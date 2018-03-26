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14:30, 26 марта 2018

Более 60 человек стали жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков: «В результате этой чрезвычайной ситуации, к сожалению, погибло 64 человека. Из 64 мы еще не подняли 6 человек. Осуществляется процедура генной экспертизы, которая точно определит количество взрослых и детей. 64 — окончательная цифра. Продолжаем дотушивание, к сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу по этим точкам». По факту пожара следственный комитет возбудил уголовное дело. Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.

Комментарии

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danka_perdanka 26 марта 2018 | 14:35

RIP

val_9 26 марта 2018 | 14:37

Спаси Их, Господи...

fig_wam 26 марта 2018 | 14:37

В первую очередь сажать надо Пучкова.
Это его подчиненные допустили эту трагедию приняв в эксплуатацию здания, в котором было огромное количество нарушений противопожарных норм.

from_russia_with_boyaryshnik 26 марта 2018 | 14:40

А вот когда росиянцы сбили MH-17 c lдетьми все глумились , щас почему -то делают вид . что распереживались в доску.

sergs_sergs 26 марта 2018 | 14:58

from_russia_with_boyaryshnik: во первых сбили двух километровый боинг украинский истребитель, есть фото Леонтьева заверенное российскими военными экспертами, и есть показания испанского диспетчера, который не будет же врать в самом деле. И вообще когда россия в кольце врагов нужно встать на защиту верховного лидера, отца нации!

kottigr1 26 марта 2018 | 14:43

С 2016 года владельцем и генеральным директором ООО ТРЦ "Зимняя вишня – Кемерово" является 44-летняя бизнесвумен Надежда Судденок, экс-депутат Топкинского райсовета (посёлок городского типа Топки в составе Кемеровской агломерации) от партии "Единая Россия".
"По данным базы СПАРК инспекция по пожарному надзору не выявила нарушений в ТЦ «Зимняя Вишня» в 2016 году.
Пользователи социальных сетей обнаружили документы плановой выездной проверки пожарной безопасности ТЦ «Зимняя Вишня» по адресу Кемеровская область, город Кемерово, пр. Ленина 35, которая проводилась государственным инспектором Москалевой Дарьей Дмитриевной в 2016 году. Акт был составлен 6 июля 2016 года, и в ходе инспекции нарушений выявлено не было."

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