СКР сообщает о задержании четверых подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово
Следствие по делу о гибели людей в пожаре в торговом центре в Кемерово задержало и допросило четверых подозреваемых, приняты меры к задержанию работника охраны здания, который отключил систему оповещения, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. «На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации», — сказала Петренко «Интерфаксу». По ее словам, решается вопрос о задержании 5-го подозреваемого — сотрудника частного охранного предприятия, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. «Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», — сказала Петренко.
Комментарии7
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servelat 26 марта 2018 | 14:46
Вот вам и виновные, а то Путин, Путин....
captain_ 26 марта 2018 | 14:50
В Волоколамский отравились дети.
В Кемерово дети погибли.
Но родителям пофуй.
Они не хотят перемен. Они хотят пи*добола Пуйла!
fig_wam 26 марта 2018 | 14:48
«Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. "
В принципе это может быть сказано по поводу любого здания в России.
Система так устроена, что позволяет эти нарушения.
И много заинтересованных в них.
они с них живут.
sergs_sergs 26 марта 2018 | 14:49
Как интересно получается, среди чиновников виноватых нет.
poluputing 26 марта 2018 | 14:52
sergs_sergs:а куратор по пожарке? а те, кто принимал объект?
w49 26 марта 2018 | 14:52
Уборщицу ещё забыли арестовать..
Это ОНА принимала здание в эксплуатацию с техническими неисправностями.
Это ОНА взятку взяла за подпись в Акте Приёмки...
poluputing 26 марта 2018 | 14:55
Курск, Беслан, Кемерово - каждый раз одно и то же в начале срока, Сатанинское что-то в нацлидере, однако. Уж не Демьен ли он?