СКР сообщает о задержании четверых подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово

Следствие по делу о гибели людей в пожаре в торговом центре в Кемерово задержало и допросило четверых подозреваемых, приняты меры к задержанию работника охраны здания, который отключил систему оповещения, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. «На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации», — сказала Петренко «Интерфаксу». По ее словам, решается вопрос о задержании 5-го подозреваемого — сотрудника частного охранного предприятия, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. «Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», — сказала Петренко.