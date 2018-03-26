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15:05, 26 марта 2018

В  Азовском море задержано судно-нарушитель под российским флагом

Об этом сообщила погранслужба Украины. На борту экипаж из  10 человек, у  всех российские паспорта. В ходе осмотра обнаружен трал для ловли рыбы и  5 тонн морепродуктов. Судно с командой конвоировали в порт Бердянска для разбирательства.

Комментарии

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nokola 26 марта 2018 | 15:09

Поделом. Законы надо соблюдать.

danko_klisma 26 марта 2018 | 15:12

nokola: сейчас бандеровские мрази их растерзают. Ты пойдёшь растерзывать, калапрась? По делом!

testmeter 26 марта 2018 | 15:15

danko_klisma: Будем из распинать. В трусиках. Или нет, ещё хуже - заставим украинский выучить и от алкоголизма вылечим

danko_klisma 26 марта 2018 | 15:18

testmeter: ты главное надень кружевные трусики и айда безвиз друга обучать на туалетах с щёточкой. Рыднаукраина!

able_seamans 26 марта 2018 | 15:24

danko_klisma: Не зря есть выражение «репу почесать». 100% подходит для таких мозговых ампутантов как ты...

krek63 26 марта 2018 | 15:30

nokola: Теперь ждите ответки от России.

kara 26 марта 2018 | 15:09

а причем Украина? а разве Азовское море не перешло автоматически под Россию?

holic 26 марта 2018 | 15:13

kara: Это с какого бодуна-то?
Судно задержано за флаг с регистрацией в Керчи. Керченская регистрация может быть только под украинским флагом и никак иначе. Кроме того само судно скомуниждено у Украины во время аннексии...

abuvgrobu 26 марта 2018 | 15:17

Когда террористы захватили израильский авиалайнер и посадили его в Уганде - там высадились израильские коммандос, перемолотили всю охрану и угнали самолет назад в Израиль. Не знаю, чего мне это вспомнилось..

nokola 26 марта 2018 | 15:19

abuvgrobu: Наверное к тому, что Крым был захвачен людьми с закрытыми лицами, которые очень смахивали на террористов.

danko_klisma 26 марта 2018 | 15:20

nokola: смахивай кокломорда в другую сторону. Наверное.

(комментарий скрыт)

grigol331 26 марта 2018 | 15:49

abuvgrobu: Не знаю, чего мне это вспомнилось
______
Это "Пионерская зорька" в твоей жопе просвистела. Видать, в "Зарницу" не наигрался, вот и мастурбируешь.

jblack2 26 марта 2018 | 15:31

Граница проходит в 12 милях от берега. Судно задержано в 15 милях.
Так, что получается, украинские пограничники превратились в обычных морских разбойников - флибустьеров?..

testmeter 26 марта 2018 | 15:35

jblack2: Какие "мили"? Что за пиндосовские такие единицы измерения?! Скрепные россияне должны все в вёрстах и в аршинах считать.

kom01 26 марта 2018 | 15:39

testmeter: Надо же, нацисты и бандеровцы, учить нас будут в чем считать.:)))

grigol331 26 марта 2018 | 15:51

kom01:
Не нервничайте. Не нравится - считайте в локтях и саженях.

lvovjanin 26 марта 2018 | 15:35

По международному праву можно у всего побережья Крыма арестовывать. Сил наберутся - и будут.

mikr 26 марта 2018 | 15:36

Не думаю, что Украина сможет извлечь выгоду из этого инцидента. Если Россия обвинит Украину в пиратстве, то ущерб от закрытия Керченского пролива для украинских судов намного превысит стоимость отжатого таким способом российского имущества. Тот же самый Бердянск подымет восстание и заставит своих пограничников отпустить россиян с извинениями и компенсацией вреда.

detul 26 марта 2018 | 15:37

Вот Украина и опустилась до пиратства. ... ((( Но, помнится бравый американский ВМФ показал, как надо бороться с пиратами.

ulagai 26 марта 2018 | 15:47

Они заблудились,как обычно.

kantrikantri 26 марта 2018 | 15:49

Бандеровцы,придумывают всю дребедень,лишь бы нагадить себе в штаны,но назло маскалям...

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