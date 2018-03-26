В  Азовском море задержано судно-нарушитель под российским флагом

Об этом сообщила погранслужба Украины. На борту экипаж из 10 человек, у всех российские паспорта. В ходе осмотра обнаружен трал для ловли рыбы и 5 тонн морепродуктов. Судно с командой конвоировали в порт Бердянска для разбирательства.