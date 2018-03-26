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14:32, 26 марта 2018

Генеральная прокуратура поручила проверить все торговые центры в стране после пожара в Кемерово

Региональным прокурорам предписано обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализаций и пожаротушения. По словам очевидцев, в  Кемерово в здании не сработала пожарная сигнализация. Организованной эвакуации посетителей и сотрудников не было.

Комментарии

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r88w556xl4 26 марта 2018 | 14:37

Да их почти все по всей стране надо закрывать, везде одно и то же.

fig_wam 26 марта 2018 | 14:40

r88w556xl4: Внеплановый заработок для прокурорских образовался. То-то они сейчас ручки потирают.

platonnekafrin 26 марта 2018 | 14:39

Пока прокуроры проверяют пожарную сигнализацию, пожарные будут проверять прокуроров?

askol2016 26 марта 2018 | 14:39

Прежде чем издавать такие приказы, Чайка должен отчитаться перед населением за выполнение предыдущих подобных мер.

nanaryfive 26 марта 2018 | 14:42

Чиновники опять отмажутся, найдут стрелочников. Побегают пару огнетушителей добавят. До следующей трагедии будут взятки брать за открытие, пох. на пожарную безопасность.

max3446 26 марта 2018 | 14:45

Оппозиция сейчас побежит на акции с их одним из любимых требований не трогать бизнес проверками?

jetsam 26 марта 2018 | 14:46

может проще начать с конституции??
заставить всего одного ее соблюдать?
а, уж потом, можно и по цепочке пойти.
с конфискацией.
а то пожары, "она утонула", "сбили не мы", "мы не травили, но так будет с каждым", "ихтамнет" будут бесконечно и до и после очередной "проверки"

* да и в штат любого ооо ао пао и прочее, законодательно прописать - должны быть "директор, бухгалтер, козел отпущения". каждый раз поиск завершается козлом, но времени и сил уходит дофига....

stas_russkiy 26 марта 2018 | 14:47

Это та самая "генпрокуратура", которая крышевала кущёвских отморозков, сжигавших заживо детей? Ну, конечно, щас "напроверяет"...

prade 26 марта 2018 | 14:47

Пока систему не заменишь проверка Торговых центров не поможет.

odobryam_s 26 марта 2018 | 14:50

А школы? А детсады? А вокзалы?

sergs_sergs 26 марта 2018 | 14:51

А чего после хромой лошади не проверили? Или проверили но не помогло?

timber_head 26 марта 2018 | 14:52

О. Ща всех "проверят". Правда, я не верю, что если чего не так, то "не так" снесут. Максимум - поменяется владелец, а "проверяющие" пристроят ещё по одному этажу кто к загородным коттеджам, а кто и к заграничным. Чё там, кстати, у нас сейчас в "Хромой лошади"? Если модный кабак "Уголек", которым владеет кто-нибудь из родственников мэра Перми - не удивлюсь.

w49 26 марта 2018 | 15:07

А где эта "ГЕНЕРАЛЬНАЯ" прокуратура была раньше?

pavlovsky 26 марта 2018 | 15:08

Нужно поручить проверить каждую эвакуационную дверь. Не закрыта-ли! А лучше поставить у каждой по специалисту МЧС и прокурорскому ( поскольку дверь обычно двухстворчатая). Придется конечно увеличить бюджеты и штат этих ведомств (а иначе никак). И этого говна, которое, вместо того, чтобы работать, занимается поборами и обслуживанием власти, станет еще больше. А станет ли меньше людей гибнуть - угадайте.

socialism 26 марта 2018 | 15:09

Проверить все торговые центры в стране. И никаких каникул. А на все разговоры типа "кошмарят бизнес" отвечать ещё большим кошмаром проверок. Жизнь людей дороже алчности и жадности буржуев. Хозяин ТЦ так и не вернулся из Австралии, где он грел пузо и развлекался, когда люди гибли от его безалаберности?

redka17 26 марта 2018 | 15:11

Тогда надо охранников проверять , а не центры . Нашли козла отпущения . Там говорят системы пожаротушения не было вообще .

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