Замглавы следственного комитета Михаил Максименко не признал свою вину в получении взяток

По версии прокуратуры, он пообещал переквалифицировать обвинение участникам перестрелки у ресторана Elements за денежное вознаграждение. «Моя должность не предусматривала процессуальных полномочий, в том числе по возбуждению дел и изменению квалификации обвинений. (...) Я не использовал свои полномочия и не мог принимать процессуальные решения, которые мне вменяет как якобы совершенные за взятки. Доводы обвинения о том, что я в силу авторитета занимаемой должности совершил указанные действия, надуманы», — заявил М.Максименко на допросе в Мосгорсуде в понедельник. Полковнику инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — 500 тыс. долларов от предпринимателя Олега Шейхаметова и 50 тыс. долларов от бизнесмена Бадри Шенгелии. Согласно обвинительному заключению, М.Максименко получил от О.Шейхаметова денежные средства за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Родчельской улице в Москве в декабре 2015 года. Второй эпизод дела М.Максименко связан с якобы полученными им от петербургского бизнесмена Б.Шенгелии 50 тыс. долларами за организацию служебной проверки и возбуждение дела против сотрудников полиции, которые проводили оперативные мероприятия в отношении предпринимателя и незаконно изъяли у него часы. По первому эпизоду М.Максименко на допросе в суде, в частности, пояснил, что с «Шейхаметовым не знаком вовсе» и «никаких денег от него, в том числе через посредников, не получал». Вместе с тем, рассказал полковник, весной 2016 года на тот момент замначальника УСБ СКР Александр Ламонов сообщил ему, что «к нему обратились некие его знакомые по вопросу смягчения ответственности Кочуйкова и (Эдуарда) Романова». «Какие это были люди — он не уточнил. (...) Ни о каких коррупционных предложениях с указанием денежных средств речи не шло», — пояснил М.Максименко. При последующих разговорах с А.Ламоновым, показал полковник, тот сообщил ему, что «уже получил денежные средства, и они лежат у него в сейфе». «Я сразу не отреагировал на это и не доложил руководству, поскольку мне надо было обдумать ситуацию, и это могла быть дезинформация с целью проверки и провокации», — уточнил М.Максименко, отметив, что, «если бы информация не подтвердилась», он был бы «опорочен среди сотрудников (СКР — ИФ)». Далее, по словам М.Максименко, события развивались следующим образом: он дал совет А.Ламонову вернуть деньги лицам, от которых он их взял, что тот в итоге, как он сам сообщил полковнику, и сделал. «Я не стал об этом докладывать официально, потому что не был уверен, что это не было провокацией», — заключил подсудимый. Он добавил, что А.Ламонов, никакие «коробки с деньгами» к нему домой не привозил, как считает обвинение и рассказывал в суде сам замначальника УСБ СКР. По эпизоду с Б.Шенгелией М.Максименко показал, что предприниматель обращался к нему и сообщал о незаконно изъятых у него сотрудниками правоохранительных органов часах. «Я мог ему посоветовать обратиться в правоохранительные органы с официальным заявлением», — подчеркнул полковник. Ранее в Мосгорсуде был допрошен сам Б.Шенгелия. Из оглашенных в суде его показаний, которые он давал на предварительном следствии, следует, что М.Максименко сообщал ему о необходимости организации уголовного преследования сотрудника МВД Романа Полозаева — «доверенного лица (начальника ГСУ СК по Санкт-Петербургу Александра) Клауса», деятельностью которого был недоволен глава УСБ СКР. В свою очередь, М.Максименко в понедельник заявил в суде, что «никаких конфликтов с Клаусом» у него не было и «желания сменить его в должности» он не имел. «Никаких денежных средств от Шенгелии в сумме 50 тыс. долларов я не получал», — заключил полковник. Процесс по делу Максименко продолжился в закрытом режиме.