СК: Пожарные выходы в сгоревшем торговом центре в Кемерово были заблокированы
Об этом заявили в Следственном комитете. Там рассказали и о других нарушениях. Из-под завалов спасатели извлекли тела 58-ми погибших, ещё 6 ищут, сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Личности 17-ти погибших установлены, заявляют в ведомстве. При вводе торгового центра в эксплуатацию и в ходе его работы были допущены серьёзные нарушения. Кроме того при пожаре была отключена сигнализация, а выходы из здания оказались заблокированы, сообщила представитель СК Светлана Петренко. Она подтвердила, что уже задержаны четверо, в том числе технический директор компании-владельца здания, арендатор помещения, где предположительно произошло возгорание, и начальник организации, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации. Ведомство также решает вопрос о задержании охранника, который отключил систему оповещения после того как получил сигнал о пожаре, сообщила представитель СК Светлана Петренко. Спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгово-развлекательного центра, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов. А начальник ведомства Владимир Пучков опроверг информацию о том, что при пожаре погибли сотни человек, передаёт
«Интерфакс». Состояние пострадавших не ухудшилось, уверяет глава Минздрава Вероника Скворцова. По данным ведомства в больницы доставлены 12 человек, 10 из них отравились продуктами горения. За медпомощью обратились более полусотни человек. Премьер Медведев сообщил, что семьи погибших получат от федерального правительства по одному миллиону рублей.
Комментарии24
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captain_ 26 марта 2018 | 15:04
Весь бизнес тонет в проверках, а люди из окон прыгают, спасаясь от пожара в ТЦ.
Вся РФия – кемеровский торговый центр, а русские в ней контактный зоопарк...
romashka__ 26 марта 2018 | 15:10
Власть должна уйти в отставку. В стране надо объявить ТРАУР.
kottigr1 26 марта 2018 | 15:29
romashka__: Только, что смотрел видео с рассказами тех кто находился во время пожара в ТЦ и там утверждают, что причиной пожара был ВЗРЫВ....
Теракт..?
scorpio_ 26 марта 2018 | 15:43
kottigr1: Посмотрел видео с игровой комнатой в момент начала пожара. Похоже, был взрыв (
scorpio_ 26 марта 2018 | 15:46
scorpio_: 1мин 32сек
https://vk.com/video-119333353_456239628
gordy 26 марта 2018 | 15:51
Будто кто-то своими руками совместил в ТЦ крематорий и газовую камеру?
aleksandr39 26 марта 2018 | 15:32
romashka__: Шел пожар ,а " великий вождь " пришел в программу к Вовану Соловьеву и смеясь рассказывал какой он крутой ,как будет хорошо жить после 2050 года .
taglit 26 марта 2018 | 15:34
aleksandr39: из пучкова сделали козла отпущения...
посмотрите кадры начала пожара с камеры наблюдения - за 10-15 секунд выключается свет и все заполняет черный дым, - какая там могла быть эвакуация?!
chichanik 26 марта 2018 | 15:50
taglit: Пучковое ведомство ответственно за то, что выходы заблокированы ... и лично Пучков ...
ПЕРСОНАЛЬНО
zx48k 26 марта 2018 | 15:07
"Спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгово-развлекательного центра" - в ютубе есть трансляция с раций пожарников, они все еще разбирают завалы.
abuvgrobu 26 марта 2018 | 15:07
Всех причастных: владельцев, совладельцев, местный ЧОП, и впервую очередь проверяющих руководителей с госнадзора посадить, в зависимости от их халатности срок, с полной конфискацией имущества в пользу пострадавших. Может тогда доходить станет, что нужно выполнять исвои обязанности, а не отписки писать.
agamasat 26 марта 2018 | 15:13
abuvgrobu: закручиванием гаек ничего не изменить - люди превратятся в безмозглый скот, исполняющий инструкции. А надо делать так, чтобы люди соображали самостоятельно. Одного путена не хватит на то, чтобы решить все проблемы. Само то, что заблокировали все пожарные выходы - это как раз и есть следствие авторитарной власти.
vlabumur 26 марта 2018 | 15:07
А чей это торговый центр,кто хозяин? Как то не слышно.
kottigr1 26 марта 2018 | 15:13
vlabumur: С 2016 года владельцем и генеральным директором ООО ТРЦ "Зимняя вишня – Кемерово" является 44-летняя бизнесвумен Надежда Судденок, экс-депутат Топкинского райсовета (посёлок городского типа Топки в составе Кемеровской агломерации) от партии "Единая Россия".
"По данным базы СПАРК инспекция по пожарному надзору не выявила нарушений в ТЦ «Зимняя Вишня» в 2016 году.
Пользователи социальных сетей обнаружили документы плановой выездной проверки пожарной безопасности ТЦ «Зимняя Вишня» по адресу Кемеровская область, город Кемерово, пр. Ленина 35, которая проводилась государственным инспектором Москалевой Дарьей Дмитриевной в 2016 году. Акт был составлен 6 июля 2016 года, и в ходе инспекции нарушений выявлено не было."
skolzki 26 марта 2018 | 15:30
kottigr1: captain_: Иди закрывайть тайные тюрьмы сбу каклятина , там амнисти интернейшл вас недоэвропейцев иметь начинает
skolzki 26 марта 2018 | 15:33
kottigr1: здание ТЦ принадлежит «дочке» ООО «КДВ Групп» бизнесмена Дениса Штенгелова. МЕТОДИЧКУ СМЕНИ ШАКАЛ
maczyz 26 марта 2018 | 15:14
После такой страшнейшей трагедии все ответственные чиновники должны освободить свои кресла- позор нашему правительству,в том,что дети невинные сгорели заживо виноваты все.
sergirusso 26 марта 2018 | 15:39
maczyz: Это быдло ничем не лучше отравленной Плешивцем Юлии Скрипаль...
redka17 26 марта 2018 | 15:17
Вот охранник какой и двери все закрыл, и мешал людям выходить !
norgemann 26 марта 2018 | 15:20
Так это получается был террористический акт? Почему об этом молчат?
hunterhead 26 марта 2018 | 15:34
norgemann: "Так это получается был террористический акт? Почему об этом молчат?"
Вовке на инаугурацию? Да вы что? Все будут отрицать.
krs_sk 26 марта 2018 | 15:53
norgemann: Нет, что Вы, теракта сейчас не может быть!
krs_sk 26 марта 2018 | 15:22
Так везде заблокированы запасные выходы в этом полицейском государстве, причем везде еще стоят вертухаи зачем-то...
pusto1 26 марта 2018 | 15:23
врут как дышут. Морг битком и не справляется