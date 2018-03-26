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14:49, 26 марта 2018

СК: Сотрудник ЧОП сгоревшего кемеровского ТЦ отключил оповещение о пожаре

Следственный комитет России сообщил о пятом фигуранте дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, им стал «сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения». Решается вопрос о его задержании в качестве подозреваемого, отметила представитель СК в сообщении в телеграм-канале ведомства. «На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором находился, предположительно, эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации»  — сообщила Петренко. Прибывший в Кемерово председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей, ему уже доложили о первых результатах расследования. По словам Петренко, «серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы». «Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы», — добавила она, отметив, что «следствие проверяет информацию и о других нарушениях». Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз. Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 52 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 12 человек остаются в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. Возбуждено уголовное дело по  трем статьям УК РФ: ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»), ст. 219 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и  более лиц») и ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Комментарии

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ihtamnet 26 марта 2018 | 14:52

Вот и нашли виновника, еще уборщицу бабу Машу подтянут.

captain_ 26 марта 2018 | 14:58

Как неожиданно!
Владелица сгоревшего в Кемерово ТЦ Надежда Судденок является депутатом от «Единой России». Фото из ее профиля в «Одноклассниках» - все как и положено: Пуйло, Пуйло, Пуйло...

razval74 26 марта 2018 | 15:07

captain_: Владелица не она а Вишневская, в честь собственника и название. Ну и один из путинских олигархов.

zapadnay 26 марта 2018 | 15:07

captain_:
Все теперь причастные к этой шокирующей трагедии будут спасать свою шкуру.

sveklotron_7 26 марта 2018 | 15:12

captain_: Не ....зди Надежда Судденок не владелица здания, а один из директоров компании-арендатора. И депутатом от ЕР она не "является", а являлась давно.

sveklotron_7 26 марта 2018 | 15:01

Какой же он виновник?
У нас ниже Путина виновников не ищут.
Правда в других темах те же люди почему то пишут, что "Путин - ставленник Госдепа, потому шо держит наше бабло в США".
Но до логического конца - до мысли что тогда "виновник - Госдеп" не доходят.

fig_wam 26 марта 2018 | 15:05

sveklotron_7: Почему, самые дубиноголовые вроде тебя так и пишут: во всем виноват Госдеп.
По указания Госдепа тебе и в штаны регулярно срут. Когда ты пьяный под забором валяешься.

sveklotron_7 26 марта 2018 | 15:19

fig_wam: Вот не надо, я так не пишу. Но по идее так должны писать вы, ну если по-вашему "Путин ставленник Госдепа". Если ставленник накосячил, то ответственность на ставящих. Или как?

fig_wam 26 марта 2018 | 15:51

sveklotron_7: Я понимаю, что ты патриот, а значит идиот.
Но "Путин ставленник Госдепа" это лозунг совсем отмороженных патриотов.
Ни один человек имеющий малейшую долю разума так не считает.
Не надо свой идиотизм другим приписывать.

zx48k 26 марта 2018 | 14:53

Нашли крайнего. Теперь окажется, что не все было сделано на соплях и не работало, а было специально отключено.

varangian2011 26 марта 2018 | 15:09

zx48k: Путинская ступенчатая вертикаль. Каждый перекладывает ответственность на нижестоящее лицо, и так до простого охранника.

from_russia_with_boyaryshnik 26 марта 2018 | 14:54

Это же был агент гос. депа или либерал или Обама или хохломразь или как там ещё у вас?

fotopolk 26 марта 2018 | 14:55

Охранник ЧОПа виноват оказался ,а я думал Царек........

abuvgrobu 26 марта 2018 | 14:56

Сейчас обвиняемые будут друг друга обвинять в трагедии...

kara 26 марта 2018 | 14:58

а можно еще налоговую услышать,сколько налогов было заплачено

platonnekafrin 26 марта 2018 | 14:58

Вертикаль это большая защитная конструкция из хвостиков маленьких ящериц.

andreu641 26 марта 2018 | 14:58

у нас виноват тот кто рельсы связал алюминиевой проволочкой , а не тот разворовал деньги на болты и гайки, северная папуасия движется вперед , и так ближайшие шесть лет успех гарантирован,

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wasielna 26 марта 2018 | 15:03

Грех смеяться при такой трагедии.

bolshoysceptic 26 марта 2018 | 15:08

wasielna: Это смех сквозь слезы...

x_signal 26 марта 2018 | 15:04

Как это отключил? Зачем?

(комментарий скрыт)

cypher 26 марта 2018 | 15:12

Теперь обнаружат, что сотрудник ЧОПа постил у себя в фейсбуке расследования Навального.
А на допросе выяснится, что ЧОПовец голосовал за Явлинского.
В общем, тот, кто причислил ТЦ стоимостью в 3 миллиарда к "малому бизнесу", вообще ни при чем.

kochar 26 марта 2018 | 15:16

Только за то,что двери были заблокированы ,надо всех ,начиная с министра МЧС и по списку, под суд .

alexander25101977 26 марта 2018 | 15:50

А мотивация какая была? Зачем ему было отключать пожарную сигнализацию? Ну теперь всё очень удачненько выстраивается: дети принесли зажигалки и подожгли поролон, а - вот шизофрения судьбы! - до этого в ТЦ сотрудник ЧОП зачем-то отключил пожарную сигнализацию, уборщица Гюльчатай Захеровна убрала все огнетушители и закрыла все пожарные выходы... Дети, которые подожгли, погибли, к сожалению. А против сотрудника ЧОПа и Гюльчатай Захеровны уже возбужден весь СК.

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