Польша объявила о высылке российских дипломатов

Послов России вызвали также в министерства иностранных дел стран Прибалтики. Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД страны первым, к часу дня по московскому времени. Примерно через 10 минут он вышел и сообщил, что его проинформировали о решении выслать российских дипломатов. Количество он не назвал и от комментариев отказался. Внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии тоже вызвали сегодня послов России. Возможно, что и они намерены выслать российских дипломатов. На днях британская газета The Times сообщила, что последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов готовы до 20 стран ЕС, в том числе Франция и Германия. По сведениям CNN, такую меру в ответ на отравление в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери рекомендовал Дональду Трампу Совет национальной безопасности США. Тем временем, британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон в ответ на химическую атаку в Солсбери намерен принять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения. Российские официальные лица утверждают, что ни Россия, ни СССР не разрабатывали химоружие «Новичок», которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Но три сотрудника секретного института, где создавали боевые химикаты, сообщили недавно, что такая программа, действительно, была.