дымовые извещатели дай бог сработают тогда когда их достигнет дым, то есть спустя минут 20 с начала пожара. Пожар мог распространяться по горючим материалам и при этом никакая автоматика н7е сработает. Другое дело , что в панике никто не воспользовался ручными извещателями, или из-за незнания или из-за паники. Как мог охранник мог отключить систему оповещения для меня тоже загадка. Ведь оповещение срабатывает автоматически после получения сигнала о пожаре. Вполне возможно сигнала о пожаре просто не было... Я считаю надо с наших ИП и малых предпринимателей драть три шкуры за нарушения правил, а не устраивать им бесконечные каникулы без надзора. Есть информация, что для этого комплекса были надзорные каникулы. Вот и итог.
krs_sk 26 марта 2018 | 15:39
"Пожар в Кемерово стал трагедий для всей страны, — сказал премьер Дмитрий Медведев."
- как трагедия или негатив, так отдувается Айфончик...
А вошьдь где, который все время о России думает, почему еще не выразил сочувствие, почему не объявил траур по всей стране?
vata_putya 26 марта 2018 | 15:41
а новый -старый ботокс язык как обычно в одно место спрятал.
11.09.2001 в числе первых слова скорби гооврил, а для сових "чтобы не ассоциировали с трагедией".
козлина бессменная
norgemann 26 марта 2018 | 15:45
Просто кремлядь хочет найти какого то стрелочника дядю Васю на которого можно свалить пожар и гору трупов. А я подозреваю что на самом деле кто то из местных воротил поджег торговый центр чтобы на его месте построить что то свое. Центр то почти в центре города стоит, где земля на весь золота.
krs_sk 26 марта 2018 | 15:48
А стрелочник что сделал?
Начинайте с реальных виновников, например, в мэрии
abuvgrobu 26 марта 2018 | 15:52
Бабло начинает свою работу. В конце будут виновны погибшие люди. Виновата сама система нашего чиновьечего аппарата . Создав систему вы давливания денег из предпринимателей ничего больше не делая. Сейчас крайнего найдут , шороха наведут и опять начнут косить бабло когда пройдёт волна.