Дмитрий Песков объяснил отсутствие новостей о пожаре в Кемерово на российских федеральных телеканалах

«Отсутствие экстренных новостей о пожаре в Кемерово на федеральных телеканалах связано с тем, что на телевидении не представляли масштаба трагедии», — предположил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Федеральные телеканалы не стали менять сетку вещания, несмотря на события в Кемерове, на канале Россия были показаны конкурс юных талантов и комедия «Иван Васильевич меняет профессию». На «Первом канале» в то же время транслировался Чемпионат миро по фигурному катанию, а затем шоу «Лучше всех». Изменения в программе были объявлены только через сутки.