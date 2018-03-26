Около ста человек получили травмы в Барселоне в ходе столкновений с полицией
Беспорядки начались после того, как стало известно о задержании в германии бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Несколько тысяч человек пытались прорвать полицейские оцепления близ представительства правительства Испании в автономии. Митинги также охватили и другие города. Немецкие правоохранительные органы задержали Пучдемона накануне при пересечении германо-датской границы.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт