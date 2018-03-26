Дмитрий Песков объяснил отсутствие новостей о пожаре в Кемерово на российских федеральных телеканалах
«Отсутствие экстренных новостей о пожаре в Кемерово на федеральных телеканалах связано с тем, что на телевидении не представляли масштаба трагедии», — предположил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Федеральные телеканалы не стали менять сетку вещания, несмотря на события в Кемерове, на канале Россия были показаны конкурс юных талантов и комедия «Иван Васильевич меняет профессию». На «Первом канале» в то же время транслировался Чемпионат миро по фигурному катанию, а затем шоу «Лучше всех». Изменения в программе были объявлены только через сутки.
Комментарии65
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zemljanka 26 марта 2018 | 14:55
Урод Песков, служит людоеду лилипутину.
Если бы сгорел хозяин или тулеев - врубили реквием по всем каналам.
И не было трагедии людям.
Власть тупых нелюдей.
Людям - соболезнования.
ostapbey 26 марта 2018 | 15:15
ПТИЧКА упала за террикон всех телеканалов через 5 минут. И радиоканалов тоже..
Помнится в день ПТИЧКОПАДА максимка Шевченко имел свое "особое" мнение. На Эхо Москвы!!!
Даже)))))))
chubuk 26 марта 2018 | 14:55
Самое главное, чтобы Лизу Пескову не травили в соцсетях - вот там трагедия.
ostapbey 26 марта 2018 | 15:31
chubuk: Лизу..не Лизу.. А НАДЮ показывали в прямом эфире..
Как она дуло с вышки наводила..
И без камуфлетов!!!
Даже!!
hicat 26 марта 2018 | 14:57
Не показывали же на центральных каналах разбомбленных, отравленных детей Сирии.
Ну и этих нечего, решил Письков.
sapiens17 26 марта 2018 | 14:57
Пургу несёт! Кто ему такое сказал?
Как обычно.
harald_ 26 марта 2018 | 15:00
Зато на любой чих или покашливание в Киеве (даже на заявление мэра столицы Украины) все Российские телепомойки разражаются долгим воем и завываниями гиен с прайм-тайма до поздней ночи.
severnaj 26 марта 2018 | 15:00
Не посмели омрачать Путину радость восхождения на трон. Страна только счастливых новостей. Все в угоду его величеству.
gregor 26 марта 2018 | 15:03
Дмитрий Песков объяснил отсутствие новостей о пожаре в Кемерово на российских федеральных телеканалах
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А причём здесь Песков и телевизионные каналы ?
У нас же свобода слова или где ?
Или Песков ,от имени Кремля , сетку вещания утверждает ?
Во какая свободная страна ..... аж ... до нЕльзя ,какая свободная .
140 миллионов ....... сводных аж .
ostapbey 26 марта 2018 | 15:25
Девушка! - очнулся и закричал Килин, боясь, как бы она не исчезла.
- Миленькая, будь добра... Со вчерашнего дня звоню... Борисова... срочно
нужен...
- Соединяю, - просто сказала девушка, и в трубке так же волшебно
возник мужской голос:
- Борисов слушает.
- Сергей Никанорыч, - заторопился парторг. - Килин беспокоит, из
Красного. Мы тебе с Голубевым звоним, связи нет, народ ждет, работа стоит,
время горячее, не знаем, что делать.
- Недопонял, - удивился Борисов. - Недопонял, чего не знаете. Митинг
провели?
- Да нет же.
- Почему?
- Почему? - переспросилл Килин. - Не знали, как быть. Дело, сам
понимаешь, ответственное, а указания нет...
- Теперь допонял. - Голос Борисова иронически завибрировал. - А ты,
если по малой нужде идешь, ширинку сам расстегиваешь или указания
дожидаешь?
Боисов обрушил на плешивую голову Килина весь запас своего сарказма,
как будто сам минуту назад не звонил по всем телефонам в надежде на то же
спасительное указание.
- Ну, ладно, - сменил он, наконец, гнев на милость. - Надо провести
стихийный митинг в свете выступления товарища Молотова, и как можно
быстрее. Собери народ...
- Народ давно собрался, ...
Чонкин.... (Войнович. В.)
wasielna 26 марта 2018 | 15:07
А зачем? Народ и сам все знает и скорбит.
Присоединится к народной скорби кто-то еще - благодарность, нет - и без них обойдется.
sergs_sergs 26 марта 2018 | 15:07
Вы что хотите чтобы холопы усомнились что у отца нации всё под контролем? Такие новости могут вызвать разочарование в том что Путин построил вертикаль в которой за бабло можно купить любую бумажку, любое разрешение или ввод в эксплуатацию. То что не работала пожарная система и были заперты все выходы, даже двери в кинозале с детьми, сложно списать на хохлов, Обаму или ИГИЛ. Не будут показывать трагедию в которой, если задуматься чуть глубже, виноват Путин. Вот почему а не потому что сказал рыжий таракан.
alexander25101977 26 марта 2018 | 15:09
Опять птица-секретарь пургу прокукарекало.
abuvgrobu 26 марта 2018 | 15:10
Главный редактор газеты в отчаянии:
— Номер пора отдавать в печать, а в нем ни одной сенсации! Тираж не раскупят!
В кабинет, задыхаясь, вбегает редактор отдела происшествий:
— Авиакатастрофа... сто пятьдесят человек... ни один не выжил...
Главный редактор:
— Ну слава богу!!
jetsam 26 марта 2018 | 15:13
странно, а они распятый мальчик, помнится, по всем каналам крутился полгода почти...
czerni 26 марта 2018 | 15:29
Кто начал царствовать Ходынкой...©
raffal 26 марта 2018 | 15:37
Дмитрий Песков объяснил отсутствие новостей ... на российских федеральных телеканалах
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Этим г-н Песков неосторожно или невольно, но подтвердил, что россиское телевидение находится под контролев властей, что совершенно АНТИконституционно! То есть, телевидение России (за очень малым исключением) не средство массово
raffal 26 марта 2018 | 15:39
....массовой информации, а исключительно рупор пропаганды.
cypher 26 марта 2018 | 15:42
Да зачем показывать что-то по зомби-тв!
Нормальные люди его все равно не смотрят.
apels 26 марта 2018 | 15:49
Вот до чего мрази!!!
Журналисты и не представляли?!!! Коллективная профнепригодность? Ну не верю!