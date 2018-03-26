Не менее 10 европейских стран могут принять меры в отношении России в связи с отравлением Сергея Скрипаля,
Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных официальных лиц. Как ожидается, будет объявлено о высылке российских дипломатов. В Министерства иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Польши сегодня вызвали российских послов.
Комментарии10
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kinnlade 26 марта 2018 | 14:48
У европейцев паника! и это здорово!
navsegda 26 марта 2018 | 14:52
kinnlade: Это не паника , это дезинфекция , тараканов надо травить сразу всем домом , иначе бессмысленно
danko_klisma 26 марта 2018 | 15:02
navsegda: а клоклотроллей будут травить? Тебя газом «дурачек» отравная?
tverichanin 26 марта 2018 | 14:48
А если выяснится, что вся эта история со Скрипалем обычная лажа, то тогда что они будут делать?
navsegda 26 марта 2018 | 14:50
tverichanin: А если бы у бабушки были яйца .... ну ты знешь )))
monik_7 26 марта 2018 | 15:09
tverichanin: пусть даже лажа, но Раша давно напрашивалась чтобы ей дали по морде хоть за что-нибудь. И вот оно случилось - получите. Ала Капоне тоже не за рэкет посадили. Но посадили-таки.
kara 26 марта 2018 | 14:52
повторюсь: а что мешает подождать две недели? через две недели ОЗХО должна выдать свое заключение
abuvgrobu 26 марта 2018 | 15:05
Давайте, давайте. Ломать - не строить. А на итог посмотрим. Только, когда они налаживать отношения удумают, не хотелось бы, чтобы наши в милосердие играли, как всегда.
vlabumur 26 марта 2018 | 15:10
Да мы сами себя наказываем,загранице далеко.
zor 26 марта 2018 | 15:14
Что б не было безработицы среди дипломатов,необходомо ,за счет пинковоподзадными дипломатами,усилить дипкорпус в Иране,С.Корее,и Сирии.Заключить дипотношения с Хамасом и Хезболой.Оставшимися не удел пинковоподзаниками пополнить поредевшие ряды Вагнера,что поможет проредить ряды российских дипломатов.Как говорится:с паршивого дипломата,хоть пушечного мяса кусок..