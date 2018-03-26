В Азовском море задержано судно-нарушитель под российским флагом
Об этом сообщила погранслужба Украины. На борту экипаж из 10 человек, у всех российские паспорта. В ходе осмотра обнаружен трал для ловли рыбы и 5 тонн морепродуктов. Судно с командой конвоировали в порт Бердянска для разбирательства.
Комментарии21
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nokola 26 марта 2018 | 15:09
Поделом. Законы надо соблюдать.
danko_klisma 26 марта 2018 | 15:12
nokola: сейчас бандеровские мрази их растерзают. Ты пойдёшь растерзывать, калапрась? По делом!
testmeter 26 марта 2018 | 15:15
danko_klisma: Будем из распинать. В трусиках. Или нет, ещё хуже - заставим украинский выучить и от алкоголизма вылечим
danko_klisma 26 марта 2018 | 15:18
testmeter: ты главное надень кружевные трусики и айда безвиз друга обучать на туалетах с щёточкой. Рыднаукраина!
able_seamans 26 марта 2018 | 15:24
danko_klisma: Не зря есть выражение «репу почесать». 100% подходит для таких мозговых ампутантов как ты...
krek63 26 марта 2018 | 15:30
nokola: Теперь ждите ответки от России.
kara 26 марта 2018 | 15:09
а причем Украина? а разве Азовское море не перешло автоматически под Россию?
holic 26 марта 2018 | 15:13
kara: Это с какого бодуна-то?
Судно задержано за флаг с регистрацией в Керчи. Керченская регистрация может быть только под украинским флагом и никак иначе. Кроме того само судно скомуниждено у Украины во время аннексии...
abuvgrobu 26 марта 2018 | 15:17
Когда террористы захватили израильский авиалайнер и посадили его в Уганде - там высадились израильские коммандос, перемолотили всю охрану и угнали самолет назад в Израиль. Не знаю, чего мне это вспомнилось..
nokola 26 марта 2018 | 15:19
abuvgrobu: Наверное к тому, что Крым был захвачен людьми с закрытыми лицами, которые очень смахивали на террористов.
danko_klisma 26 марта 2018 | 15:20
nokola: смахивай кокломорда в другую сторону. Наверное.
grigol331 26 марта 2018 | 15:49
abuvgrobu: Не знаю, чего мне это вспомнилось
______
Это "Пионерская зорька" в твоей жопе просвистела. Видать, в "Зарницу" не наигрался, вот и мастурбируешь.
jblack2 26 марта 2018 | 15:31
Граница проходит в 12 милях от берега. Судно задержано в 15 милях.
Так, что получается, украинские пограничники превратились в обычных морских разбойников - флибустьеров?..
testmeter 26 марта 2018 | 15:35
jblack2: Какие "мили"? Что за пиндосовские такие единицы измерения?! Скрепные россияне должны все в вёрстах и в аршинах считать.
kom01 26 марта 2018 | 15:39
testmeter: Надо же, нацисты и бандеровцы, учить нас будут в чем считать.:)))
grigol331 26 марта 2018 | 15:51
kom01:
Не нервничайте. Не нравится - считайте в локтях и саженях.
lvovjanin 26 марта 2018 | 15:35
По международному праву можно у всего побережья Крыма арестовывать. Сил наберутся - и будут.
mikr 26 марта 2018 | 15:36
Не думаю, что Украина сможет извлечь выгоду из этого инцидента. Если Россия обвинит Украину в пиратстве, то ущерб от закрытия Керченского пролива для украинских судов намного превысит стоимость отжатого таким способом российского имущества. Тот же самый Бердянск подымет восстание и заставит своих пограничников отпустить россиян с извинениями и компенсацией вреда.
detul 26 марта 2018 | 15:37
Вот Украина и опустилась до пиратства. ... ((( Но, помнится бравый американский ВМФ показал, как надо бороться с пиратами.
ulagai 26 марта 2018 | 15:47
Они заблудились,как обычно.
kantrikantri 26 марта 2018 | 15:49
Бандеровцы,придумывают всю дребедень,лишь бы нагадить себе в штаны,но назло маскалям...