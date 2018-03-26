Amnesty International требует от Киева признать факт существования «тайных тюрем» СБУ и провести расследование

Международная правозащитная организация Amnesty International требует от украинских властей провести расследование по факту содержания людей в незаконных местах лишения свободы – так называемых «тайных тюрьмах» СБУ. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал заместитель директора по исследованиям регионального офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

«Тема вновь приобрела актуальность в связи с тем, что голландское телевидение заинтересовалось, опубликовало свой репортаж. И мы считаем необходимым продолжать всячески настаивать, в том числе со стороны международных партнеров Украины, на том, чтобы расследование было проведено», — сказал он.

Кривошеев напомнил, что доклад, подготовленный Amnesty International совместно с Human Rights Watch, был опубликован летом 2016 года, однако до сих пор, по его словам, официальный Киев продолжает настаивать на том, что такой практики в Украине нет.

«К сожалению, с момента публикации доклада летом 2016 года мы не увидели прогресса в тех фактах, которые мы вскрыли совместно с коллегами из Human Rights Watch. В нашем докладе не вызывает сомнение, что СБУ действительно подвергало людей тайным исчезновениям, помещало их незаконно, негласно, тайно под стражу и содержало там длительное время, кого-то – более года», — отметил он.

Как рассказал Кривошеев, Amnesty International известно о 18 пострадавших. Пятеро из них согласились публично рассказать о своем опыте заключения в так называемой «тайной тюрьме». Первым из них стал Константин Бескоровайный, он провел в плену 15 месяцев. По словам правозащитника, после вмешательства Amnesty International Бескорованый был признан пострадавшим, однако затем его перевели в статус свидетеля, а позже закрыли дело. Сейчас Бескоровайный добивается, чтобы его вновь признали пострадавшим.