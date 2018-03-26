Около 90 человек пострадали входе столкновений между сторонниками экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и полицейскими
Вчера Пучдемон был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанскими властями.
Десятки тысяч человек вышли на акции протеста. Они скандировали «Свободу политзаключенным» и «Позор Европе». Митинги прошли во многих городах Каталонии.
Комментарии2
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danko_klisma 26 марта 2018 | 15:14
Меркель первая прогнулась. «Позор Европе».
abuvgrobu 26 марта 2018 | 15:25
Вот так нужно нашу сраную "оппозицию" на их шествиях "приглаживать", а то что ни сборище их, так разведут вой на всю вселенную: задерживали их, полиция над ними зверства учиняла..