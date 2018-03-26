СК: Сотрудник ЧОПа ТЦ в Кемерово отключил систему оповещения после того, как получил сигнал о пожаре

Об этом сообщил следственный комитет. В ведомстве добавили, что решается вопрос о задержании этого охранника. Где он сейчас находится, в СК не уточнили. Пока по делу задержаны и допрошены директор компании-собственника, арендатор помещения, где предположительно начался пожар, а также сотрудник и руководитель организации, отвечавшей за работу пожарной сигнализации.

На данный момент известно о 64 погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Спасатели извлекли из-под завалов 58 тел. 17 опознаны. Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

Пожар в Кемерово стал трагедий для всей страны, — сказал премьер Дмитрий Медведев.