Польша объявила о высылке российских дипломатов
Послов России вызвали также в министерства иностранных дел стран Прибалтики. Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД страны первым, к часу дня по московскому времени. Примерно через 10 минут он вышел и сообщил, что его проинформировали о решении выслать российских дипломатов. Количество он не назвал и от комментариев отказался. Внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии тоже вызвали сегодня послов России. Возможно, что и они намерены выслать российских дипломатов. На днях британская газета The Times сообщила, что последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов готовы до 20 стран ЕС, в том числе Франция и Германия. По сведениям CNN, такую меру в ответ на отравление в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери рекомендовал Дональду Трампу Совет национальной безопасности США. Тем временем, британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон в ответ на химическую атаку в Солсбери намерен принять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения. Российские официальные лица утверждают, что ни Россия, ни СССР не разрабатывали химоружие «Новичок», которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Но три сотрудника секретного института, где создавали боевые химикаты, сообщили недавно, что такая программа, действительно, была.
Комментарии7
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val_9 26 марта 2018 | 14:13
На польский -
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости -
откуда, мол,
и что это за
географические новости?...
oo0oo 26 марта 2018 | 14:17
Теперь чухонским "дипломатам" придется валить из кипящей жизнью златоглавой Москвы в свою сонную, провонявшую килькой и тухлой капустой Чухонию)
solonko 26 марта 2018 | 14:16
Домой, в резервацию.
zollendorf 26 марта 2018 | 14:16
Как вообще до сих пор совмещали эти два понятия - "Россия" и "Дипломатия"?
vulgaris_liberal 26 марта 2018 | 14:16
Теперь польских шпионов и истеричек вышлют из России :)
omantic 26 марта 2018 | 14:17
Этого следовало ожидать . И это правильное решение ! Правильный ответ на использование боевого отравляющего газа в Европе !
gennady_77 26 марта 2018 | 14:17
ляхи добра не помнящие. после всего, что россия для них сделала, такая подляна.