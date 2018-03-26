Всемирное анти-допинговое агентство может изменить название и увеличить бюджет
WADA давно уже настаивает на более значительной роли в современном спорте. По некоторым данным агентство готово конкурировать даже с МОК в борьбе за влияние, однако пока понятие антидопинг несет в себе негативную коннотацию. В этом призналась директор по коммуникациям Кэтрин Маклин, которую цитирует портал «Inside the games» . На данный момент непонятно захочет ли большой бренд сотрудничать со структурой, которая занимается борьбой с допингом – сказала она. Взаимодействие с таким брендом по мнению Маклин необходимо не только для увеличения финансирования, но и с точки зрения общения со спортсменами. Именно поэтому возможен ребрендинг структуры, которая на данный момент обладает неоднозначной репутацией. Тем не менее, в прошлом году бюджет WADA увеличился на 8 процентов и достиг 32 миллионов долларов. В WADA полагают, что к 2021 году эта цифра вырастет еще на 10 миллионов.
Комментарии2
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kara 26 марта 2018 | 15:14
маски сброшены,ВАДА хочет как и америка стать мировым жандармом, только в спорте и решать, кто будет допущен до соревнований а кто нет, и наличие допинга это не повод не участвовать.
detul 26 марта 2018 | 15:43
Бюджет ВАДА необходимо кардинально увеличивать, ведь им предстоит столько выплат по будущим судебным решениям.