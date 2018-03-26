Москвичи и жители Подмосковья собираются провести акцию, посвященную проблеме мусорных свалок и экологии в целом.
Об этом «Эху Москвы» рассказал один из организаторов политик Сергей Удальцов. Он добавил, что акция будет носить общегражданский характер и её проведение уже поддержали большое количество организаций и инициативных групп из Москвы и Подмосковья.
Комментарии5
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alo0000 26 марта 2018 | 15:20
Конечно, из дерьма запросто может получиться что-то полезное (помните ПУКС у Войновича), но в данном случае митинговать вдали от свалок... Без непосредственного контакта с дерьмом ничего не получится. "Власть отправила протест на свалку".
zor 26 марта 2018 | 15:28
Вы полагаете,что нужно митинговать у Кремля ?Так сказать,в непосресдственной близости от дерьма?
alo0000:
alo0000:
evgolius7 26 марта 2018 | 15:30
Упс...москвичей только свалки заботят?
Других проблем уже нет?
ivfn 26 марта 2018 | 15:38
evgolius7:
//Других проблем уже нет?//
Например какие? С домогательствами покончили ,теперь свалки.
Кстати вчера Лелик приезжал в Вооколамск. Не выходя из машины подумал ,понюхал 10 минут и уехал.Не стал рисковать. Его предупредили,если приедет будет бит. тем более поляна занята Собчак
abbc 26 марта 2018 | 15:50
Не хочет интеллигенция столичная свою вонючую грязь у себя хоронить.
Интересно, а чего Удальцов с москвичами и подмосковными хочет добиться?
Чтобы их мусор утилизировали не под Москвой, а под Колымой или Магаданом? А нужен Подколымщикам и Подмагаданцам нахаляву Подмосковный мусор?