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15:02, 26 марта 2018

Замглавы следственного комитета Михаил Максименко не признал свою вину в получении взяток

По версии прокуратуры, он пообещал переквалифицировать обвинение участникам перестрелки у ресторана Elements за денежное вознаграждение. «Моя должность не предусматривала процессуальных полномочий, в  том числе по возбуждению дел и изменению квалификации обвинений. (...) Я не использовал свои полномочия и не мог принимать процессуальные решения, которые мне вменяет как якобы  совершенные за  взятки. Доводы обвинения о том, что я в силу авторитета занимаемой должности совершил указанные действия, надуманы», — заявил М.Максименко на  допросе в  Мосгорсуде в  понедельник. Полковнику инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — 500 тыс. долларов от предпринимателя Олега Шейхаметова и 50 тыс. долларов от  бизнесмена Бадри Шенгелии. Согласно обвинительному заключению, М.Максименко получил от О.Шейхаметова денежные средства за  содействие освобождению из  СИЗО и  смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой)  — Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у  ресторана Elements на  Родчельской улице в  Москве в декабре 2015 года. Второй эпизод дела М.Максименко связан с якобы полученными им от петербургского бизнесмена Б.Шенгелии 50 тыс. долларами за  организацию служебной проверки и  возбуждение дела против сотрудников полиции, которые проводили оперативные мероприятия в  отношении предпринимателя и  незаконно изъяли у  него часы. По  первому эпизоду М.Максименко на  допросе в  суде, в  частности, пояснил, что с «Шейхаметовым не знаком вовсе» и  «никаких денег от  него, в том числе через посредников, не  получал». Вместе с  тем, рассказал полковник, весной 2016 года на тот момент замначальника УСБ СКР Александр Ламонов сообщил ему, что «к нему обратились некие его знакомые по  вопросу смягчения ответственности Кочуйкова и (Эдуарда) Романова». «Какие это были люди — он не уточнил. (...) Ни о каких коррупционных предложениях с указанием денежных средств речи не  шло»,  — пояснил М.Максименко. При последующих разговорах с  А.Ламоновым, показал полковник, тот сообщил ему, что «уже получил денежные средства, и  они лежат у  него в  сейфе». «Я сразу не  отреагировал на  это и не доложил руководству, поскольку мне надо было обдумать ситуацию, и  это могла быть дезинформация с целью проверки и  провокации»,  — уточнил М.Максименко, отметив, что, «если бы информация не  подтвердилась», он  был бы  «опорочен среди сотрудников (СКР  — ИФ)». Далее, по  словам М.Максименко, события развивались следующим образом: он дал совет А.Ламонову вернуть деньги лицам, от которых он их взял, что тот в итоге, как он сам сообщил полковнику, и сделал. «Я не  стал об  этом докладывать официально, потому что не был уверен, что это не было провокацией», — заключил подсудимый. Он добавил, что А.Ламонов, никакие «коробки с  деньгами» к  нему домой не привозил, как считает обвинение и рассказывал в суде сам замначальника УСБ СКР. По эпизоду с  Б.Шенгелией М.Максименко показал, что предприниматель обращался к нему и  сообщал о  незаконно изъятых у  него сотрудниками правоохранительных органов часах. «Я мог ему посоветовать обратиться в правоохранительные органы с  официальным заявлением»,  — подчеркнул полковник. Ранее в  Мосгорсуде был допрошен сам Б.Шенгелия. Из  оглашенных в  суде его показаний, которые он давал на предварительном следствии, следует, что М.Максименко сообщал ему о  необходимости организации уголовного преследования сотрудника МВД Романа Полозаева  — «доверенного лица (начальника ГСУ СК  по  Санкт-Петербургу Александра) Клауса», деятельностью которого был недоволен глава УСБ СКР. В свою очередь, М.Максименко в  понедельник заявил в  суде, что «никаких конфликтов с  Клаусом» у  него не  было и  «желания сменить его в должности» он не имел. «Никаких денежных средств от Шенгелии в сумме 50 тыс. долларов я  не получал», — заключил полковник. Процесс по делу Максименко продолжился в закрытом режиме.

Комментарии

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evgolius7 26 марта 2018 | 15:33

Верю!!!
Так слёзно рассказывает какой он честный....прямо душу раздирает.
Освободите товарища!!!!
Он только пол виолончели поимел!!!
Если бы целую...тогда....а так...мелочь какая...
Даже ручку от футляра не заработал

from_russia_with_boyaryshnik 26 марта 2018 | 15:33

В Мордоре всё давно смешалось , трудно понять : где бандит , а где слуга закона ( не воровского) . Расеюшка - шабаш оборотней. Поэтому Максименко скорее прав, для этой системы он не виновен, он такой же как все.

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