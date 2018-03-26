Около 90 человек пострадали входе столкновений между сторонниками экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и полицейскими

Вчера Пучдемон был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанскими властями.

Десятки тысяч человек вышли на акции протеста. Они скандировали «Свободу политзаключенным» и «Позор Европе». Митинги прошли во многих городах Каталонии.