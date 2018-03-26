СК: Сотрудник ЧОП сгоревшего кемеровского ТЦ отключил оповещение о пожаре

Следственный комитет России сообщил о пятом фигуранте дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, им стал «сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения». Решается вопрос о его задержании в качестве подозреваемого, отметила представитель СК в сообщении в телеграм-канале ведомства. «На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором находился, предположительно, эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации» — сообщила Петренко. Прибывший в Кемерово председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей, ему уже доложили о первых результатах расследования. По словам Петренко, «серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы». «Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы», — добавила она, отметив, что «следствие проверяет информацию и о других нарушениях». Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз. Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 52 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 12 человек остаются в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»), ст. 219 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).