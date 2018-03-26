Генеральная прокуратура поручила проверить все торговые центры в стране после пожара в Кемерово

Региональным прокурорам предписано обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализаций и пожаротушения. По словам очевидцев, в Кемерово в здании не сработала пожарная сигнализация. Организованной эвакуации посетителей и сотрудников не было.