Генеральная прокуратура поручила проверить все торговые центры в стране после пожара в Кемерово
Региональным прокурорам предписано обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализаций и пожаротушения. По словам очевидцев, в Кемерово в здании не сработала пожарная сигнализация. Организованной эвакуации посетителей и сотрудников не было.
Комментарии16
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r88w556xl4 26 марта 2018 | 14:37
Да их почти все по всей стране надо закрывать, везде одно и то же.
fig_wam 26 марта 2018 | 14:40
r88w556xl4: Внеплановый заработок для прокурорских образовался. То-то они сейчас ручки потирают.
platonnekafrin 26 марта 2018 | 14:39
Пока прокуроры проверяют пожарную сигнализацию, пожарные будут проверять прокуроров?
askol2016 26 марта 2018 | 14:39
Прежде чем издавать такие приказы, Чайка должен отчитаться перед населением за выполнение предыдущих подобных мер.
nanaryfive 26 марта 2018 | 14:42
Чиновники опять отмажутся, найдут стрелочников. Побегают пару огнетушителей добавят. До следующей трагедии будут взятки брать за открытие, пох. на пожарную безопасность.
max3446 26 марта 2018 | 14:45
Оппозиция сейчас побежит на акции с их одним из любимых требований не трогать бизнес проверками?
jetsam 26 марта 2018 | 14:46
может проще начать с конституции??
заставить всего одного ее соблюдать?
а, уж потом, можно и по цепочке пойти.
с конфискацией.
а то пожары, "она утонула", "сбили не мы", "мы не травили, но так будет с каждым", "ихтамнет" будут бесконечно и до и после очередной "проверки"
* да и в штат любого ооо ао пао и прочее, законодательно прописать - должны быть "директор, бухгалтер, козел отпущения". каждый раз поиск завершается козлом, но времени и сил уходит дофига....
stas_russkiy 26 марта 2018 | 14:47
Это та самая "генпрокуратура", которая крышевала кущёвских отморозков, сжигавших заживо детей? Ну, конечно, щас "напроверяет"...
prade 26 марта 2018 | 14:47
Пока систему не заменишь проверка Торговых центров не поможет.
odobryam_s 26 марта 2018 | 14:50
А школы? А детсады? А вокзалы?
sergs_sergs 26 марта 2018 | 14:51
А чего после хромой лошади не проверили? Или проверили но не помогло?
timber_head 26 марта 2018 | 14:52
О. Ща всех "проверят". Правда, я не верю, что если чего не так, то "не так" снесут. Максимум - поменяется владелец, а "проверяющие" пристроят ещё по одному этажу кто к загородным коттеджам, а кто и к заграничным. Чё там, кстати, у нас сейчас в "Хромой лошади"? Если модный кабак "Уголек", которым владеет кто-нибудь из родственников мэра Перми - не удивлюсь.
w49 26 марта 2018 | 15:07
А где эта "ГЕНЕРАЛЬНАЯ" прокуратура была раньше?
pavlovsky 26 марта 2018 | 15:08
Нужно поручить проверить каждую эвакуационную дверь. Не закрыта-ли! А лучше поставить у каждой по специалисту МЧС и прокурорскому ( поскольку дверь обычно двухстворчатая). Придется конечно увеличить бюджеты и штат этих ведомств (а иначе никак). И этого говна, которое, вместо того, чтобы работать, занимается поборами и обслуживанием власти, станет еще больше. А станет ли меньше людей гибнуть - угадайте.
socialism 26 марта 2018 | 15:09
Проверить все торговые центры в стране. И никаких каникул. А на все разговоры типа "кошмарят бизнес" отвечать ещё большим кошмаром проверок. Жизнь людей дороже алчности и жадности буржуев. Хозяин ТЦ так и не вернулся из Австралии, где он грел пузо и развлекался, когда люди гибли от его безалаберности?
redka17 26 марта 2018 | 15:11
Тогда надо охранников проверять , а не центры . Нашли козла отпущения . Там говорят системы пожаротушения не было вообще .