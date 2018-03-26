СК: Пожарные выходы в сгоревшем торговом центре в Кемерово были заблокированы

Об этом заявили в Следственном комитете. Там рассказали и о других нарушениях. Из-под завалов спасатели извлекли тела 58-ми погибших, ещё 6 ищут, сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Личности 17-ти погибших установлены, заявляют в ведомстве. При вводе торгового центра в эксплуатацию и в ходе его работы были допущены серьёзные нарушения. Кроме того при пожаре была отключена сигнализация, а выходы из здания оказались заблокированы, сообщила представитель СК Светлана Петренко. Она подтвердила, что уже задержаны четверо, в том числе технический директор компании-владельца здания, арендатор помещения, где предположительно произошло возгорание, и начальник организации, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации. Ведомство также решает вопрос о задержании охранника, который отключил систему оповещения после того как получил сигнал о пожаре, сообщила представитель СК Светлана Петренко. Спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгово-развлекательного центра, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов. А начальник ведомства Владимир Пучков опроверг информацию о том, что при пожаре погибли сотни человек, передаёт

«Интерфакс». Состояние пострадавших не ухудшилось, уверяет глава Минздрава Вероника Скворцова. По данным ведомства в больницы доставлены 12 человек, 10 из них отравились продуктами горения. За медпомощью обратились более полусотни человек. Премьер Медведев сообщил, что семьи погибших получат от федерального правительства по одному миллиону рублей.